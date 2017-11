Cặp nam nữ lao xe vào vỉa hè chết thảm

HUẾ - Vào khoảng 3 giờ sáng thứ Bảy, tại đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, một tai nạn giao thông xảy ra làm hai người chết. Đặng Vũ H., 19 tuổi, trú tại thị xã Hương Trà, lái xe mô tô hiệu Suzuki Sport, chở Trương Thị Tường V., 18 tuổi, trú tại huyện Phong Điền, cùng tỉnh Thừa Thiên Huế, chạy hướng đường Lê Lợi lên ga Huế.Khi đến đoạn trước trường trung học phổ thông Hai Bà Trưng, H. không làm chủ tay lái đã đâm vào lề đường gây ra tai nạn. Hậu quả, anh H. chết tại chỗ, cô V. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và chết ngay sau đó. Hiện trường cho thấy H đã điều khiển xe mô tô chạy với vận tốc rất nhanh. Cả hai nạn nhân đều không đội nón an toàn.CSVN phủ nhận sự việc người Việt đã chuyển $3 tỷ sang Mỹ mua nhàHÀ NỘI - Tại phiên chất vấn thứ hai diễn ra ngày thứ Sáu tuần qua, vấn đề người Việt chi $3 tỷ Mỹ kim để mua nhà ở Mỹ trong năm 2016 từng gây xôn xao dư luận thời gian qua đã được Đại Biểu Quốc Hội Phạm Đình Cúc (Bà Rịa - Vũng Tàu) đưa ra.Ông Cúc nêu câu hỏi,"Vừa qua có thông tin người Việt Nam chi $3 tỷ mua nhà tại Mỹ. Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước hãy cho biết số lượng tiền này có phải là ngoại tệ Việt Nam chuyển sang hay không. Và Ngân Hàng Nhà Nước có cơ chế nào để kiểm soát vấn đề chuyển ngoại tệ ra nước ngoài này?"Lê Minh Hưng, thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước cho biết thông tin người Việt Nam chi $3 tỷ mua nhà cửa tại Mỹ không có cơ sở để xác định là dòng ngoại tệ chuyển từ Việt Nam sang Mỹ. Ông ta nói, "Đây chỉ là số liệu do Hiệp Hội Quốc Gia Chuyên Viên Địa Ốc của Mỹ thực hiện thông qua phiếu điều tra, có thể là người Việt Nam định cư tại Mỹ nhưng chưa có quốc tịch mua nhà. Công dân Việt Nam đang sinh sống ở các quốc gia khác đến Mỹ mua nhà cũng được tính là người Việt Nam mua nhà tại Mỹ."Tuy nhiên, thống đốc cũng thừa nhận thực tế vẫn có một số trường hợp lợi dụng quy định của pháp luật để chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài, thông qua các trung gian chuyển tiền.HÀ NỘI - Tai nạn xảy ra trên xa lộ Pháp Vân - Cầu Giẽ. Xe đầu kéo chở nhiều xe hơi nhỏ trên thùng xe phía sau bất ngờ va chạm với xe đò chạy cùng chiều. Hậu quả, xe khách bị đẩy sát xuống vệ đường, sự việc làm cho nhiều hành khách hoảng sợ, la hét. Tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng thứ Bảy, trên đoạn xa lộ thuộc địa phận huyện Phú Xuyên.Thời điểm đó xe đầu kéo đang chạy theo hướng về tỉnh Hà Nam, khi đến đoạn đường nói trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe khách đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến xe khách bị rơi xuống ruộng, phần đầu vẫn nằm ở vệ đường.Xe đầu kéo chở phía sau rất nhiều xe hơi trên thùng nhưng không bị ảnh hưởng, còn xe khách bị hư hỏng khá nặng. Rất may tai nạn không làm ai bị thương.HÀ NỘI - Vận tải hạng nặng C-17 của Mỹ còn gọi là “ngựa thồ” hôm thứ Sáu đã tiếp tục đến phi trường Nội Bài - Hà Nội. Sự xuất hiện của chiếc máy bay này nhằm vận chuyển thiết bị, hàng hóa sau chuyến thăm của Tổng Thống Donald Trump về Hoa Kỳ.Nguồn tin của báo Dân trí cho biết, chiếc Boeing hạng nặng C-17 Globemaster III đến Nội Bài trong khoảng 2 tiếng. Sau khi hàng hóa và thiết bị được chất đầy đủ vào kho thì “ngựa thồ” hạng nặng rời sân bay.“Máy bay được cấp phép theo chuyến và khai thác bình thường. Phía Mỹ không yêu cầu hỗ trợ gì và nhanh chóng vận chuyển trang thiết bị đi,” nguồn tin cho biết.Trước đó, Boeing hạng nặng C-17 Globemaster III đã vận chuyển một số chuyến hàng hoá từ Mỹ đến sân bay quốc tế Nội Bài và Đà Nẵng trong chuyến công du của ông Trump tại Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 11.Máy bay vận tải hạng nặng của Mỹ rời đi trong sáng ngày 17/11