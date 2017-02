Chuyện nước Pháp: Tai tiếng bùng nổ trong phe Hữu!

Bài NGỌC DIỄM

Mấy hôm nay trời lạnh khủng khiếp nhưng bầu không khí chính trị đang nóng lên chưa từng thấy dù chỉ là bình cũ rượu mới đem hâm lại. Thật vậy, cựu Thủ Tướng phe Hữu vừa đậu vòng quyết định lên làm ứng cử viên Tổng Thống với uy tín rất mạnh đang lâm vòng hoạn nạn! Ông là trung tâm điểm để cả nước nhìn vào, không ai ngờ vụ xì-căng-đan cổ điển có thể xảy ra thêm một lần nữa. Phu nhân của ông gốc người Anh quốc bị nghi ngờ được giao cho một việc làm chỉ có trên giấy tờ nhưng lĩnh tiền lương thật thụ rất xộp trong vòng… 8 năm (khoảng 500,000 Euros tổng cộng).





Phu nhân Penelope Fillon và chồng Francois Fillon, ứng cử viên tổng thống tương lai của phe Hữu. (Eric Feferberg/ Getty Images)



Chuyện gì đã và đang được dân chúng thay nhau xì xào bình luận và thanh thế của ngài François Fillon đang xuống dốc? 61% người được thăm dò đã hạ bệ ông trong khi 39% còn tiếp tục ủng hộ, đây là kết quả hỏi và trả lời ngày 26 tháng Giêng (do đài truyền thanh France Info tổ chức) thay vì 54% đã tin tưởng vài tháng trước đó (Penelope gate).



Viện thanh tra quốc gia về tài chính thông báo đã mở một cuộc điều tra sơ thẩm về việc làm của bà Penelope Fillon trong vòng 8 năm với danh nghĩa Thư Ký phụ tá quốc hội cho phu quân (Attachée parlementaire). Vì sao tờ nhật báo Con Vịt Buộc (Le Canard Enchaỵné) đã cung cấp tin sốt dẻo này cho toàn thể độc giả để rồi chính quyền phe Tả chộp ngay lấy thổi bùng lên sưởi ấm cả nước?



Thật rộn ràng với không khí ồn ào náo nhiệt cải vả rầm rộ như ong vỡ tổ. 73% dân chúng tỏ ý đồng tình phải cấm hẳn điều luật cho phép chính phủ sử dụng thân nhân vào làm việc dưới trướng của mình. Trước giờ, do sự kiện này mà gia đình dòng họ bà con của nhiều vị tai to mặt lớn trong chính giới vẫn được giao cho nhiều việc làm mà người ngoài vô phương vói tới. Lần này, ông bà Fillon bị kẹt cứng với lý do bị buộc tội là “Lạm dụng của công” (tiêu xài công quỹ quá lố, không chính đáng nếu có tang chứng).

Khổ thay cho họ, cả hai bên Tả Hữu đều bày tỏ ý kiến xấu về vụ tai tiếng này làm lụn bại thanh danh của ứng cử viên TT tương lai. Phu nhân của ông không bao giờ được ai chứng kiến đến nơi làm việc tại Quốc Hội! Điều này thật sự gây chấn động tâm lý, cơn sốc khá lớn nếu quả nhiên là phu quân đã xem thường pháp luật đến đó.



Chúng tôi nghĩ đến bà Marine Le Pen đang khoái trá cười thầm, “Phen này chúng nó cầm đèn đỏ, ta chỉ ngồi chơi hốt phiếu thôi.”



Thật là điềm Trời báo trước, ông Trump bên Mỹ sẽ có tay trong ủng hộ cực kỳ bên trời Tây? Hai phe Mặt Trái gì đều chỉ là những kẻ ngồi không ăn hại làm đất nước Pháp càng ngày càng lâm vòng khủng hoảng. Dân chúng nổi khùng sẽ đi bầu cho người ít điên nhất tạm thời là Mặt Trận Quốc Gia. Đảng này thua cuộc vài lần như thí sinh Hoa Hậu năm trước rớt năm sau đi thi nữa lại đậu vì hết người đẹp hơn mình.

Cũng thế, khi chính quyền Tả Hữu thay nhau vơ vét của công làm mất lòng tin cậy của toàn dân thì phe cực Hữu chưa ai thấy họ làm chuyện này. Nên mặc kệ, ta cứ bầu cho phe Le Pen xem sao rồi sẽ hay. Chừng nào bị một vố nữa, cử tri sáng mắt ra sẽ… trở lại từ đầu – cái vòng luẩn quẩn lại tiếp tục cho đến khi một nhân tài cỡ bà Angela Merkel xuất hiện. Chưa thấy Thầy Bói nào đoán ra nên tôi xin chịu, chỉ biết hiện giờ những vị anh minh trong sạch hiếm hoi như không còn nữa. Tạm gọi là gần như… tuyệt chủng vì tam độc Tham-Sân-Si giết chết hết cả rồi.



Một không gian vật chất sang trọng càng ngày càng phô trương nét lịch lãm hưởng thụ của nó đã làm cho những người nếm mùi rồi là gục ngã hết thảy. Tiền bạc và quyền lực tối cao, người dân đứng ngoài có thể trong sạch tột bực vì họ không bị loại ma túy siêu nhiên nói trên đầu độc, đã gây nhiều thảm trạng được ngấm ngầm che dấu hay nổ ra vấy bẩn khắp nơi. Khó mà đưa ra một phán xét cuối cùng cho cả hai khối Tự Do và Cộng Sản khi chính con người làm chủ vận mạng của mình và đã là người thì lầm lỗi khó tránh.



