(VienDongDaily.Com - 26/12/2016)

Tuyết nói, “Tiền không có, nồi xoong thì bị công an thu hết rồi. Cũng muốn mở bán lại lắm để có tiền còn lo cho con nhưng không biết đến bao giờ!"



Mẫu nước lèo được công an lấy từ nồi bún riêu để xét nghiệm sáng Chủ Nhật. Mẫu nước lèo được công an lấy từ nồi bún riêu để xét nghiệm sáng Chủ Nhật.

SÀI GÒN - Một hành động trong lúc nông nổi đã suýt giết chết không chỉ một mà có thể nhiều người. Một phụ nữ đã bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu của người cháu dâu bán ở lề đường tại Sài Gòn. Rất may vụ này được phát giác kịp thời vào sáng sớm Chủ Nhật vừa qua, ngày 25 tháng 12.



Người bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu của chúa là bà Hồ Thị Ngọc Điệp, 52 tuổi. Bà nói sau khi bị bắt rằng bà “không nghĩ sẽ hại người ăn.”







Bà Hồ Thị Ngọc Điệp “không nghĩ sẽ hại người ăn.” Còn bị công an tạm giữ ngày thứ Hai.

Nạn nhân là cô Trần Thị Bạch Tuyết, 37 tuổi, người bán hàng bún riêu trước ngôi nhà của cô ở số 73D đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9.



Theo các báo trong nước, vụ này xảy ra vì chuyện cá nhân gồm tranh chấp đất đai và nghiêm trọng hơn là vì bà Điệp cho rằng Tuyết đã mở hàng bún cạnh tranh với bà. Bà Điệp cũng ngụ đường Nam Cao, phường Tân Phú. Bà đã mua thuốc chuột bỏ vào nồi nước dùng để nấu bún riêu của cô Tuyết.

Mặc dù đây không phải một vụ đại án gây ồn ào trong dư luận, nhưng cũng đủ làm cho người ta hãi hùng trước dã tâm của con người trước cuộc sống đầy tranh giành giữa những người nghèo khó trong xã hội Việt Nam.



Điều đáng nói là chị Tuyết không phải ai xa lạ, chính là cháu dâu của bà Điệp. Bực tức, thù hận từ việc phải cạnh tranh với cháu dâu, rồi những mâu thuẫn cá nhân không giải tỏa được, đã thôi thúc bà mua thuốc chuột từ trước đây một tuần, rồi nhân lúc cháu dâu chạy ra ngoài, bà Điệp thả luôn gói thuốc cực độc vào nồi nước dùng.







Quán bán bún của Tuyết đóng cửa ngày thứ Hai, chưa biết bao giờ mở lại Quán bán bún của Tuyết đóng cửa ngày thứ Hai, chưa biết bao giờ mở lại



Rất may chị Tuyết đã phát giác ra sự khác thường của nồi nước dùng so với bình thường. Theo lời kể của Tuyết, khi thấy màu nước lèo khác thường, cô đã nghi ngờ và hỏi thì bà Điệp chối cãi. Tuyết đã vẫn quyết định bỏ nồi bún và báo công an.



Sau khi nghe Tuyết trình báo, công an xem lại camera thâu hình và báo cho Tuyết được biết chuyện đau lòng. Cô được xem video và tận mắt khi thấy bà Điệp đã thả thứ gì đó vào nồi nước dùng của chị. Nếu không phát hiện kịp thời, nước lèo chưa chất độc giết chuột được chan vào hàng chục bát bún riêu bán cho khách thì hậu quả thật khó lường.



Bà Tuyết bán bún riêu trên vỉa hè, mỗi ngày phục vụ khoảng 70 thực khách.

Tại cơ quan công an, bà Điệp đã thừa nhận hành vi bỏ thuốc chuột vào nồi bún của cháu. Lý do được nói là vì tranh chấp đất đai giữa hai người.



Theo lời của Tuyết, gần một năm nay, cô mở quán bán bún riêu trên đường Nam Cao, gần địa điểm bán đồ ăn sáng của bà Điệp. Thời gian gần đây, hai người nảy sinh xích và thường cãi nhau. Bà Điệp không muốn Tuyết bán bún mà phải đổi sang bán cháo lòng, mặc dù quán của bà cách xa địa điểm của Tuyết hai cây số.



