Cuối tuần tổ chức rầm rộ bán hàng dư nơi thương xá Cora

Bài NGỌC DIỄMTrong ba ngày cuối tuần, thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy chúng tôi được dịp tới lui tha hồ chọn lựa hàng hoá nhiều nhất vẫn là quần áo bán giá hạ còn phân nửa trở lên tại Cora (Braderie, bán giá hạ). Trong những bài viết trước đây, tôi có nhắc đến bảng hiệu riêng biệt này của một trong những đại siêu thị Pháp làm mưa làm gió trong làng phân phát nhu yếu phẩm cho dân chúng cư ngụ gần hay xa. Nó ra đời năm 1969, đến nay đã tròn 48 tuổi và sự phát triển gần như ổn định lâu dài.Trong khuôn viên thương xá Cora nơi chúng tôi cư ngụ - vùng đại Đông (danh từ Lorraine thay thế bởi Grand Est), có 70 cửa hàng mở kèm theo. Đặc biệt, sự tập trung này là một thứ cộng sinh hữu ích cho cả đôi bên không có sự cạnh tranh, mạnh ai nấy sống. Diện tích thương xá Cora đại Đông rộng 16,700 thước vuông, số thu hàng năm khoảng 144 triệu Âu kim cách đây vài năm.Nhóm Cora có 59 đại siêu thị cùng tên tại xứ Pháp, gốc gác đầu tiên từ bên Bỉ với chủ nhân là gia đình ông Louis Delhaize. Tại nước nhỏ xíu này và Luxembourg cùng với Hung Gia Lợi có mặt tổng cộng 10 cái như thế. Một nhánh siêu thị nhỏ hơn cũng thuộc về Cora mà chúng tôi thỉnh thoảng cũng ghé qua đi chợ ít khi vì giá cả đắt hơn là tên hiệu Match.Ngoài ra còn có thêm Houra là thứ siêu thị cực siêu (cybermarché) chuyên môn giao hàng 50,000 loại khác nhau, thật phong phú, chọn lựa được trên mạng khi chúng ta đặt mua từ xa. Ghê gớm quá, vào xem thì dù cơ sở ở thủ đô Paris họ vẫn có thể cử tài xế chạy đến tận hang cùng ngỏ hẻm làng mạc xa xôi nhất khi có đơn đặt hàng khoảng trăm bạc trở lên. Nhóm chủ nhân ông Cora còn mở thêm các cửa hiệu chuyên bán thực vật tên Truffaut và động vật tên Animalis.Một cửa vào nơi chính giữa đại siêu thị Cora với 70 tiệm buôn khác nhau. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)Tựu chung, dân Pháp rất quen thuộc với các thương xá lớn theo công thức đại siêu thị cộng với các tiệm buôn mọc lên như nấm trong khuôn viên cố định 8,000 thước vuông trở lên của bốn công ty lớn là Auchan, Carrefour, Cora và Leclerc. Theo một phóng sự của tờ Cộng Hoà miền Đông, Cora thuộc quận lỵ Houdemont là đại siêu thị lớn nhất vùng chúng tôi cư ngụ. Như trên đã dẫn, nó lớn 16 mẫu tây với 480 nhân viên trong đó 120 vị chuyên ngồi quầy tính tiền.Mỗi ngày, Cora thức dậy từ ba giờ rưỡi sáng để làm bánh mì ba-ghết thơm ngon ngát hương lúa mì chín tới. Từ 200 cho tới 500 cái bánh mì thon dài vàng lườm ra lò và vào cuối tuần có đến 1,500 cái bán hết vèo cuối ngày! Cạnh đó là hàng cá lo đập đá bào để ướp cá không ươn, hàng rau cải, hàng thịt… tất bật nhân viên. Tính trung bình, có 32 chiếc xe vận tải lớn vào ra dỡ hàng. Khách tới lúc 8 giờ 30 và tận dụng 2,000 cái xe đẩy (chariot, caddie) chứa hàng mua sắm quen thuộc để nơi parking rộng mênh mông.Từ lúc có thêm 70 tiệm buôn, Cora đã xây thêm tầng thượng cho xe đậu. Nhờ thanh thế đại siêu thị là đắt giá nhưng hàng có phẩm chất cao cũng như các tiệm buôn kia đều thu hút khách, nhiều công ty thương mại khác đến quây quần tập trung quanh nó. Nào là hàng hóa thể thao Décathlon, nơi cung cấp bàn ghế phòng ngủ phòng ăn nhà tắm mang tên But, chỗ thì ê hề vật liệu làm nhà của hãng Le Roy Merlin.Trong số 70 tiệm buôn, có nhiều hiệu nổi tiếng ngoài phố lớn cách Cora chừng 10 cây số đã mở thêm chi nhánh nơi đây. Nhờ bãi đậu xe khổng lồ vừa trên cao vừa dưới thấp cộng thêm các chỗ đậu ké của những tiệm bán đồ thể thao hay đồ gỗ không tính tiền khó chịu như trung tâm phố nên hàng ngày Cora tấp nập khách vào ra. Họ vào cửa từ hai đầu Đông, Tây và chính giữa rất tiện lợi.Cờ xí xanh đỏ vui mắt giăng trên cao từ hôm thứ Năm vừa qua. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)Cờ xí trang hoàng nơi sân thượng trên cao đậu xe với cầu thang dẫn xuống. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)Một nơi bày hàng ở hành lang rộng theo lối đi ra cửa lớn nhất phía Tây. