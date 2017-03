Hai thuyền viên sống sót sau gần 8 giờ trôi trên biển, 9 người khác còn mất tích

VŨNG TÀU – Vào rạng sáng thứ Ba, tàu vận tải Hải Thành 26 chở clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ, khi đến vùng biển cách Vũng Tàu 44 hải lý về phía Đông đã va chạm với một tàu hàng khiến tàu chìm. Thuyền trưởng và một thuyền viên được cứu sống, nhưng chiến người còn lại vẫn mất tích tính đến hết ngày thứ Tư.



Trong hai ngày qua, báo chí trong nước vẫn chưa cho biết tàu hàng hải đâm chìm tàu Hải Thành 26 có trọng tải 3,000 tấn là tàu nước nào? tại sao như cố tình đâm tàu Việt Nam. Tuy vậy, giới truyền thông đã có những cuộc phỏng vấn với hai người sống sót.





Thuyền trưởng Thắng được đưa vào bờ ngày thứ Ba. (Zing)





Một ngày sau khi được cứu, thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng, 47 tuổi, cho biết ông vẫn không tin mình còn sống. Ngồi trong góc phòng tại trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 3, với khuôn mặt còn những vết trầy xước do nhiều giờ chống chọi với sóng lớn, ông thường hướng mắt ra biển, nơi chín đồng nghiệp trong nhiều năm làm chung trên tàu vẫn chưa được tìm thấy.



Là người dày dạn kinh nghiệm với hàng chục năm đi biển, ông Thắng nói ông quá hiểu từng hải trình, tiếng sóng nơi con tàu Hải Thành 26 đi qua. "Tàu chở hàng vừa rời cảng Hải Phòng đi Cần Thơ mấy ngày. Mùa biển này được xem êm ả nhất trong năm, ít khi nào gặp sóng to, gió lớn," ông kể với đài VOV.



Rạng sáng thứ Ba, vừa giao ca xong, ông xuống boong nghỉ ngơi thì thấy tàu giảm tốc độ đột ngột. Linh tính điều chẳng lành, ông vội chạy lên cabin. Một tiếng va đập cực mạnh làm ông té nhào. "Sau vài giây choáng váng, tôi thấy tàu nghiêng và chìm nhanh, hút tôi xuống nước. May trong khoảnh khắc đó, tôi kịp chụp được cái phao nên nổi lên," ông nhớ lại.





Thuyền viên Khôi (giữa) được dìu vào trung tâm cứu nạn ở Vũng Tàu. (VnExpress)



Ngồi bên cạnh, thuyền viên Hoàng Tiến Khôi, 34 tuổi, thỉnh thoảng cắn chặt môi, nhắm mắt nén cơn đau bên hông sườn do va đập lúc rơi xuống biển. Anh cho biết, trước tai nạn anh phát giác một tàu lớn cách 4 hải lý nên cảnh báo bằng đèn pha và còi hụ. "Tàu đó đi hướng vuông góc với chúng tôi, nếu duy trì như vậy thì không đâm nhau. Nhưng bất ngờ, tàu kia bẻ lái khiến chúng tôi phải hãm tốc đột ngột," anh khẳng định.

Thấy tàu sắp bị đâm, anh liền chạy vào cabin báo hiệu cho các thuyền viên khác nhưng không kịp. "Con tàu lớn lắm, cú va chạm đinh tai, người đổ về phía mạn trái rồi chìm xuống nước. Trên cabin lúc ấy ngoài tôi, thuyền trưởng còn có thêm ba người nữa. Khi trồi lên, đầu va vào mạn tàu, may mà phao bè nổi lên trước mặt," anh kể và cho biết các thuyền viên đứng gần cũng văng khỏi tàu.



Khi vừa lên phao, sóng lớn đập dồn dập vào mặt, anh nhìn xung quanh chỉ thấy vật dụng trên tàu nổi lềnh bềnh. Cùng lúc thuyền trưởng Thắng trồi lên kêu cứu, còn ba người kia không thấy đâu.



"Khi tai nạn xảy ra, chúng tôi vẫn còn nhìn thấy tàu va chạm chạy đi. Sau một hồi lo tìm kiếm các thuyền viên, tôi và anh Thắng không thấy con tàu ấy đâu," anh nói.



Lênh đênh trên biển tối mịt, ngoài việc liên tục đối phó sóng lớn, cả hai phải thay nhau tát nước để phao khỏi chìm và giữ ấm cơ thể.



Sức kiệt quệ dần, nhưng hai người vẫn luôn duy trì hai phao bè để hy vọng tìm thấy ai đó để cứu lên. "Những cơn sóng lớn cứ ập đến khiến chúng tôi không còn đủ sức giữ phao lại, đành bỏ một chiếc," ông Thắng cho biết.



Thấy thuyền viên Khôi hoảng loạn, ông Thắng trấn an bình tĩnh, để chờ trời sáng. "Phải sống để còn tìm kiếm anh em nữa," ông nói với Khôi.



Sau khoảng bảy tiếng trôi dạt trên biển, trời vừa sáng, cả hai mừng rỡ khi thấy thấp thoáng đằng xa thuyền lớn đang hướng đến. Thuyền viên Khôi đốt quả pháo khói trên phao bè làm tín hiệu. Gần giờ sau, cả hai được cứu.



Đến chiều thứ Tư, tàu hải quân với dụng cụ tìm kiếm chuyên dụng tối tân nhất hiện nay, có thể quét ở độ sâu 1,000 mét bằng từ trường, đã phát hiện vị trí tàu Hải Thành 26 bị chìm. Trong khi đó, phạm vi tìm kiếm chín thuyền viên mất tích được mở rộng 350 hải lý vuông nhưng vẫn chưa có kết quả.



Về nguyên nhân chìm tàu, thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải Nguyễn Văn Công cho biết cơ quan hàng hải đã xác định 99.9% tàu gây tai nạn nhưng phải chờ xác minh, điều tra mới có kết luận cuối cùng.



"Chúng tôi vẫn đang xác minh và sẽ xử lý nghiêm. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ chuyển hồ sơ sang công an," thứ trưởng Công khẳng định.