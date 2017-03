Cát Tiên Trần, người hướng dẫn Kundanili Yoga (kỳ 2)

Bài BĂNG HUYỀNTổ chức phi lợi nhuận 3HO (3 H = Healthy, Happy, Holy và O = Organization) do Thầy Yogi Bhajan (Siri Singh Sahib Harbhajan Singh Khalsa Yogiji, 1929-2004) sáng lập từ năm 1969 tại vùng Los Angeles. Từ đó đến nay tổ chức 3HO đã có rất nhiều trung tâm khắp nơi trên nước Mỹ và vài chục quốc gia khác trên toàn thế giới. Là một tổ chức của những người thực hành và chia sẻ giáo lý của Yogi Bhajan để có thể phục vụ, truyền cảm hứng và nâng cao sức khoẻ cho con người theo tôn chỉ lành mạnh, hạnh phúc và thánh thiện.Chị Cát Tiên Trần đang hướng dẫn bài tập Kundanili Yoga tại trung tâm Bodhi Academy Afterschool Center. (Băng Huyền/ Viễn Đông)3HO còn đảm nhận việc chọn tên tâm linh cho tân học viên theo học Kundanili yoga.Còn KRI (Viện Nghiên cứu Kundalini- Kundalini research institute) cũng do Thầy Yogi Bhajan sáng lập, thì giữ vai trò tổ chức các khóa đào tạo những người hướng dẫn Kundanili yoga trên toàn thế giới, bảo vệ sự tinh khiết, liêm chính, và chính xác các giáo lý của Yogi Bhajan.Chị Cát Tiên giới thiệu, “Khi mình muốn có tên tâm linh thì mình xin hội 3HO, họ sẽ có chuyên viên tính ngày tháng, năm sinh của mình, rồi họ xem gần như là tử vi vậy, để xem bản mệnh của mình là gì, và đặt tên tâm linh cho mình. Tên này mình lặp đi lặp lại thì mình sẽ sống giống như vậy. Cát Tiên thấy rất đúng.“Tên tâm linh trong Kundanili yoga của Cát Tiên là Taranjot Kaur (Kaur nghĩa là princess- công chúa). Trong Kundanili yoga, nếu là đàn ông thì có tên tâm linh kèm theo chữ singh (nghĩa là Prince- hoàng tử) còn nữ thì là Kaur. Tên tâm linh của Cát Tiên là Taranjot, mà Taran có nghĩa là bè (raft), còn Jot nghĩa là light, là ánh sáng. Ý nghĩa tên tâm linh của Cát Tiên là cái bè bị giạt trôi trên biển, vẫn có thể tự cứu mình, hướng về ánh sáng, hướng thiện về nơi dẫn dắt mình. Và bản thân người có tên tâm linh này cũng có khả năng dẫn dắt người khác hướng về ánh sáng.”Chị Cát Tiên cho biết sau khi chị học xong 200 giờ của level 1 Kundanili yoga, để được KRI (Kundalini research institute) cấp chứng chỉ, chị và các bạn học cùng khóa phải làm bài kiểm tra, viết trả lời các câu hỏi, dài khoảng 3 tiếng. “Đậu xong phần này, phải có thêm phần thực hành, đứng lớp dạy các học viên cũng là bạn học của mình trong giờ học, có thầy, cô quan sát. Dạy khoảng 2 tháng, sau đó phải soạn bài cho một lớp trong 8 tuần, chủ đề mỗi tuần là bài gì… thầy, cô sẽ chấm để xem bài viết mình soạn có đạt tiêu chuẩn không. Ngoài ra mình phải đi tìm học sinh bên ngoài để nhận dạy, thực hành kỹ năng giảng dạy thêm. Xong rồi mình phải đến các lớp học dạy Kundanili yoga dự 20 lớp khác nhau để học kinh nghiệm. Những người dạy như tôi, nếu muốn học thêm nâng cao thì vẫn có thể theo học những khóa huấn luyện thêm, nhưng thường những workshop hướng dẫn về tâm linh nhiều hơn. Hoặc ghi danh học thêm level 2, level 3. Lâu lâu có các thầy bậc cao về đây giảng thì tôi cũng ghi danh dự những buổi này.