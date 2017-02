Ellie Trần có thể đã bị sát hại bằng chất độc

VIRGINIA BEACH - Trong những ngày qua, bé Jolie, 2 tuổi rưỡi, luôn miệng gọi “mommy, mommy!” mỗi khi nghe tiếng người đi tới trước cửa.



Bà Lê Oanh, mẹ của cô Ellie Mizon Trần, tức bà ngoại của bé Jolie, cho biết, "Mỗi khi Jolie nghe tiếng động trước cửa, nó lại nghĩ rằng mẹ nó đang về nhà."



Jolie còn quá nhỏ để hiểu rằng mẹ bé là cô Ellie Trần (tên Việt là Trần Dương), sẽ không bao giờ bước qua cánh cửa một lần nữa. Cô Ellie, 35 tuổi, qua đời hôm thứ Tư tuần trước sau khi bị một kẻ tấn công cô ngay trên driveway vào ngày thứ Ba trước đó. Cô bị sát hại đúng ngày Valentine, 14 tháng Hai.





Ellie Trần và con gái Jolie (Hình gia đình cung cấp cho báo chí)



Trong cùng ngày Ellie tắt thở tại bệnh viện, bạn trai của cô và cũng là cha của bé Jolie, anh Joseph Vincent Merlino III, 29 tuổi, bị buộc tội giết người cấp độ hai. Qua ngày thứ Năm, nhà chức trách quyết định bắt anh Joseph, và đến nay anh vẫn bị giam tại nhà tù Virginia Beach không được phép đóng tiền bảo lãnh. Nghi can phải có mặt tại tòa án trong ngày thứ Ba, 21 tháng Hai. Joseph sẽ được nghe thẩm phán ra quyết định về tiền thế chân tại ngoại vào ngày thứ Tư.



Cho đến ngày thứ Ba, một tuần sau ngày Ellie bị tấn công, phòng pháp y tiểu bang vẫn chưa cho biết nguyên nhân gây ra cái chết. Nhưng bà Oanh có cho biết rằng bác sĩ có thông báo với bà là cô Ellie bị đầu độc.

Bà Oanh và chồng không nói được tiếng Anh. Với sự trợ giúp của người thông dịch, họ đã nói chuyện với nhật báo Virginian-Pilot.



Hai vợ chồng cho biết họ lưỡng lự trước khi đồng ý để bác sĩ rút dây và đưa Ellie ra khỏi máy trợ thở vào đêm thứ Tư tuần trước. Lúc đó bác sĩ nói rằng họ không thể làm gì để cứu sống con gái bà.



Bà Oanh nói với nhật báo Virginian-Pilot, "Bác sĩ và y tá nói rằng chất độc đi vào tới não Ellie rồi. Họ nói con gái tôi bị chết não rồi."



Bà Oanh cho biết bà cùng chồng được Ellie bảo lãnh qua Mỹ. Cách đây ba năm, hai vợ chồng bay từ Việt Nam tới Virginia Beach để sống cùng con gái. Bà là người đầu tiên chạy tới giúp đỡ Ellie sau khi cô bị tấn công. Bà cũng là người cuối cùng nói chuyện với con gái.



Bà Oanh cho biết sự tấn công xảy ra sau 8 giờ tối thứ Ba, trên lối đi của ngôi nhà mà Ellie sống cùng cha mẹ và con gái. Ngôi nhà nằm trên đường Stillmeadow Court, gần ngã tư Salem và Dam Neck. Lúc bấy giờ bà Oanh đang ngồi chờ Ellie về nhà sau khi cô kết thúc công việc tại tiệm móng tay. Cha mẹ đã chờ cô về để cả gia đình cùng ăn cơm tối với nhau. Khi đang ngồi chờ, đột nhiên bà nghe tiếng hét thất thanh của con gái.

Bà Oanh kể rằng bà chạy ra cửa trước, thấy Ellie đang đứng trên driveway, khuôn mặt cô lộ vẻ đau đớn và cô không thể bước nổi. Con gái bà chỉ vào một người đàn ông đang bỏ chạy trên lề đường, nói với bà, "Người kia đâm cái gì vào chân con đau quá, mẹ ơi!"





Joseph Merlino trong phòng giam (Virginia-Pilot)



Vì Ellie không bước đi nổi, bà phải kéo cô vào trong nhà từng bước một. Sau đó, Ellie lắp bắp, "Mẹ ơi, đóng cửa lại, đóng cửa lại!" Rồi cô thúc giục bà gọi điện số khẩn cấp 911. Bà ngần ngại vì không biết nói tiếng Anh, nhưng vẫn quay số 911 theo khẩn khoản của con gái.



