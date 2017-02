Hàng ngàn người tham dự Diễn Hành Tết trên đại lộ Bolsa

LITTLE SAIGON - Sáng thứ Bảy, ngày 4 tháng 2, 2017 nhằm ngày Mùng 8 Tết Đinh Dậu, dưới bầu trời trong xanh và nắng ấm, cuộc Diễn Hành lần thứ tư của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Nam California với chủ đề “Xuân Hy Vọng” đã diễn ra rầm rộ trên đại lộ Bolsa, con đường chính của thủ đô tỵ nạn vừa được mang thêm tên “Đại Lộ Trần Hưng Đạo.”

Suốt lộ trình diễn hành từ ngã tư Bolsa - Purdy đến ngã tư Bolsa - Bushard, các cư dân Việt và nhiều sắc dân khác đứng dọc hai bên đường háo hức chờ giờ khai mạc. Sân khấu được thiết lập trước khu chợ Bến Thành và bên cạnh có khán đài dành cho quan khách. Các vị dân cử cấp liên bang, tiểu bang và địa hạt đều có mặt cùng với Hội Đồng Liên Tôn VN Tại Hoa Kỳ.



Trong lúc đó, các đơn vị diễn hành cũng tập trung tại trước khu vực Bank of America chờ giờ xuất phát.

Đúng 8 giờ 15, trên loa phóng thanh, tiếng MC Thụy Trinh và Đỗ Tân Khoa kêu gọi mọi người cùng đứng lên đón rước bài vị Quốc Tổ do Hội Đền Hùng Hải Ngoại rước lên lễ đài. Sau nghi thức an vị bài vị Quốc Tổ, toán quân danh dự rước Quốc Kỳ vào trước sân khấu, hai lá đại kỳ Hoa Kỳ và VNCH được các phu nhân chiến sĩ QL/VNCH đi cùng toán rước Quốc Kỳ. Mũ đỏ Nguyễn Văn Hùng điều khiển nghi lễ chào cờ thật trang trọng.

Sau đó, mọi người dành một phút thinh lặng, bùi ngùi tưởng niệm công ơn tiền nhân, các anh hùng liệt nữ đã vị quốc vong thân, đồng bào đã bỏ mình trên đường tìm tự do. Kế đến, ông Phát Bùi, Trưởng Ban Tổ Chức lên chào mừng và tuyên bố khai mạc buổi diễn hành Tết Đinh Dậu 2017. Trong diễn văn khai mạc có đoạn: “Lịch sử 4000 năm dựng nước và oai hùng giữ nước của dân tộc Việt là những chứng minh hùng hồn, dẫu khó khăn đến đâu, khi con dân Việt một lòng đoàn kết cũng đều vượt qua được.”



Mở đầu đoàn diễn hành năm nay là đoàn quân của hai vị Nữ tướng Trưng Trắc và Trưng Nhị mà chúng ta thường gọi chung là Hai Bà Trưng để nói lên ý chí và quyết tâm giành thắng lợi của dân tộc Việt; dù mang thân phận nữ nhi nhưng khi giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh. Tiếp theo sau là các em học sinh ưu tú người Mỹ gốc Việt cùng giương cao 50 lá cờ VNCH tượng trưng cho sự lớn mạnh của tập thể người Việt khắp nơi, cùng sự tiếp nối của tuổi trẻ Việt Nam trong việc góp phần xây dựng và phát triển Cộng Đồng Việt Nam tại hải ngoại.

Vũ đoàn Việt Cầm biểu diễn thật ngoạn mục tiết mục “Biển Đông Dậy Sóng” và một số em nhỏ thuộc các Trung Tâm Việt Ngữ trình diễn tiết mục “Cô Gái Việt.”



Tiếp theo, đoàn trống Thiên Ân biểu diễn màn múa trống chào mừng cuộc diễn hành. Kế đến hàng ngàn viên pháo được một số mạnh thường quân vinh dự châm ngòi. Tiếng pháo nổ giòn giã, năm con Lân say tiếng pháo, nhảy múa thật tưng bừng.

Dứt tiếng pháo, hai MC xướng danh các vị mạnh thường quân bảo trợ ba giải:

1/ Diamond Sponsor: Tỷ phú Hoàng Kiều

2/ Platinum Sponsor: BL Miracle Cosmetic, Tiệm Vàng Mai Ly và Lexor

3/ Gold Sponsor: Bác sĩ Trương Văn Như, Cali Nail Supply, MV Herbal & Tolip Nutrition, ADK Bank Corp, Lee Sandwich, Đông Trùng Hải Lê và Advance Health Pharmacy.



