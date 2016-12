(VienDongDaily.Com - 26/12/2016)

Sau khi leo qua hàng rào bao quanh cao 1.3 mét, kẻ xâm nhập nhảy qua con mương sâu 10 feet và từ từ tiếp cận gấu trúc khổng lồ Mei Ling, lúc đó hình như đang ngủ.

Thanh niên bỏ chạy sau khi vật lộn với con gấu trúc nuôi trong sở thú.



Một thanh niên đã bị một con gấu trúc khổng lồ vật ngã xuống đất tại một sở thú ở Trung Quốc, khi anh này tiến vào khu chuồng đánh thức con vật dậy để chứng tỏ mình anh hùng với hai phụ nữ.

Toàn bộ diễn biến đã được camera giám sát ghi lại khi người thanh niên đi thăm thắng cảnh ở Nam Xương, phía đông tỉnh Giang Tây với hai người bạn nữ.



Khi người thanh niên, họ Chen, vươn tay ra sờ vào đầu con gấu, nó liền lao về phía trước và vồ lấy chân anh ta.



Sau khi vật người thanh niên xuống đất, cả hai vật lộn một hồi anh thanh niên mới có thể tự giải thoát mình và chạy đến nơi an toàn.



Các nhân chứng cho biết chiếc quần của anh bị gấu trúc xé rách tả tơi, nhưng xem ra không bị thương gì. Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết anh ta đã khoe với bạn đồng hành của mình.



"Người thanh niên rời khỏi sở thú ngay sau khi anh ta trốn thoát và chúng tôi không thể liên lạc được với anh ta," Kuang Huaming, phó trưởng ban quản lý vườn thú nói với ABC News.



"Mặt khác, chúng tôi cũng đã sắp xếp kiểm tra y tế cho gấu trúc và yêu cầu người nuôi theo dõi chặt chẽ tình trạng của nó. Cho đến nay, gấu trúc vẫn khỏe."



Quản lý sở thú cho biết anh chàng họ Chen đã gặp may khi Mei Ling, con gấu đực 12 tuổi, chỉ muốn giỡn thôi, nếu không, anh ta có lẽ đã bị thương nghiêm trọng, theo đài truyền hình ở Giang Tây. Ngay cả nhân viên quản thú cũng tránh vào khu chuồng vì lý do an toàn.



Trong quá khứ, Trung Quốc đã bị chỉ trích về việc đối xử với thú vật. Trong tháng Bảy, một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi đóng cửa trung tâm mua sắm Quảng Châu giữ một con gấu bắc cực lấy tựa là 'buồn nhất thế giới,” bản kiến nghị thu hút hơn 150,000 chữ ký.



Trong tháng Hai, một vườn thú ở Đông Dinh phía đông tỉnh Sơn Đông bị chỉ trích vì đã mặc cho các chú khỉ những chiếc váy xếp nếp, cho chúng nhào lộn trên không và trả lời các câu hỏi toán học của đám đông.