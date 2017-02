Cảnh sát Thái lục soát chùa Dhammakaya, chưa bắt được cựu viện chủ

Lực lượng cảnh sát đứng xếp hàng bao vây chùa Wat Dhammakaya, chuẩn bị tiến vào nơi đây ngày thứ Năm. (Lillian Suwanrumpha/ Getty Images)



Viện chủ Phra Dhammachayo trong hình chụp năm 2015. (Nicolas Asfouri/ Getty Images)

BANGKOK - Hàng trăm cảnh sát Thái Lan đã xông vào một ngôi chùa Phật giáo lớn nổi tiếng ở ngoại ô thủ đô Thái Lan, sau một thời gian cảnh sát bị các chức sắc của ngôi chùa và những người ủng hộ đứng chặn các cửa vào chùa



Tông phái Dhammakaya (Pháp Thân) được biết đến quá việc đề cao một triết lý Phật giáo mà theo đó họ khuyến khích các tín đồ làm giàu.



Tông phái này đã bị lôi kéo vào một vụ tai tiếng rửa tiền, và người sáng lập tông phái đã từ chối gặp cảnh sát để chịu thẩm vấn.



Cựu viện chủ Phra Dhammachayo, 72 tuổi, bị cáo buộc với tội danh âm mưu rửa tiền và nhận hàng hóa bị đánh cắp, cũng như khi tiếp quản đất đai một cách bất hợp pháp để xây dựng các trung tâm thiền định.

Các phụ tá của ông bác bỏ những lời buộc tội, coi đó là do động lực chính trị.



Những nỗ lực trước đó nhằm tấn công vào khu tự viện này, có kích thước rộng lớn gấp 10 lần so với Tòa Thánh Vatican, đã bị chặn bởi những người ủng hộ đóng vai trò những lá chắn sống.



Khu chùa có một không gian tọa thiền ngoài trời chứa được 100,000 người, với phần trung tâm là một mái vòm khổng lồ bằng vàng, có hình dáng chiếc đĩa bay, được làm bằng một triệu bức tượng Phật nhỏ.

Lần này, cảnh sát đang hành động theo một sắc lệnh từ Tướng Prayuth Chan-o-cha chung, thủ tướng của Thái Lan. Những người chỉ trích gọi biện pháp an ninh này là “pháp luật của nhà độc tài”.



Được công bố trong Công Báo Hoàng Gia vào hôm thứ Năm, lệnh này cho phép các lực lượng đi vào khu vực ấy theo ý muốn, kiểm soát việc ra vào, triệu tập bất cứ ai ở bên trong, thực hiện những cuộc bắt giữ, khám xét, hoặc phá hủy, hoặc làm bất cứ điều gì khác mà họ thấy là phù hợp.



Khoảng ba ngàn nhân viên cảnh sát đã đến khu chùa trước lúc bình minh.

Trước đó trong ngày, một số thám tử cảnh sát đi vào trong chùa để thương lượng. Nhưng hai chức sắc của khu tự viện bảo cảnh sát phải chờ cho đến khi các nhà sư ăn trưa xong, trước khi một cuộc đột kích có thể diễn ra.



Vào khoảng giữa trưa, hàng trăm nhân viên cảnh sát tiến vào khu chùa.

Hệ phái Phật Giáo nói rằng họ trung lập về chính trị. Thế nhưng nhiều người nghĩ rằng nhà chùa có quan hệ mật thiết với cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ông là một kẻ thù chính trị chủ chốt của chế độ quân đội cai trị hiện nay.

Những nỗ lực đột kích trước đó gây nhiều chú ý, và những cuộc rút lui sau đó, đều làm nổi bật lên tình hình chính trị mờ đục, bên trong tổ chức tôn giáo và ngành thực thi công lực ở Thái Lan.

Trong tháng này, quốc vương mới của Thái Lan đã can thiệp, và chọn một nhà sư được kính nể từ một hệ phái Phật Giáo, để trở thành nhân vật tôn giáo hàng đầu của đất nước, làm ngơ với một nhà sư có quan hệ với chùa Dhammakaya.