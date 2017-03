Cô gái có mái tóc dài hơn 2 mét

LATVIA – Cô Aliia Nasyrova đã dành 20 năm để nuôi mái tóc dài tới 2.2 mét và xem nó như một thành viên trong gia đình. Mái tóc của Aliia Nasyrova, 27 tuổi, ở thủ đô Riga, Latvia, nặng tới 2 ký và gây ra một áp lực đáng kể lên vai cô. "Tóc tôi quá nặng, có thể nặng bằng một con mèo", cô nói. Aliia thường mất gần cả ngày để sấy khô tóc và mất 1 giờ để chải tóc.Mái tóc của cô luôn gây chú ý cho mọi người xung quanh khi đi ra ngoài. Chồng cô, Ivan Balaban, rất tự hào về mái tóc đặc biệt của vợ, và luôn giúp đỡ Aliia chăm sóc tóc. Cảm hứng để tóc dài của Aliia bắt nguồn từ các nhân vật cổ tích như công chúa Rapunzel, người có mái tóc dài đến mức hoàng tử có thể dùng làm dây để trèo lên lâu đài của phù thủy và giải cứu cô.Aliia hay nhận được những bình luận từ cư dân mạng, nói rằng họ không thích mái tóc của cô, thậm chí khuyên cô nên cắt tóc hay bán bộ tóc đi, nhưng cô không quan tâm. Aliia vẫn thường được tặng nhiều sản phẩm chăm sóc tóc miễn phí, và mỗi tháng cô phải cắt phần đuôi tóc bị chẻ ngọn một lần. Dù gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc mái tóc siêu dài, Aliia vẫn quyết tâm không cắt nó. "Tôi không có mơ ước được ghi tên vào Sách Kỷ lục Guinness, vì tôi biết kỷ lục hiện tại về mái tóc dài nhất là hơn 5 mét, nhưng tôi nghĩ mình có mái tóc dài nhất Latvia", cô nói.CANADA - Hai phi cơ cỡ nhỏ đã tông nhau phía trên một trung tâm mua sắm đông đúc ở Canada, làm một người thiệt mạng. Trong tai nạn xảy ra ngày thứ Sáu, 1 một phi cơ rơi xuống nóc trung tâm mua sắm Promenades Saint-Bruno, cách thành phố Montreal khoảng 20 cây số về phía đông. Phi cơ thứ hai rơi xuống bãi đậu xe của trung tâm mua sắm, cách một trong những lối vào chính khoảng 20 mét.Một phi công thiệt mạng, người còn lại bị thương nặng, theo lời cảnh sát cho biết. Hai phi công là người Trung Quốc và có quen biết nhau. Hai phi cơ cùng là loại Cessna 152, thuộc trường dạy bay Cargair. Trước khi gặp tai nạn, 2 máy bay đều hướng về sân bay Saint-Hubert, nơi có trụ sở của Cargair. Cơ quan an toàn giao thông Canada đang tìm hiểu nguyên nhân tai nạn.LONDON – Một con cá vàng đầu lân, có tên Rocky, đã được bán với giá lên đến gần $5,600 Mỹ kim, do kích thước lớn và mức độ quý hiếm. Con cá vàng màu đỏ cam Rocky dài 6 inch, có bề ngang 4 inch, và nặng gần 1.2 ký. Con cá ba năm tuổi vô cùng quý hiếm do kích thước lớn và thuộc giống cá vàng đầu lân, là loài bản xứ ở Nhật Bản và Trung Quốc, với đặc điểm là khối u gồ lên trước trán.Dù khối u này rất nổi bật, nó lại có thể gây ra vấn đề sức khỏe cho cá vàng đầu lân, bởi tầm nhìn của con cá có thể giảm sút nếu khối u phát triển che hết mắt. Dù có vẻ không năng động dưới nước, cá vàng đầu lân rất mạnh và bơi lội tốt. Anh Andy Green, chủ của Rocky, người sở hữu một cửa hàng cá cảnh ở Sutton, London cho biết con cá có giá $5,579 Mỹ kim. "Đây là con cá vàng lớn nhất