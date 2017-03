Cựu thị trưởng Stockton bị bị tố cáo ăn cắp từ hội trẻ em

Cựu thị trưởng Anthony Silva



STOCKTON, California - Ngay sau khi trở về từ một kỳ nghỉ ở Colombia, Nam Mỹ cựu thị trưởng Anthony Silva của Stockton đã bị bắt giữ vào hôm Chủ Nhật, tại phi trường quốc tế San Francisco. Ông bị tình nghi quản trị tiền bạc không đúng cách, liên quan đến một tổ chức giới trẻ mà ông từng điều hành cách đây hơn hai năm. ,



Silva, 42 tuổi, đã bị chở đến nhà tù San Joaquin County Jail, nơi ông bị giam thay vì được phép đóng $1 triệu tiền thế chân để được tại ngoại.



Ông có thể bị bồi thẩm đoàn cáo buộc với những tội danh trộm cắp, biển thủ, trục lợi, biển thủ công quỹ, và rửa tiền. Một sự gia tăng cấp độ phạm tội của các công chức đã được áp đặt trên tất cả các cáo buộc về việc biển thủ hơn $100,000 Mỹ kim.



Luật sư Allen Sawyer của ông Silva đã bác bỏ những lời tố cáo ấy, liên quan đến khoảng thời gian khi ông Silva điều hành tổ chức phi lợi nhuận Stockton Kids Club. Câu lạc bộ này được đổi tên, sau khi câu lạc bộ hướng đạo quốc gia Boys & Girls Club of America thu hồi bản điều lệ của Stockton Boys & Girls Club vào năm 2013. Các câu lạc bộ địa phương nằm dưới sự lãnh đạo của Silva vào thời điểm đó.



Ông Sawyer nói, “Câu lạc bộ thiếu nhi ấy là một tổ chức phi lợi nhuận được điều hành bởi một ban giám đốc, và theo như chúng tôi biết, không ai trong số họ đã làm đơn khiếu nại. Chúng tôi thực sự không biết tất cả chuyện này phát xuất từ đâu.”



Văn phòng công tố của San Joaquin County đã không lập tức hồi đáp lời xin ý kiến.

Luật sư của ông Silva nói rằng những cáo buộc ấy có thể là việc trả đũa, vì cựu thị trưởng từng chống lại một cáo buộc trọng tội trong một vụ tố cáo khác trước đây. Trong cáo buộc ấy, ông Silva bị tố cáo sử dụng điện thoại di động, để bí mật thâu hình một trò chơi đánh bài thoát y trong phòng ngủ của ông, tại một trại giới trẻ do thành phố điều hành dành cho những trẻ em từ gia đình nghèo. Lúc đó nhà chức trách nói rằng ông Silva cung cấp chất say trong khi chơi đánh bài. Một trong những người tham gia là một em trai 16 tuổi.



Silva đã bị bắt liên quan đến vụ án ở Amador County trong tháng Tám năm 2016. Ông bị buộc trọng tội nghe lén, một cáo buộc đã được giảm xuống thành một tội nhẹ trong tháng Mười, và ba tội nhẹ khác: gây nguy hiểm cho trẻ em, góp phần vào việc phạm pháp của trẻ vị thành niên, và cung cấp rượu cho người dưới 21 tuổi.



Theo dự trù, cựu thị trưởng sẽ có một buổi thụ lý trong trường hợp đó, vào ngày thứ Ba tuần này, sau khi từ chối một thỏa thuận dàn xếp trong tháng 11. Thỏa thuận này lẽ ra đóng lại trường hợp của ông Silva.



Trong năm ngoái, ông Silva, một người lần đầu tiên giữ chức vụ thị trưởng, trong nỗ lực tái tranh cử đã bị thua 40 điểm phần trăm so với Michael Tubbs, 26 tuổi, đảng viên Dân Chủ. Silva, một đảng viên Cộng Hòa được bầu lên trong một tình huống bất ngờ vào năm 2012. Trong năm đó, thành phố Stockton nộp đơn xin khai phá sản, và ra sức kiềm chế một tỷ lệ sát nhân rất cao.



Luật sư Sawyer nói, “Ông ấy tức giận, mệt mỏi về tất cả thỏa thuận này, nhưng cũng sẵn sàng vào cuộc và chiến đấu, để làm cho tên của ông một lần nữa được trong sạch lại.”