Cậu bé 11 tuổi trở thành nhạc trưởng trẻ nhất thế giới

Cậu bé Matthew Smith chỉ huy dàn nhạc.ANH QUỐC - Một thần đồng âm nhạc 11 tuổi sắp sửa lập kỷ lục trở thành nhạc trưởng trẻ tuổi nhất thế giới. Vào ngày 2 tháng 4 tới đây, cậu bé Matthew Smith, 11 tuổi, sẽ trở thành nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc Nottingham Symphony Orchestra biểu diễn vở nhạc kịch “Die Fledermaus” (Con dơi - 1874) - tác phẩm nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của nhà soạn nhạc người Áo Johann Strauss II. Nhạc kịch sẽ diễn ra tại nhà hát Royal Concert Hall ở thành phố Nottingham, Anh quốc.Khi buổi hòa nhạc diễn ra, Matthew sẽ trở thành nhạc trưởng trẻ tuổi nhất thế giới. Kỷ lục này trước đây được nắm giữ bởi một cậu bé 14 tuổi tên Jose Angel Salaza, người Venezuela. Cậu bé Jose từng chỉ huy dàn nhạc 70 nhạc công.Matthew đã luyện tập với dàn nhạc Nottingham Symphony Orchestra (75 thành viên) trong vài tuần trở lại đây, và đã có buổi tổng duyệt đầu tiên. Matthew cho biết cậu có thể chỉ huy dàn nhạc chơi cả vở nhạc kịch “Die Fledermaus” chỉ bằng trí nhớ, không cần tới bản nhạc. Matthew sống tại thành phố Nottingham, và đã theo học âm nhạc chuyên nghiệp từ nhỏ, chơi thành thạo nhiều nhạc cụ, bao gồm violin, ghuitar, trống, piano…Mẹ của Matthew rất tự hào về con - cô Beverley Riley (40 tuổi) cho biết: “Matthew đang làm một việc tuyệt vời. Tôi có chút lo lắng, nhưng tôi chắc chắn con trai tôi sẽ làm được, điều quan trọng nhất là Matthew yêu thích việc mình làm.”Hiện tại, dàn nhạc Nottingham Symphony Orchestra đang thực hiện dự án âm nhạc có tên “Animal Magic!” (Sự kỳ diệu của động vật!) với ba vở nhạc kịch được trình diễn, bao gồm vở “Die Fledermaus” (Con dơi) của Johann Strauss II, vở nhạc kịch ba-lê “Swan Lake” (Hồ thiên nga) của nhà soạn nhạc người Nga Tchaikovsky, và vở “Peter and the Wolf” (Peter và con sói) của nhà soạn nhạc người Nga Sergei Prokofiev.Trong đó, vở “Die Fledermaus” do cậu bé Matthew chỉ huy dàn nhạc. Nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc Nottingham Symphony Orchestra - ông Derek Williams - đồng thời là thầy dạy nhạc của Matthew cho biết: “Tôi nhận ra tài năng âm nhạc của Matthew từ sớm, khi cậu bé bắt đầu theo học nhạc chuyên nghiệp. Không có nhiều trẻ nhỏ có thể chỉ huy một dàn nhạc 75 người chỉ bằng trí nhớ, đây là một điều thực sự kỳ diệu.”