Ngoài ra còn nhiều mạnh thường quân bảo trợ từ $100 đến $500 nhưng sợ mất nhiều thời gian nên MC đã bỏ qua. Tuy nhiên tất cả đều có in trong tập sách nhỏ phổ biến cho đồng hương.



Đúng 9 giờ 20 cuộc diễn hành bắt đầu với toán Quốc Kỳ và hai lá đại kỳ Mỹ Việt. Theo sau là Liên Hội Cựu Chiến Sĩ với hàng trăm quân nhân thuộc các binh chủng Hải, Lục, Không Quân và Cảnh Sát Quốc Gia. Trong đoàn quân nổi bật chiếc xe của Quân Chủng Không Quân mang tượng trưng chiếc phản lực cơ F5, đứng trên xe này là phi công Lê Hưng, người từng lái M19 bay trên bầu trời Cali kéo đại kỳ VNCH mấy năm trước, và theo sau là đoàn xe Jepp trắng với các chiến hữu Không Quân mặc quân phục bay.

Hội Hải Quân Cửu Long với quân phục trắng toát, oai nghiêm, nổi bật trong cuộc diễn hành. Grand Marshall của cuộc diễn hành năm nay là hai hoa hậu đóng vai Hai Bà Trưng đi sau Liên Quân rồi đến các đơn vị diễn hành.



Năm nay có một số xe hoa thực hiện rất công phu như xe hoa của Châu Đạo Cao Đài với mô hình Tòa Thánh Tây Ninh. Công ty Lexor có xe hoa con gà khá đẹp. Xe hoa của đài VNA/TV 57.3 với các xướng ngôn viên xinh như mộng ngồi trên.



Xe hoa của Ủy Ban Xây Dựng Nghĩa Trang Biên Hòa Hải Ngoại, xe hoa của đơn vị Nha Kỹ Thuật đều thực hiện công phu. Ngoài ra có ba bốn xe ngựa trắng lần đầu tiên diễn hành.



Rầm rộ nhất là đoàn xe 35 chiếc môtô phân khối cao của VHOG do Luật sư Đỗ Phủ dẫn đầu. Một số đơn vị diễn hành đẹp mắt phải kể các ban nhạc của trường MC Garvin và Westminster High School, Bolsa Grande High School.

Với 13 xe hoa và gần 100 đơn vị diễn hành cùng hàng chục ngàn đồng hương từ khắp nơi đến tham dự, cuộc Diễn Hành Tết Đinh Dậu 2017 được coi là thành công.



Cuộc Diễn Hành vừa chấm dứt, Viễn Đông phỏng vấn một số vị có liên quan đến trách nhiệm tổ chức va ghi nhận:



Thị Trưởng Tạ Đức Trí: “Tôi rất vui mừng, cuộc diễn hành Tết năm nay diễn ra suông sẻ, không có một trở ngại nào. Tôi cám ơn ban tổ chức và tất cả quý đồng hương đã cộng tác làm cho cuộc diễn hành thật tốt đẹp.”



Nghị Viên Sergio Contreras: “Rất tốt, rất đẹp, tôi hãnh diện được tham dự diễn hành với cộng đồng Việt Nam mà tôi hàng yêu mến.”



Chiến hữu Lê Văn Sáu (Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ): “Anh em cựu chiến sĩ QL/VNCH chúng tôi rất có tinh thần, và kỷ luật. Chúng tôi đã làm hết sức mình để bảo vệ an ninh cho cuộc diễn hành cũng như tham dự một cách đông đảo. Cá nhân tôi thấy năm nay nhiều đoàn diễn hành đi rất đông, nhất là các võ đường, các trường học. Tôi rất vui khi mọi sự hoàn tất tốt đẹp.”

Chiến hữu Phan Tấn Ngưu (phụ trách an ninh): “Chúng tôi có nghe tin sẽ có một số tên len lỏi vào hàng ngũ quân nhân chúng tôi để phá đám.Chúng tôi đã họp với bên cảnh sát, cho họ danh sách những tên mà chúng tôi nghi ngờ sẽ phá hoại. Đồng thời chúng tôi cũng bàn với các vị Hội Trưởng các Hội đoàn quân đội, kiểm tra xem có tên nào không thuộc thành viên trong Hội mà mặc quân phục lẻn vào thì mời ra, nếu không chịu ra thì báo cho cảnh sát. Nhưng mấy tên cô hồn này không dám tới nên cuộc diễn hành không gặp một trở ngại nào.”

Cuộc diễn hành Tết Đinh Dậu kết thúc tốt đẹp lúc 12 giờ 25 phút trưa mùng 8 tết.







