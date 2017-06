Hôm nay kỷ niệm 73 năm ngày quân Đồng Minh đổ bộ lên Normandie

Bài THANH PHONGLITTLE SAIGON - Ngày 6 tháng 6, 1944 cách nay 73 năm, một cuộc đổ bộ của quân đội đồng minh gồm ba nước chính: Hoa Kỳ, Anh, Canada và quân kháng chiến Pháp, Ba Lan, Tiệp Khắc, Bỉ, Hòa Lan, Na Uy lên bãi biển Normandie để tiêu diệt quân Đức Quốc Xã đang xâm chiếm nước Pháp là cuộc đổ bộ lớn nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh trên thế giới. Thành công của cuộc đổ bộ này không chỉ giải phóng cho nước Pháp mà còn cho cả Âu Châu, góp phần dẫn tới sự sụp đổ của Phát xít Đức và chấm dứt Đệ Nhị Thế Chiến.Năm 1953 Bưu Điện Hoa Kỳ phát hành con tem vinh danh Tướng Patton chỉ huy chiến dịch Cobra (hình con tem bên trái), và năm 1980 Bưu Điện Hoa Kỳ phát hành bao thư kỷ niệm ngày “D Day 6 tháng 6, 1944” với hình Tổng Tư Lệnh Eisenhower. (Trích trong bộ sưu tập bưu hoa của Thanh Phong)Hoàn cảnh khiến quân đồng minh phải tiêu diệt quân Đức Quốc Xã: Năm 1933, Adolf Hitler Chủ tịch Đảng Công Nhân Đức lên làm Thủ Tướng Đức. Dưới sự lãnh đạo của nhà độc tài này, quân đội Đức quốc xã là một đạo quân hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ, không lực lượng nào chặn nổi. Hitler chủ trương tiêu diệt hết người Do Thái và ôm mộng làm bá chủ thế giới.Ngày 1 tháng 9, 1939 Đức chiếm Ba Lan. Ngày 9 tháng 4, 1940 Đức chiếm Đan Mạch và Na Uy. Ngày 10 tháng 5, 1940 Đức chiếm Bỉ và Hòa Lan. Ngày 12 tháng 5, 1940 Đức tiến quân vào Paris, Pháp đầu hàng sau Bảy tuần lễ chống cự.Tháng 8 năm 1940 Không Quân Đức dội bom các phi trường của nước Anh. Trước nguy cơ Đức sẽ xâm chiếm toàn bộ Âu châu và làm bá chủ thế giới, ba nước đồng minh Mỹ, Anh và Canada quyết định kế hoạch tấn công quân Đức. Chiến dịch tấn công mang tên “Overlord.” Đại Tướng Dwight D. Eisenhower (sau là tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ) đề ra kế hoạch và làm Tổng Tư Lệnh quân đồng minh.Đại Tướng Anh, Berard Montgomery chỉ huy 150,000 bộ binh; Phó Đô Đốc Hải Quân Anh, ông Bertram Ramsay chỉ huy 6,900 tàu thuyền đổ bộ của quân đồng minh. Thiếu Tướng Trafford Leigh-Mallory của Anh chỉ huy 12,000 máy bay thả dù và ném bom. Để đối phó với quân đồng minh, Hitler cử ba viên tướng: Rundstedt, Rommel và Dollmann sang chỉ huy các đội quân Đức phòng thủ tại các cứ điểm trên đất Pháp. Cả quân đồng minh lẫn quân Đức đều tung ra những kế hoạch đánh lừa nhau, và Tướng Eisenhower đã lừa được Adolf Hitler tin rằng quân đội đồng minh sẽ đổ bộ lên Pas-de-Calais.Vào lúc bình minh ngày 6 tháng 6, 1940 quân đội đồng minh cho các chiến xa phá mìn đổ bộ lên bãi biển Normandie để dẹp toàn bộ các vật cản do quân Đức xây dựng để làm đầu cầu cho các xà lan và tàu thuyền đổ quân và chiến xa. Trong ngày đầu tiên, theo kế hoạch, quân đồng minh phải chuyển được 15,000 chiến xa, 2,500 xe quân sự, 3,000 khẩu đại bác, 10,000 xe chiến đấu các loại và 