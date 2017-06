Giá khách sạn tăng vọt vì trận đấu Floyd Mayweather - Conor Mcgregor

Hình ghép hai võ sĩ thượng thặng Floyd Mayweather (bên trái) và Conor Mcgregor. Họ sẽ đấu vào ngày 26 tháng Tám, 2017.LAS VEGAS - Giá phòng khách sạn ở Las Vegas, Nevada tăng vọt ngay sau khi có thông báo trong tuần, về trận đấu quyền Anh giữa võ sĩ Floyd Mayweather (Mỹ) và Conor McGregor (Ái Nhĩ Lan) sắp diễn ra vào ngày 26 tháng Tám tại sân vận động T-Mobile Arena.Theo LasVegas.com, khách sạn tăng giá mạnh nhất trong vòng 17 giờ sau thông báo chính thức, là Rio Las Vegas Hotel & Casino. Lúc 5 giờ chiều thứ Tư, 14 tháng 6, trước khi ban tổ chức đọc thông báo chính thức về trận đấu quyền Anh, giá trung bình cho 3 đêm ngủ lại ở Rio Las Vegas Hotel & Casino, từ 24 tháng 8 đến 27 tháng 8, là $133 Mỹ kim một đêm. Nhưng tới 11 giờ trưa thứ Năm, bảng giá thay đổi, trung bình cho một đêm là $233 Mỹ kim. Tỷ lệ tăng 79%.Đặc biệt, giá trong đêm thứ Sáu tại Rio Las Vegas Hotel & Casino, trước ngày diễn ra trận so găng là $262. Theo LasVegas.com, giá phòng trong đêm đó được cho là đắt thứ ba trong lịch sử của khách sạn thành phố Las Vegas.Trước khi thông báo chính thức đưa ra, khách sạn Flamingo Las Vegas ấn định giá trung bình cho ba đêm ngủ lại, là $158 một đêm. Hiện nay, bảng giá thay đổi, trung bình cho một đêm là $274. Tỷ lệ tăng 72%. Đêm thứ Sáu, một ngày trước trận so găng là $274. Tuy nhiên, nếu khán giả ở lại cho tới Chủ Nhật sau trận thư hùng, giá một phòng chỉ còn $45.Cũng theo LasVegas.com, các khách sạn khác không liên quan tới trận đấu quyền Anh cũng đồng loạt tăng giá, nhưng không tới mức "cắt cổ." Ví dụ khách sạn Harrah's (tăng 76%), khách sạn Wynn (tăng 70%), khách sạn New York, New York (tăng 68%) và khách sạn Treasure Island (tăng 60%).Có ít nhất một người cho rằng ông được "giá hời" không thể tin nổi. Đó là James McDaniel, phóng viên kiêm người dẫn chương trình cho một đài phát thanh ở Shreveport, Louisiana. Ông cho biết ông đặt trước một phòng, nghỉ lại hai đêm ở khách sạn Lucky Dragon, với giá $260 Mỹ kim cho tổng cộng mọi phí tổn. Ông đặt phòng online chỉ 5 phút sau khi thông báo chính thức về trận đấu được loan ra.Tuy nhiên, không đầy hai giờ sau, website của khách sạn gởi email cho ông McDanirl, nói rằng credit card của ông có vấn đề do đó việc đặt phòng của ông bị hủy bỏ. Khi ông McDaniel nhìn lại căn phòng mà ông vừa đặt cọc trước đó hai giờ, thấy giá tổng cộng cho hai đêm là $588. Ông choáng váng, bèn đặt phòng ở nơi khác.Phóng viên McDaniel than thở, "Năm nào tôi cũng nghỉ lại đây để tường thuật các trận đấu quyền Anh ở Las Vegas, không hề có vấn đề gì xảy ra, trừ năm nay."Người hâm mộ quyền Anh ở Âu Châu phải trả tiền vé để được vào xem truyền hình trực tiếp. Ở Anh quốc, các trận đấu trực tiếp chỉ chiếu ở trung tâm Sky Sports, giá mỗi vé là $25. Ở Ái Nhĩ Lan, quê hương võ sĩ Conor McGregore, giá mỗi vé là $28.Ở Hoa Kỳ, giá mỗi vé dao động từ $1,994 tới $69,500 Mỹ kim. Kinh khủng