ở Anh. So với một con cá vàng bình thường, Rocky đích thực là một gã khổng lồ", Green nói. Green cho hay có nhiều nhà sưu tầm sinh vật cảnh rất muốn sở hữu chú cá vàng to lớn độc đáo có giá trị "đắt như vàng" này.ZIMBABWE – Một số người dân tại Zimbabwe đã săn giết một con cá sấu khổng lồ, sau khi nghi ngờ rằng con cá đã ăn thịt một bé trai 8 tuổi trong làng. Sự việc xảy ra tại làng Mushumbi Pools ở phía bắc tỉnh Mashonaland Central, Zimbabwe. Những người dân địa phương bắn chết con cá sấu do nghi ngờ nó giết và ăn thịt bé trai. Nỗi lo sợ của họ được xác nhận khi họ rạch bụng con vật và tìm thấy thi thể nạn nhân.Những phần còn lại của thi thể được lấy ra khỏi bụng cá sấu và chôn cất 2 ngày sau đó trong đám tang tổ chức tại làng. Zimbabwe trải qua nhiều trận mưa lớn trong thời gian qua, khiến mực nước ở các sông và đập dâng cao. Điều này có thể đã đưa cá sấu đến những khu vực chúng hiếm khi xuất hiện.TÂY BAN NHA – Một công ty Tây Ban Nha vừa chế tạo chiếc mũ đặc biệt, có thể chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời thành điện năng. Được thiết kế dạng mũ bóng chày, chiếc mũ SolSol có thể tích lũy được 200 mAh (200 milli Amere mỗi giờ). Mũ SolSol do Paul và Edward, hai sáng lập viên của Unique Creative Ideas, một công ty có trụ sở tại Tây Ban Nha phát triển. SolSol trong tiếng Tây Ban Nha cũng có ý nghĩa là mặt trời.Với các tấm pin được gắn ở phía vành mũ, năng lượng hấp thụ được chuyển hóa thành điện năng và người dùng có thể sạc pin cho điện thoại thông qua cổng USB gắn ở phía sau mũ. Nhìn bề ngoài nó không khác gì một chiếc mũ thông thường. Tuy không hiệu quả bằng pin dự phòng, nhưng SolSol có thể tích lũy năng lượng tương đương 200 mAh mỗi giờ, và hoàn toàn là "năng lượng sạch". Chiếc mũ này cũng đã vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt về độ an toàn, trước khi xuất hiện ngoài thị trường.Sản phẩm được bán với giá $56 Mỹ kim với nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Đáng tiếc rằng nó mới chỉ có thể sử dụng để sạc cho các điện thoại di động dùng Android.NAM PHI - Sau trận Free State Stars hòa 2-2 với Ajax Cape Town ở giải Ngoại hạng Nam Phi, tiền đạo Mohammed Anas của đội Free State được trao giải “Cầu thủ hay nhất trận đấu,” nhờ ghi 2 bàn thắng vào lưới đội Cape Town. Khi được phỏng vấn vào lúc trao giải, cầu thủ sinh năm 1994 có màn lỡ lời vô cùng tai hại. Khi đó, anh nói, “Tôi vô cùng biết ơn các cổ động viên, người vợ của tôi, và cả bạn gái của tôi nữa.”Ngay lập tức, Anas nhận ra sai lầm và “chữa cháy” bằng cách nói rằng anh yêu vợ rất nhiều, “Chết thật, tôi nhầm, ý tôi là cám ơn người vợ của tôi thôi. Vô cùng xin lỗi, em yêu, xin lỗi vì nhầm lẫn như vậy. Anh yêu em, yêu em từ tận trái tim,” Anas nói với giọng hốt hoảng và nụ cười gượng gạo. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bật cười vì câu nói của tiền đạo người Ghana. Một người nói đùa rằng, “Có vẻ anh ta đổ mồ hôi đầm đìa vì trót nói lỡ miệng, chứ không phải vì 90 phút đá banh.”