Rạng sáng Chủ Nhật, Tuyết đang nấu nồi nước lèo bán bún riêu thì phải rời quán để đi lấy đồ. Khi trở về, Tuyết thyấ nồi nước lèo có màu, mùi khác thường.



Tuyết nói với báo, “Mỗi ngày tôi bán khoảng 70 người ăn, may mà tôi phát hiện kịp thời chứ không là rất nguy hiểm cho người ăn.”



Vào sáng thứ Hai, công an vẫn đang tạm giữ bà Điệp. Theo luật sư Đoàn Thiện Đức tại Sài Gòn, hành vi bà Điệp cố tình bỏ thuốc diệt chuột vào nồi nước lèo bán bún riêu của người khác rất nguy hiểm. Theo quy định tại điều 18, điều 93 Bộ luật Hình sự năm 1999 và luật sửa đổi bổ sung năm 2009, hành vi của bà có thể cấu thành tội sát nhân trường hợp phạm tội chưa đạt.



Cũng theo giải thích của luật sư Đức, "tội phạm chưa đạt" là trường hợp đã bắt đầu cố ý thực hiện phạm tội, nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội.

Nếu cơ quan cảnh sát điều tra chứng minh được bà Điệp cố ý bỏ thuốc diệt chuột vào nồi nước lèo để đầu độc nhiều người thì bà có thể bị phạt tù từ 10 - 20 năm, chung thân hoặc tử hình.



Người cháu Trần Thị Bạch Tuyết đã khóc vì hành động của dì. Người cháu Trần Thị Bạch Tuyết đã khóc vì hành động của dì.



Tuyết còn xúc động khi kể với báo ngày thứ Hai, "Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn rùng mình, nếu tiếc của mà bán cho khách ăn có lẽ tôi đã hại rất nhiều người rồi.”



Cũng theo chị Tuyết, trước đó chị phụ bán quán bún riêu cho bà Điệp ở nơi xảy ra sự việc. Từ khi bà Điệp chuyển vị trí bán cách đó hơn 2 cây số, thì chị không còn phụ bán với bà Điệp nữa. Chị mở quán bún riêu để bán riêng trước nhà khoảng một tháng nay.



"Tuy nhiên, bà Điệp yêu cầu tôi chỉ được bán cháo lòng chứ không bán bún. Khi tôi mở bán, thì bị bà Điệp đe dọa và sẽ phá nếu còn tiếp tục bán bún," Tuyết cho biết thêm.



Sau khi xảy ra vụ việc, quán của chị Tuyết đã đóng cửa, không biết bao giờ mới mở lại.

Tuyết hiện có bốn đứa con, vì cuộc sống khó khăn nên hai người con đầu đã nghỉ học đi làm kiếm sống. Một cháu đang sống với cha ở Bình Dương, còn một cháu học mẫu giáo đang sống cùng chị. Sinh hoạt của gia đình chị phụ thuộc phần lớn vào việc bán bún riêu.



Tuyết kể, "Ngay khi bà Điệp bị tạm giữa để điều tra, con gái bà Điệp đang học lớp 11 buồn rầu, khóc rất nhiều, chạy sang nhà tôi để xin lỗi. Sáng nay, tôi đã lên công an quận 9 để nộp đơn bãi nại cho bà Điệp nhưng không được chấp nhận do đang trong quá trình điều tra.”



Tuyết quê ở Biên Hòanh lên phường Tân Phú, Sài Gòn sinh sống đã được một thời gian. Thường ngày chị phụ bán bún riêu cho bà Điệp với tiền công được trả là 100 ngàn đồng (gần $4.50 đô) một ngày.

Từ đầu tháng 12, bà Điệp không bán bún riêu ở chỗ cũ nữa mà chuyển đến bán nơi khác cách nhà Tuyết ở khoảng 2 cyâ số. “Thấy đi lại xa xôi nên tôi quyết định mở quán bán bún riêu để kiếm đồng tiền lo cho chồng, con, không phụ thuộc cô Đ nữa. Tuy nhiên từ khi tôi bắt đầu bán bún riêu thì cô lại chửi, phá khách đến quán ăn, bảo không được bán bún riêu làm quán cô mất khách.



"Giờ nghĩ lại tôi vẫn rùng mình, bình thường tôi bán khoảng 100 tô bún riêu cho khách, nếu không phát hiện nồi nước có vấn đề đã giết mọi người mất rồi!” chị khóc.