Bà Oanh kể tiếp với nhật báo, "Con gái tôi nói mẹ ơi con mệt quá, con sắp ngất xỉu rồi. Con mệt quá mẹ ơi. Nói xong con gái tôi nhắm mắt lại, nhưng rồi nó mở mắt nhìn lên trần nhà và nước bọt bắt đầu trào ra hai bên mép." Từ đó Ellie không bao giờ tỉnh dậy nữa.



Tại bệnh viện, bà Oanh ngồi bên cạnh con gái, vuốt ve mái tóc cô. Đến 5 giờ chiều thứ tư, bác sĩ và y tá tới nói với vợ chồng bà rằng Ellie chết não rồi, không bao giờ hồi phục được nữa. Bà không tin. Bà nói thân thể con gái vẫn còn ấm áp, vẫn còn sống. Bác sĩ giải thích bà cảm thấy vậy vì Ellie còn được nối với máy trợ thở. Bà muốn họ khoan rút ống ra, hy vọng con gái sẽ hồi phục, nhưng cuối cùng đồng ý cho rút ống.



Bà Oanh và những người quen biết với Ellie không ngạc nhiên khi nghe tin Joseph bị buộc tội giết người. Bà Oanh nói Joseph có một tiệm sửa điện thoại di động. Nghi can và Ellie gặp nhau tại một tiệc cưới và sau đó, qua một người bạn chung, họ hẹn hò nhau.



Ellie sang Hoa Kỳ cách đây 10 năm, có một đời chồng, trước khi dọn tới ở chung với Joseph tại ngôi nhà trên đường Warner Hall Drive, gần đường Nimmo Parkway. Bà Oanh cho biết Joseph rất kiểm soát và thường ngược đãi con gái bà. Vợ chồng bà từng nhìn thấy Joseph kẹp cổ Ellie, giật điện thoại khi cô định gọi cảnh sát. Ellie lo sợ cho bé gái Jolie tới mức cô mất ngủ và sụt cân rất nhiều.



Vào mùa hè năm ngoái, Ellie quyết định không thể sống chung với Joseph nữa nên cùng cha mẹ chuyển sang ngôi nhà trên đường Stillmeadow Court. Vài tháng sau đó, Ellie nhờ người gắn camera an ninh bên trong lẫn bên ngoài nhà, vì sợ Joseph tới hãm hại.



Bà Oanh cho biết cảnh sát lấy đoạn video của camera bên ngoài nhà làm bằng chứng. Họ cũng mang đi cuốn nhật ký mà hai vợ chồng bà tìm thấy sau khi con gái qua đời. Trong nhật ký, Ellie viết rằng Joseph nhiều lần tấn công cô và đe dọa giết cô.



Nhật báo Virginian-Pilot tìm cách tiếp xúc Joseph nhưng không thành công. Nghi can từ chối mọi cuộc phỏng vấn và luật sư của nghi can cũng không đưa ra bất cứ ý kiến nào. Số điện thoại của mẹ của Joseph cũng không hoạt động.



Qua những bản tin trước đây, người ta được biết Joseph sống với cha sau khi cha mẹ ly dị. Anh rất gần với cha, và từ ngày cha mất thì tính tình anh thay đổi, theo những người hàng xóm cho biết.



Một số người quen biết Ellie - và cả bạn đồng nghiệp - cho biết cách đây hai tháng, cô bị tấn công bên ngoài Laskin Road Nail Salon nơi cô làm việc. Một người đàn ông mặc đồ như phụ nữ ném acid hoặc hóa chất vào người cô. Ellie báo với 911 và cảnh sát đến điều tra. Họ cũng lấy đi đoạn video giám sát của một tiệm bên cạnh.



Hôm thứ Sáu, bà Oanh và chồng bắt đầu làm thủ tục nhận nuôi bé Jolie. Bà nói Ellie là con gái thứ tư trong số sáu người con. Tất cả những người kia đều ở Việt Nam. Cả hai quyết định ở lại Hoa Kỳ để nuôi cháu ngoại, và bà tin rằng con gái bà cũng muốn vậy. Bà hy vọng hai cô con gái chưa chồng sẽ được phép qua Mỹ giúp bà nuôi cháu ngoại. Bà nói Ellie thương yêu con gái lắm. Jolie là cả cuộc đời của Ellie, là cô công chúa bé nhỏ quý báu nhất của Ellie.



