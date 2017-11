Hai ông bị xe tải kéo chết dưới gầm

HÀ TĨNH - Một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra vào lúc 4 giờ chiều thứ Ba, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Phù Việt, huyện Thạch Hà. Một xe vận tải chạy theo hướng Nam - Bắc đã va chạm với xe gắn máy do ông Phạm Quốc Dũng, 42 tuổi, điều khiển chở theo Nguyễn Xuân Hiển, 40 tuổi, cùng trú tại xã Thạch Liên đang rẽ qua đường. Cú tông mạnh khiến hai người đàn ông đi xe máy bị cuốn vào gầm, bị xe tải kéo lê hơn 20 thước, chết tại chỗ.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Thạch, 54 tuổi, hiện là chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, đang đi kiểm tra các công trình xây dựng phục vụ nông thôn mới của xã này ở khu vực ven bờ sông Lam. Khi lái xe máy qua ngã tư đường quốc lộ 1A tại xã Xuân Lam để về trụ sở xã thì ông Thạch bị xe hơi tông trúng vào lúc 10 giờ.

Cú tông mạnh khiến xe máy và ông Thạch bị trượt đi khoảng 15 mét. Ông ta bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.



Xe hơi đâm đầu xe tải, 4 người chết tại chỗ

SƠN LA - Chiều thứ Ba, xe hơi bảng số tỉnh Hòa Bình chạy trên quốc lộ 6. Khi đến xã Lóong Luông, huyện Vân Hồ, xe này tông thẳng vào đầu vào xe tải chạy chiều ngược lại. Sự va chạm mạnh khiến xe hơi văng xuống rãnh đường, toàn thân xe móp méo, chiếc xe tải hư hỏng phần đầu.

Tai nạn khiến bốn người ngồi trên xe hơi đều chết tại chỗ, một người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Danh tính các nạn nhân tử vong chưa được công bố.



Huỳnh Đức Thơ sắp dzăng

ĐÀ NẴNG - Vào ngày thứ Ba, thủ tướng CSVN đã ký quyết định cảnh cáo Huỳnh Đức thơ, chủ tịch thành phố Đà Nẵng vì những sai phạm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quyết định này có thể dọn đường cho việc cách chức ông Thơ, sau khi bí thư thành ủy Nguyễn Xuân Anh đã bị tước chức đầu tháng 10 vừa qua. Hai ông Anh và Thơ từng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, nhưng nay bị phe Nguyễn Phú Trọng đẩy ra ngoài quyền lực.

Trong quyết định cảnh cáo, Huỳnh Đức Thơ bị cho là phải chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị của Đà Nẵng. Ông Thơ, 55 tuổi, có bằng cấp trên giấy tờ là thạc sĩ chuyên ngành khoa học quan hệ công chúng.

Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương tại Hà Nội từng nhận định cá nhân Nguyễn Xuân Anh và Huỳnh Đức Thơ đã gây "ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân."



Gặp chuyện buồn, ba thanh niên rủ nhau nhảy cầu

ĐÀ NẴNG - Hy vọng hai ông Nguyễn Xuân Anh và Huỳnh Đức Thơ đừng làm như ba thanh niên sau đây. Cùng gặp chuyện buồn, ba thanh niên quê Quảng Nam rủ nhau nhảy cầu Thuận Phước. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được một người, hai người còn lại mất tích và được xem là đã chết.

Vụ nhảy cầu xảy ra vào khoảng trước 1 giờ sáng thứ Ba. Đến tối cùng ngày, nhà chức trách vẫn còn tìm hai người mất tích trên sông Hàn thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.

Người được ngăn chặn kịp thời là Lê Ph., 20 tuổi. Hai nạn nhân mất tích là Huỳnh Bảo K., 19 tuổi, và Võ Ngọc L., 17 tuổi, cùng trú huyện Phú Ninh. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do K. bị người yêu chia tay nên đã tâm sự với Ph. và L. Lúc này, cả ba cùng có chuyện buồn cá nhân nên rủ nhau nhảy cầu Thuận Phước.

Những ngày qua Đà Nẵng có mưa lớn nên nước sông Hàn dâng cao việc tìm kiếm gặp khó khăn.



Trồng hàng trăm cây cần sa trong vườn sau nhà

VĨNH LONG - Công an đã tịch thu hàng trăm cây cần sa trồng tại vườn của một người dân ở xã Trà Côn, huyện Trà Côn. Khoảng 10 sáng thứ Ba, sau khi nhận được tin báo của người dân, công an đến điều tra tại khu vườn của Nguyễn Thanh Bình, 38 tuổi, ngụ ấp Rạch Vẹt. Họ khám phá nhà ông này đang trồng 139 cây cần sa trên diện tích 150 mét vuông.

Vườn nhà anh Bình được che chắn rất cẩn thận để qua mặt mọi người trong xóm. Công an đã yêu cầu ông Bình nhổ hết các cây cần sa đã trồng và cân lên có tổng trọng lượng 86 kg (190 pound).

Bình khai rằng số cây cần sa trên do một người lạ mặt thuê trồng và chăm sóc khoảng hơn bốn tháng nay, bản thân ông không biết đó là cây cần sa và cấm trồng (thiệt không?).

Trước đó, công an cũng đã phát hiện tại khu vườn của ông Phan Hoàng Dân, 50 tuổi, ngụ ấp Hiếu Hậu, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm có diện hơn 300 mét vuông trồng 149 cây cần sa với tổng trọng lượng 122 kg (270 pound). Ông Dân cũng khai số cây cần sa trong vườn do một người bạn sống ở Sài Gòn nhờ trồng cách nay khoảng hai tháng.