“Để dạy cho các học viên cách tập Kundanili yoga thì chỉ cần mình học level 1 Kundanili yoga là có thể ra dạy được. Nơi dạy Kundanili yoga tại Quận Cam nói riêng và khắp nơi trên nước Mỹ, trên thế giới đều phải được sự chấp nhận của hội KRI thì mới được mở lớp dạy. Người dạy Kundanili yoga cũng phải từ hội KRI đưa ra, phải dạy theo đúng lề lối. Riêng với những thầy cô dạy những khóa học Kundanili yoga level 1, level 2, level 3, hoặc dạy những workshop về tâm linh thì có chương trình đào tạo riêng, chuyên sâu hơn, họ phải là những master, hoặc những chuyên viên… còn như tôi thì chỉ dạy cho các học viên theo học Kundanili yoga để tập luyện, giúp rèn luyện sức khỏe và tâm trí cho bản thân.”Chị Cát Tiên cho biết tiền học phí của khóa học Kundanili yoga level 1 khoảng $3,200. Nếu ai không có tiền đóng liền một lần, thì có thể trả góp từng tháng, nhưng số tiền có thể lên khoảng $3,500, vì phải trả một chút tiền lời. Chị nói vào năm 2013 sau khi có chứng chỉ, chị đã nhận dạy Kundanili yoga tại Viện Việt Học một thời gian, dạy thế cho bạn chị là ca sĩ Teresa Mai, là một Kundalini Yoga Instructor (vì bận việc không phụ trách lớp học được). Song song đó chị có dạy tại studio của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ và Seventh Chakra Yoga Studio tại Hungtington Beach (nơi đây chị chuyên dạy cho mấy em nhỏ).Vào đầu năm 2016 chị dạy tại Sat Nam Yoga OC (địa chỉ 9449 A Edinger Ave, Westminster, Ca 92683), Chùa Bảo Quang (Santa Ana), trung tâm Bodhi Academy Afterschool Center (Garden Grove). Hầu hết những nơi học này người học tùy hỉ đóng góp từ $11- $18 cho một lần học, buổi học khoảng 1 tiếng rưỡi. Riêng tại trung tâm Bodhi Academy Afterschool Center (dành cho các em từ lớp Mẫu giáo đến lớp 8) thì chị Cát Tiên là thiện nguyện viên không có lương của trung tâm, các em học tại đây được học miễn phí Kundanili yoga khoảng 30- 45 phút vào mỗi chiều thứ Năm hằng tuần.Hiện nay chị Cát Tiên chỉ còn dạy tại Sat Nam Yoga OC, và dạy miễn phí cho các em của trung tâm Bodhi Academy Afterschool Center, sắp tới chị sẽ làm thiện nguyện viên dạy Kundanili yoga cho các bác cao niên tại trung tâm y tế Nhân Hòa. Chị mong ước nếu hội đoàn nào muốn có workshop về Yoga hay các bài thiền để cân bằng thân tâm hoặc buổi thư giãn cùng với Gong Sound Healing, có thể liên lạc với chị qua số điện thoại di động (714) 326. 4377.Chị Cát Tiên chia sẻ, “Trong cuộc sống hiện đại, con người ít dành thời gian hơn cho việc tìm hiểu bản thân và phát triển mặt tinh thần của chính mình. Kundanili yoga không chỉ giúp mình khỏe về thể xác, mà còn khỏe cho cảm xúc và tâm linh của mình nữa. Kundanili yoga không phải là một tôn giáo, tín ngưỡng, nên dù cho người tập theo tôn giáo nào thì cũng có thể luyện tập bộ môn này, nó còn giúp cho những người có tôn giáo tìm lại được niềm tin mạnh hơn với tôn giáo của mình, hiểu sâu hơn về tôn giáo của mình.”Chị giải thích, “Kundanili yoga là một trong những phong cách luyện tập Yoga tâm linh, có đọc chú, thiền định, tập các tư thế tay, tập trung nhiều vào hơi thở và đòi hỏi sự thư giãn tự nhiên của cả cơ thể và tinh thần. Có thể kích thích cả hệ thống bên trong và bên ngoài cơ thể, và từ đó có khả năng giúp cơ thể chống lại một số bệnh. Đây là môn rất quý, nếu mình mở tâm ra học, cố gắng theo thì sẽ thay đổi cuộc sống của mình rất hay, nên tôi rất mong phổ biến Kundanili yoga đến với nhiều người. Với cộng đồng người Việt chúng ta thì tập luyện Kundanili yoga vẫn còn rất ít so với những sắc dân khác.”Chị Cát Tiên nói khi dạy Kundanili yoga, chị càng ngày càng yêu thích công việc này. Chị học Kundanili yoga để dạy không phải để kiếm tiền, mà “đây giống như đam mê của mình, giống như ơn trên trao gửi cho mình việc hướng dẫn Kundanili yoga đến các học viên thì mình làm thôi. Vì muốn phục vụ cho người khác, chứ không phải để kiếm tiền. Vì tiền kiếm được từ việc dạy chỉ tượng