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)Trước khi vào, chúng tôi bắt gặp một người dân chơi chữ khá thú vị nên chụp ngay tấm ảnh. Nhiều người Việt chúng ta biết bài hát Pháp rất lãng mạn do nữ danh ca Edith Piaff ngày xửa ngày xưa trình bày với tiếng ca rổn rảng La vie en rose. Chủ xe gắn hàng chữ Je vois la vie en Vosges để ca tụng nơi mình thích là vùng núi non Les Vosges, biển số 88 có không khí trong lành nhưng mùa Đông lạnh dễ sợ. Les Vosges thuộc miệt đại Đông gộp lại mới đây. Thật tình rất hiếm khi có một nhân mạng ca tụng nơi mình yêu thích đến thế qua tên một bài hát danh tiếng gắn lên xe đậu khắp nơi.Tôi nhìn đời qua vùng núi thơ mộng Vosges. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)Trước khi vào xem hàng hóa được bày bán ngay trước cửa tiệm buôn quần áo hay mỹ phẩm, chúng tôi thả bộ vào ăn trưa trong cafeteria của Cora. Vừa bưng khay thức ăn vào chưa yên vị thì tôi thấy một cô gái tuyệt đẹp bước vào. Trời, cô ấy cao đến đỗi đụng đầu trúng các bóng đèn bên trong quán ăn và cứ ngóc qua ngóc lại tránh nó. Ái chà, thì ra cô mang cà khêu quảng cáo cho buổi bán hàng hạ giá trong ba ngày 28, 29 và 30 tháng 9 trong khi một hoạt náo viên nói gì đó qua máy phát thanh vang vang. Một bà đầm kéo cô lại chụp ảnh và tôi vội đi tới mở máy cùng lúc với bà bạn của bà. Thiên hạ ngồi quanh ăn nhậu tỉnh bơ.“Hiện tượng đẹp mắt” cao ngất nghểu xoè đôi cánh tiên. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)Cô gái đi một tua trong quán từ đầu đến cuối rồi ra ngoài sau khi được hai người chụp hình mà thôi. Dân Tây rất lịch sự và cứ để cho cô gái làm tròn nhiệm vụ vì đôi cà khêu làm cô cúi xuống rất khó khăn và đi khá chậm. Cô mang cặp kính khá lớn màu hồng giống bộ cánh và váy đen mỏng toanh phủ một nửa lên bên trong nền đỏ hồng. Thế là “Je vois la vie en rose,” đời thật sáng sủa màu hồng tươi hôm nay với cô gái đẹp xuất hiện bất ngờ!Người đẹp cà khêu với nụ cười mím chi thật dễ thương. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)Hứng chí, tôi đi một vòng lớn xem có gì đáng móc túi ra không sau khi đầy dạ. Ngang qua tiệm nữ trang danh tiếng bèn ghé vào chạo rạo một tý cho biết. Đó làSwarovski, tên gốc Áo của doanh gia Daniel S. chủ nhân tiệm chế tạo đồ trang sức thủy tinh từ năm 1895. Ông được các nhà thiết kế quần áo thượng hạng chú ý đến và mời hợp tác gắn những hạt thủy tinh long lanh tuyệt đẹp làm tăng thêm giá trị của chúng. Thủy tinh chứa chì và pha màu thế nào qua máy móc chế tạo thành nữ trang cực kỳ hiếm có là tài năng trời cho của ông Swarovski cho đến nay không hề thất truyền.Tiệm nữ trang căn bản dựa trên thủy tinh mài sáng trắng long lanh là màu chính. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)Ngày nay Swaroski có 2,200 tiệm trong 120 nước với 26,000 nhân viên và con số áp-phe lên tới 2,6 tỷ đồng Âu kim. Hình con thiên nga trắng làm bằng những viên kim cương thủy tinh mài dũa công phu là cái logo cho những món đồ trang sức tuyệt diệu chế tạo bởi thiên tài gốc Áo. Bạn đọc cứ lên mạng và thưởng thức những công trình tuyệt tác của Swarovski qua hình ảnh các loài chim chẳng hạn, trị giá hàng ngàn đồng Tây trở lên!Thiên nga tuyệt đẹp, giá khoảng 90 đô-la trên Internet.Những bộ quần áo kiểu cách thượng hạng ngày nay, đáng kể nhất là những chiếc áo cưới cũng thường được gắn vào qua cách thêu may những hạt ngọc Swarovski tăng thêm nét đẹp kỳ diệu.Tuy nhiên, nơi đây không có áo cưới sang trọng mà có chiếc áo bình dân tôi đã mua với nghệ thuật cỏn con bắt chước Swarovski để chúng ta có chút khái niệm về hai phương trời cực điểm khác nhau. (nd)Áo len nhẹ mùa thu đính hạt nhựa màu sắc nổi bật trên nền đỏ nhạt. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông).Những hạt ngọc giả này được mài dũa nhiều mặt bắt ánh sáng khá đẹp. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông).Người viết bài mua được chiếc áo mùa thu ở tiệm Camaieu giảm nửa giá.