Khi vụ bao che không đúng luật cho phu nhân của ngài Fillon xảy ra, ông còn “ngây thơ cụ” tuyên bố tiếp là lúc ông còn làm Nghị Sĩ (Sénateur), ông đã từng trả lương cho hai người con ông vì họ xứng đáng làm công việc đó lúc ấy. Theo ông nói thì hai quý tử (một gái lớn trưởng nữ là cô chị của một con trai trưởng nam) đã là luật sư. Mừng húm, báo chí lại hùng hục xông vô làm một trận “fact checking” kiểm soát sự việc thật hay không. Bingo! Ứng cử viên TT đã nói dối. Khi ông còn giữ ghế nghị sĩ, cô con gái (tên là Marie) chưa ra trường luật sư. Mãi đến bốn tháng sau mới có bằng cấp thực thụ. Còn cậu con trai (tên Charles) thì những bốn năm sau mới chính thức là đồng nghiệp với cô chị ruột. Đài France Info cũng cho bình luận rằng điều này có thể được châm chế theo luật pháp hiện hành, nghĩa là những người cộng tác với Thượng Viện có thể là sinh viên để hưởng lương tháng bình thường.



Đạo luật trong Hiến Pháp cho phép các vị trong hai Viện quốc hội được dùng đến năm người tùy phái (còn gọi là assistant, phụ tá hay attaché, tùy viên) để giúp họ chạy việc như kiểm soát thư từ, liên hệ với báo chí… Mỗi vị tùy phái lĩnh lương từ 2,200 đến 2,600 đồng Tây hàng tháng chưa trừ thuế. Tuổi trung bình của họ là 42, đa số là nữ giới. Khi nào vị đại biểu quốc hội mãn hạn nhiệm kỳ thì các viên tùy phái cũng sẽ hết việc theo, nhưng thường khi họ có hợp đồng làm việc thường trực. Vì vậy hiện nay, những viên phụ tá nào rơi vào trường hợp tạm bợ được luật lao động bảo vệ cho vào ngạch trật đúng điệu, họ có quyền hưởng lương thất nghiệp trong khi chờ đợi có công việc với đại biểu mới.



Ngày xưa, chính ông Fillon hay Valls cũng đã từng làm chức tùy phái khi chưa lên đến đỉnh cao danh vọng. Dân chúng Pháp đang xì xào bàn tán về đạo luật này, họ muốn cấm không cho đại biểu quốc hội lạm dụng nó phong tước cho bà con thân nhân kiếm chác trong khi người ngoài thất nghiệp liên miên. Theo thống kê, từ 10 đến 15% thân nhân của 900 vị đại biểu quốc hội được cho làm tùy phái hưởng thụ công danh trong gia đình.



Trước vụ phu nhân ngài Fillon, đã có ngài Chủ Tịch thượng viện đảng Xã Hội phong chức cho hiền thê làm Trưởng Phòng điều hành của mình. Và còn mấy nhân vật phe Hữu cũng theo vết hành hương y hệt. Vì vậy từ năm 1997 trở đi, người chồng đại biểu không được phép trả lương cho bà vợ nếu phần ông vượt quá 5,000 Âu kim. Sau đó, luật áp dụng lên cao cho thân nhân là ông bà hay đi xuống là con cháu cũng thế.



Vấn đề nằm đâu trong việc sử dụng thân nhân, điều này không bị cấm bởi pháp luật? Thì ra, viên đại biểu có quyền cho vợ con hay cháu hay ông bà (nội, ngoại) vào làm tay sai cho mình và trả lương tháng theo luật pháp quy định, nhưng không ai kiểm soát xem vị phụ tá ấy có đến sở làm hay chăng. Biết được sự dung túng rộng rãi này nên viên đại biểu tiếp tục qua mặt các thanh tra vì họ nào có đặt chân đến kiểm tra giờ giấc và sự hiện diện của đám người đại quan trọng này.



Quốc Hội Âu Châu có luật cấm hẳn không cho dùng thân nhân. Người Đức cũng vậy trong khi Anh và Pháp cho phép. Ứng cử viên Tổng Thống tương lai Benoỵt Hamon phe Tả đã nhanh nhẹn lên tiếng sẽ ra đạo luật cấm dùng thân nhân cho đại biểu quốc hội nếu ông đắc cử. Trong cuộc mít tinh hôm Chủ Nhật vừa qua tại Paris, bà Penelope im lặng như thóc từ trước đến nay đã được phu quân bênh vực, bày tỏ tình yêu và nức nghẹn trước sự tấn công rầm rộ vào ý trung nhân của mình.



Hạ hồi phân giải, chúng ta hãy chờ xem cuộc điều tra đến đâu. Về phía chính quyền, do đảng Xã Hội tổ chức: ứng cử viên TT chính thức là ông Hamon đã đắc cử thắng ông Valls với 58% phiếu nhiều hơn 42% trên gần 2 triệu cử tri đi bầu. Đảng trưởng đã bắt tay 2 vị và sẵn dịp giơ cao cánh tay trái của ông kèm theo cánh tay ông Benoỵt làm dấu hiệu võ sĩ này đã hạ gục đối thủ Manuel trên đài đấm đá tinh thần. (ntnd)