50,000 quân.Cuộc tiến quân của quân đội đồng minh bị hỏa lực dữ dội của quân Đức đánh trả nhưng đến chiều, quân đồng minh đã thiết lập được tất cả các vị trí đổ bộ. Trên 4,000 tàu chiến, xà lan từ cảng Plymouth và Newhaven của Anh đã đến được bờ biển Normandie, trong đó riêng Hoa Kỳ có ba thiết giáp hạm, 10 tuần dương hạm, 35 khu trục hạm và nhiều tàu chiến loại nhỏ. Phía Anh quốc có ba thiết giáp hạm, 13 tuần dương hạm và 44 khu trục hạm. Về Không Quân đồng minh có 7,500 phi cơ dưới quyền chỉ huy của tướng Không Quân Hoàng Gia Anh Leigh Mallory.Cuộc tiến quân của quân đội đồng minh gây bất ngờ và tổn thất cho quân Đức. Tuy nhiên, về phía Hoa Kỳ bị thiệt hại rất nặng khi đổ bộ lên bãi Omaha do không sử dụng chiến xa để vô hiệu hóa các ổ kháng cự của quân Đức trong các công sự phòng thủ kiên cố. Sau sáu tháng kể từ ngày đổ quân lênNormandie, quân đồng minh bắt đầu giai đoạn 2, với những trận đánh vô cùng ác liệt giữa Không Quân, Thiết Giáp và Bộ Binh đồng minh với các lực lượng quân đội Phát Xít Đức khiến quân Đức dần dần yếu thế.Sau những tổn thất nhân mạng và tiệu hủy hàng ngàn xe tăng của Anh, Tướng Eisenhower tung ra chiến dịch mới, chiến dịch Cobra giao cho tướng Patton chỉ huy. Viên tướng tài giỏi này bắt đầu chiến dịch vào ngày 28 tháng 7, 1940 xua quân tiến chiếm nhiều nơi cố thủ của quân Đức trên đất Pháp. Từ thắng lợi của chiến dịch này hầu hết các chiến xa của Đức đã bị quân Mỹ và đồng minh phá hủy và không bao lâu, vào ngày 25 tháng 8, 1944 quân đồng minh đã hoàn toàn giải phóng Paris và nước Pháp khỏi tay quân phát xít Đức. Ngày 30 tháng 4, 1945, Adolf Hitler tự tử trong hầm chỉ huy tại Đức khi quân đồng minh tiến đánh Đức.Trong khi đó, Nhật Bản làm mưa làm gió tại Châu Á, Thái Bình Dương. Ngày 7 tháng 12, 1941, Nhật bất ngờ tấn công hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng (Hawaii) gây tổn thất rất nặng cho Mỹ. Lập tức Mỹ tuyên chiến với Nhật và ngày 6 tháng 8, 1945 Mỹ thả trái bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima Nhật, giết khoảng 150,000 người. Ba ngày sau, Mỹ ném quả bom nguyên tử thứ hai xuống thành phố Nagasaki. Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Mỹ và đồng minh vào ngày 14 tháng 8, 1945, và ngày này cũng kết thúc Thế Chiến thứ hai với tổn thất khoảng 50 triệu nhân mạng. Liên Xô bị thiệt hại nặng nề nhất (khoảng 20 triệu), 6 triệu người Do Thái bị Hitler giết. Riêng trận đổ bộ Normandie, Hoa Kỳ có 29,000 người, Anh có 11,000, Canada có 5,000 binh sĩ hy sinh chưa kể hàng trăm ngàn người bị thương hoặc mất tích. Riêng Pháp có hơn 12 ngàn thường dân thương vong. Về phía Đức có hơn 23 ngàn sĩ quan, binh lính tử trận, 67,000 bị thương và gần 120,000 người bị bắt hay mất tích.Hàng năm,một số nguyên thủ các quốc gia và một số cựu quân nhân sống sót trong trận đổ bổ Normandie đều đến địa danh này làm lễ kỷ niệm, tưởng nhớ các đồng đội đã hy sinh để cho cuộc chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt.