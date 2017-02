Formosa: Chúng tôi không phải là quỹ từ thiện

Trương Phục Ninh, Phó Tổng Giám Đốc Formosa Hà Tĩnh cho rằng nhiều người dân xuống đường vì không chấp nhận giá đền bù do nhà cầm quyền đưa ra, nhưng trong đó cũng có những người "không bị thiệt hại chút nào, hoặc có động cơ chính trị, muốn xuống đường để gây rối." Đó là ý kiến của ông Ninh nói với đài BBC hôm thứ Tư.



Trước đó, ngày thứ Ba, cuộc tuần hành do Linh mục JB Nguyễn Đình Thục, giáo xứ Song Ngọc, giáo phận Vinh, dẫn dắt được cho là thu hút hơn 600 người dân các xã thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, dự định tới Hà Tĩnh nộp đơn khởi kiện Formosa.



Hơn 600 gia đình thuộc các xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải và Quỳnh Thọ đã gửi yêu cầu bồi thường thiệt hại với bản kê khai thiệt hại vì chất thải công nghiệp của Formosa đính kèm nhưng đến nay chưa nhận được hồi đáp.

Trả lời BBC hôm thứ Tư, ông Trương Phục Ninh nói "xuống đường là quyền của họ, nhưng họ không nên vượt quá giới hạn của chính quyền."



Phó Tổng Giám Đốc Formosa Hà Tĩnh cho rằng có lẽ những người biểu tình đã "không đi nhận tiền."

"Họ cho là không đủ. Không thể nào mà chính quyền lại chưa đền bù. Không phải là những người chịu thiệt hại chưa được nhận tiền mà là những người này có lẽ không bị thiệt hại quá nhiều hoặc không bị thiệt hại chút nào hoặc họ có động cơ chính trị và muốn xuống đường để gây rắc rối.



"Tôi không có thẩm quyền để bình luận về việc liệu có xảy ra tham nhũng hay không. Tôi không tin rằng điều này sẽ xảy ra - đây là vụ việc mang tầm quốc tế, đều đã được công khai trên truyền thông."

Ông Ninh cho biết thêm, hiện phía công ty vẫn đang cải thiện nhà máy ở Việt Nam và có các hoạt động từ thiện khác ở địa phương không liên quan tới đền bù.



Về số tiền và quá trình đền bù, đại diện của Formosa Hà Tĩnh nói rằng, đây là mức do nhà cầm quyền đưa ra và phía Formosa "không biết mức độ thiệt hại là bao nhiêu," cũng như "đã đưa toàn bộ số tiền bồi thường cho chính phủ."



"Chúng tôi làm sao có thể trao tiền trực tiếp được, chúng tôi không biết mức độ thiệt hại cho họ là bao nhiêu. Chúng tôi là doanh nghiệp nước ngoài, không phải là quỹ từ thiện.



"Khi ký kết thỏa thuận với chính quyền, đã ghi rất rõ rằng chúng tôi được xá khỏi mọi vấn đề liên quan tới đền bù. Họ quyết định việc trả cho ngành du lịch, ngư dân, v.v. như thế nào. Chúng tôi làm sao quyết định được mức giá?



"Chính quyền đồng ý giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến đền bù. Hiện nay, chính quyền vẫn chưa yêu cầu chúng tôi đền bù thêm."



Một nhân viên giấu tên từ phòng quan hệ công chúng Tập đoàn Formosa Plastics từ Đài Bắc khẳng định thêm, phía tập đoàn không biết có bao nhiêu nạn nhân, và đã làm tất cả những gì nhà cầm quyền Việt Nam yêu cầu.



"Chúng tôi không thể tham gia [quá trình đền bù]. Họ [chính quyền Việt Nam] nói họ sẽ giải quyết việc phân phát tiền đền bù như thế nào. Dù sao đây cũng là $500 triệu đô la Mỹ, không phải đô la Đài Loan," người này nói với BBC.