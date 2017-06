Chết đuối trên cạn và khuyến cáo khi cho trẻ tắm hồ

Bài ĐOAN TRANGBé trai Gio Vega, 2 tuổi, ở Colorado vừa may mắn thoát được tay tử thần.Sau khi được cha cho đi bơi về, Gio xuất hiện các triệu chứng “đuối nước trên cạn” giống y như cậu bé 4 tuổi đã qua đời trước đó, chính là nhờ người cha Gio đã kịp thời phát giác và đưa Gio đi cấp cứu.Cậu bé Gio, 2 tuổi, may mắn sống sót do được khám phá kịp thời. (KSAT)Đầu tháng Sáu, dư luận xôn xao và vô cùng đau xót trước thông tin bé trai 4 tuổi, Francisco Delgado III, tử vong sau một tuần đi bơi vì nước tràn vào phổi nhưng không được phát giác. Câu chuyện chính là một bài học sâu sắc, lời cảnh tỉnh cho bất kỳ ai, đặc biệt là các bậc phụ huynh trong việc quan tâm sát sao tới những biểu hiện và chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Chính vì lời cảnh tỉnh kịp thời đó đã cứu sống bé Gio, 2 tuổi, thoát chết.Kể với báo Daily Mail, anh Garon Vega (Colorado) cho biết anh đưa con trai, bé Gio, đi bơi tại một hồ bơi công cộng. Sau khi về nhà, anh nhận thấy Gio có những triệu chứng tương tự như Francisco mà anh đọc được trên báo trước đó như sốt và khó thở. Vì vậy Garon ngay lập tức đưa con trai đến bệnh viện để khám.Quả đúng như vậy, sau khi chụp X-quang cho Gio, bác sĩ cho biết, có một ít nước (có thể là từ hồ bơi đó) trong phổi của cậu bé. Và Gio thực sự đã quá may mắn vì có một người cha thông minh và tỉnh táo vì đưa con trai đến bệnh viện kịp thời. Bằng không cậu bé sẽ không sống sót nổi.Sau khi trải qua cú sốc đó, anh Vega đã gửi lời cảm ơn đến cha mẹ của Francisco và nói rằng anh sẽ không biết gì và sẽ không đưa Gio đến bệnh viện kịp thời nếu không được nghe câu chuyện đau lòng mà họ kể ra.Bé Francisco và cha. Hình chụp trước khi bé qua đời vì có dấu hiệu của chết đuối trên cạn mà không được phát giác và cấp cứu kịp thời. (KTRK)Vega nói với đài ABC 13, "Tôi cảm thấy mình cần phải liên lạc với cha mẹ của Francisco và nói lời cảm ơn họ. Cảm ơn những chia sẻ của họ về sự ra đi của Francisco, nó đã giúp tôi cứu sống con trai của mình."Francisco Delgado III, còn được gọi là Baby Frankie, cùng gia đình đi bơi tại Texas City Dike trong ngày lễ Memorial Day vừa qua. Cha của bé, anh Francisco Jr, cho biết cậu bé bắt đầu phàn nàn về những cơn đau bụng ngay sau khi lên bờ nhưng anh cho rằng không có vấn đề gì. Tuần sau, cậu bé vẫn nôn mửa, tiêu chảy và tình trạng ngày càng trở nên tệ hơn.Một sáng cuối tuần sau đó, Baby Frankie bị đau vai nên không dậy nổi cho đến khi bừng tỉnh vì cơn đau khủng khiếp. "Con tỉnh giấc dậy và la lớn vì đau đớn. Gia đình nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện nhưng các bác sĩ không cứu được. Bác sĩ nói với tôi thằng bé bị chết đuối trên cạn. Phổi con đầy nước," người cha đau đớn kể lại.Chết đuối trên cạn là tình trạng bệnh lý rất hiếm hoi, phần lớn xảy ra ở trẻ em vì cơ thể còn quá nhỏ. Ông Purva Grover, Giám Đốc Y Tế Cấp Cứu Nhi Khoa Cleveland Clinic cho biết, chết đuối khô (Dry drowning) hay còn gọi là chết đuối thứ cấp, có thể xảy ra vài giờ sau khi đứa trẻ gần như bị chết đuối hoặc vô tình bị sặc nước. Nếu không được điều trị, trẻ có thể bị tổn thương não, tổn thương hệ hô hấp dẫn đến tử vong.Anh Garon vô cùng biết ơn những chia sẻ của cha mẹ Francisco. (ABC Columbia)Theo một báo cáo được công bố trên Medical News Today, năm 2005 hơn 3,000 người Mỹ thiệt mạng do “chết đuối khô”. Chết đuối trên cạn có thể xảy ra ở người lớn, nhưng phổ biến hơn với trẻ nhỏ.