trưng thôi, tôi vẫn đang làm một công việc khác để kiếm sống. Nhiều khi mình phải bỏ thêm tiền túi ra để mua nhạc để mở cho học viên nghe khi tập theo từng bài tập cho từng động tác khác nhau, mua các sách, các tài liệu để soạn những bài giảng cho từng buổi học.”Chị giới thiệu, “Những học viên tôi dạy phần lớn theo đạo Phật, còn những ai theo đạo Công giáo thì hơi ngại học Kundanili yoga, do có phần đọc chú. Dù vậy vẫn có vài người theo đạo Công giáo đến học lớp tôi dạy, vì họ thấy có kết quả tốt cho sức khỏe và tâm trí của họ. Các học viên tôi dạy, sau buổi học, sẽ có bài học và tài liệu mang về để tự tập thêm khi về nhà. Mỗi lần học dài 1 tiếng rưỡi, tùy theo từng lớp, tôi gia giảm phần lý thuyết. Phần lý thuyết hướng dẫn của chủ đề mỗi buổi học khác nhau, ví dụ cần làm gì để giúp phổi khỏe hơn, hoặc một chút về tâm linh, vì sao mình phải buông bỏ để an lạc tinh thần… Nhưng phần chính vẫn là dạy các tư thế của Kundanili yoga.”Chị cho biết mỗi bài dạy của chị mất thời giờ nhiều nhất là phần soạn bài. Phải soạn từng chủ đề, phải coi bài học đó có thích hợp với học viên của mình không. Nếu chị biết người đến học bị chấn thương lưng hay ở đâu đó trên cơ thể, thì chị sẽ chọn bài học phù hợp cho mọi người và ngay cả người đó nữa. Soạn bài rất mất thời gian theo từng đối tượng học viên, người lớn, thanh thiếu niên, trẻ em. Dù mất nhiều thời gian để soạn bài, nhưng đây cũng là phần mà chị thích thú nhất. Do mỗi lần soạn như vậy chị cũng học hỏi thêm, vì có nhiều tài liệu khác nhau của nhiều thầy khác nhau, mỗi người có cách dạy khác nhau. Mỗi người có cách nhìn khác nhau cùng một sự việc, thành ra khi chị tìm hiểu các tài liệu này, chị cũng được học hỏi thêm.Chị Cát Tiên khẳng định, “Với một người tập Kundanili yoga, nó có tác dụng liền, nhưng phải tiếp tục đều đặn thì mới có tác dụng lâu dài. Nếu tập yoga thông thường thì không có cảm nhận tác dụng đó liền, nhiều khi phải tập nhiều tháng, nhiều năm mới thấy. Còn tập Kundanili yoga thì thấy tác dụng ngay lập tức luôn, mình thấy người nhiều năng lượng hơn, khỏe khoắn và tinh thần phấn chấn liền. Vì nó có sự kích động vô hệ thống thần kinh, hệ thống tuần hoàn, hệ thống nội tiết, hệ thống tiêu hóa của mình ngay lập tức, mà lại rất nhẹ nhàng. Kundanili Yoga là một phương pháp luyện tập đơn giản, dễ tập và mang lại hiệu quả, nhưng điều quan trọng là người tập phải tập đúng các động tác kết hợp với thở, kiên trì luyện tập, thì sẽ đạt được thành công cao, giúp người tập khai sáng đầu óc, cảm nhận rõ hơn về cơ thể và tinh thần của chính mình.”Theo chị Cát Tiên, những ai muốn tập Kundanili yoga thì không nên lo ngại việc quá nhiều tuổi sẽ không học được Kundanili yoga, người tập Kundanili yoga có thể bắt đầu tập luyện ở bất cứ độ tuổi nào và tập luyện cho tới hết cuộc đời. Người muốn tập Kundanili yoga cũng đừng e ngại rằng người mình quá cứng, không dẻo, nên không thể tập được Kundanili yoga. Bộ môn này làm tăng sự dẻo dai cho người tập, chứ không đòi hỏi người tập phải thực sự dẻo dai mới có thể tập được. Kundanili yoga không đòi hỏi người học phải dẻo, nhưng cần phải biết thực hiện các tư thế sao cho đúng để không bị chấn thương. Khi mình càng luyện tập nhiều, thì cơ thể của mình sẽ càng mạnh mẽ và dẻo dai hơn, và mình sẽ càng thích tập luyện hơn. Luyện tập Kundanili yoga là một hành trình, một quá trình cho cơ thể và tinh thần của mình. Người tập càng hướng sâu vào nội tâm và kiên trì, sẽ càng sớm nhận được các lợi ích từ Kundanili yoga.(Còn tiếp)