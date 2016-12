(VienDongDaily.Com - 22/12/2016)

Bà Raghad nói như vậy, rõ ràng là để đáp lại những lời khen ngợi mà ông Trump đã dành cho người cha quá cố của bà trong những tháng gần đây .

Bà Raghad Saddam Hussein trong hình chụp năm 2007, khi bà dự lễ 40 ngày tưởng niệm cha bị hành quyết. (Getty Images)

Con gái của Saddam Hussein ca ngợi Tổng Thống đắc cử Donald Trump là một nhà lãnh đạo có “sự nhạy cảm chính trị ở một mức độ cao.”

Bà Raghad Saddam Hussein, con gái của nhà độc tài Iraq quá cố, nói với đài CNN ngày thứ Năm, “Ông (Trump) này vừa mới lên nắm chức vụ lãnh đạo. Nhưng từ những gì được thấy rõ ràng, ông có sự nhạy cảm chính trị ở một mức độ cao, khác hẳn người tiền nhiệm của ông. Ông phanh phui lầm lỗi của những người khác, đặc biệt liên quan tới Iraq. Điều này có nghĩa là ông biết rất rõ những sai lầm (trong chính sách của Mỹ) ở Iraq, và những chuyện đã xảy ra với cha tôi.”



Bà Raghad nói như vậy, rõ ràng là để đáp lại những lời khen ngợi mà ông Trump đã dành cho người cha quá cố của bà trong những tháng gần đây .



Trong suốt cuộc vận động tranh cử tổng thống vừa qua, ông Trump nói rằng ông phản đối cuộc chiến tranh Iraq, và ca ngợi nhà độc tài vì “giết chết những kẻ khủng bố.” Ông Hussein bị hành quyết đầu năm 2007, sau khi bị bắt trong cuộc chiến do chính Tổng Thống George W. Bush vận động nhằm triệt hạ ông Saddam Hussein.



Trong tháng Bảy, ông Trump nói, “Saddam Hussein có phải là một kẻ xấu không? Quý vị có biết điều mà ông đã làm một cách tốt đẹp không? Ông ấy giết chết bọn khủng bố. Ông đã làm điều đó một cách rất tốt.”



Trong cuộc tranh luận hồi tháng Hai năm 2016, Trump cũng nói rằng thế giới sẽ là một nơi an toàn hơn, nếu Hussein, và Muammar Gaddafi, nhà độc tài bị hạ bệ của Libya, vẫn còn cầm quyền.



Ông Trump nói, “Chúng tôi sẽ ở vào một vị trí tốt hơn nhiều, nếu Gaddafi nắm quyền lúc này.”

Ông nói, “Nếu các chính trị gia này đi đến bãi biển và không làm một điều gì, và chúng ta có Saddam Hussein, và nếu chúng ta có Qaddafi cầm quyền, thay vì có nạn khủng bố khắp nơi. Ít nhất là họ đã giết chết những kẻ khủng bố, phải không? Và tôi không nói rằng họ đều tốt, bởi vì họ xấu, họ xấu thực sự. Nhưng chúng ta không biết chúng ta đang bị gì.”



Ông Trump cũng đã thường chỉ trích cơ quan tình báo Hoa Kỳ, vì họ dùng cáo buộc cho rằng Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, để làm một lý do nhằm xâm lăng Iraq.