Đuối nước xảy ra sau khi trẻ hít nước qua miệng hoặc mũi khi vùng vẫy dưới nước. Nước xâm nhập vào phổi khiến cơ quan này co thắt, thở khó khăn. Phổi sẽ bị kích thích dẫn đến tràn dịch. Trẻ có thể xuất hiện các triệu chứng đuối nước khô trong khoảng 24-48 giờ sau khi hít phải nước. Triệu chứng bao gồm ho, nôn mửa, sốt, thở khó khăn, chóng mặt, tâm trạng thay đổi."Trẻ có thể hoàn toàn bình thường như bao đứa trẻ khác, chúng có thể đi ngủ và xuất hiện các triệu chứng khó thở vào giữa đêm. Khi thấy con mình có các triệu chứng này, cha mẹ phải đưa con đi cấp cứu gấp để được kiểm tra nguy cơ chết đuối khô trước khi quá muộn," Purva khuyến cáo.Những dấu hiệu thường gặp của chết đuối trên cạn cũng như chết đuối thứ cấp là thở nặng nhọc, ho thường xuyên, nôn, có hành vi bất thường hoặc rơi vào trạng thái rất buồn ngủ.“Nếu thấy con có những dấu hiệu này sau khi đi bơi về, cha mẹ nên đưa con ngay đến bệnh viện cấp cứu, ngay cả khi con đã được nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp sơ cứu,” bác sĩ Danelle Fisher - phó khoa nhi tại Trung tâm Y tế Providence Saint John ở Santa Monica, California cho biết.Tại bệnh viện, trẻ sẽ được cho chụp X-quang vùng ngực, được truyền dịch và theo dõi dấu hiệu suy hô hấp hoặc tổn thương phổi. Trường hợp bị nặng, trẻ sẽ được chăm sóc đặc biệt, thậm chí có thể cần phải dùng ống thở trong một thời gian.Quan trọng nhất, bác sĩ Fisher muốn cha mẹ biết rằng “chết đuối trên cạn” rất thường bị bỏ qua vì đa số mọi người chỉ quan tâm đến tình trạng đuối nước chứ ít ai nghĩ một đứa trẻ đã lên bờ an toàn lại có thể gặp nguy hiểm.Thấy con đi bơi về cứ nằm dài ra, cha mẹ thường chủ quan, nghĩ con mệt do bơi nhiều hoặc do nắng. Thời điểm đuối nước trên cạn có thể xảy ra 24 giờ sau khi trẻ hít phải nước. Đáng sợ hơn là đuối nước trên cạn có thể xảy ra trong khi đứa trẻ đang ngủ trưa hoặc ngủ đêm. Vì sao? Vì nước trong phổi có thể gây nôn, tiếp theo là nghẹn.", bác sĩ nói.Trẻ không chỉ có nguy cơ đuối nước trên cạn khi bơi trong hồ bơi hoặc biển mà trẻ còn có thể mắc phải trong bồn tắm tại nhà. Vì thế, trong mùa hè này, khi các cháu nhỏ có nhiều điều kiện chơi đùa với nước, các bác sĩ và chuyên gia đã đưa ra các biện pháp giúp các bậc phụ huynh đề phòng. Bao gồm:- Luôn theo dõi con khi trẻ xuống nước hoặc chơi gần ao, hồ, bồn tắm.- Chỉ cho trẻ bơi ở những khu vực có nhân viên cứu hộ.- Nếu nhà có hồ bơi, nên lắp rào chắn xung quanh hồ bơi.- Không để con bơi một mình.- Chú ý an toàn khi đi thuyền: luôn đeo áo phao khi đi thuyền bất kể người lớn hay trẻ nhỏ.- Cho con học bơi và các lớp học về an toàn dưới nước (trẻ trên 4 tuổi nên học bơi).- Ngoài ra, phụ huynh và người chăm sóc trẻ nên biết cách hồi sức tim phổi (kết hợp ấn ngực và hô hấp nhân tạo bằng miệng).- Đối với trẻ lớn, hãy dạy con kiến thức về chết đuối trên cạn để con tự đề phòng rủi ro cũng như biết tự nhận biết các dấu hiệu bất thường của cơ thể để kịp thông báo cho cha mẹ."Tai nạn có thể xảy ra với con bạn bất cứ lúc nào. Những trường hợp dẫn đến chết đuối trên cạn có thể xảy ra chỉ trong vài giây. Vì vậy, hãy chú ý trông chừng con cẩn thận," trang WebMD dẫn lời bác sĩ Fisher.(Theo Daily Mail, WebMD)