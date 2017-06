Hung thủ vụ tấn công mới ở Anh: "Tôi muốn giết thêm nhiều người Hồi Giáo nữa"

Cảnh sát đang điều tra chiếc xe van vào sáng thứ Hai, tại nơi xảy ra vụ tấn công vào đêm Chủ Nhật. (Carl Court/ Getty Images)LUÂN ĐÔN – Một người đàn ông đã có gia đình đang gây kinh ngạc cho những người biết ông. Ông đã bị bắt sau khi gây vụ khủng bố mới nhất tại nước Anh. Ông tấn công một thánh đường Hồi Giáo ở phía bắc thủ đô Luân Đông.Cảnh sát cho biết hung thủ là ông Darren Osborne, 47 tuổi, một người có vợ và bốn con. Ông đã lái một chiếc xe van lao vào đám đông người Hồi vừa dự một buổi lễ vào đêm Chủ Nhật tại Finsbury Park.Một giáo sĩ Hồi đã tìm cách bảo vệ ông Osborne trong lúc ông bị đám đông lao vào đánh đấm.Người đàn ông trung niên này đang bị truy tố tội mưu sát.Trong một thông báo gởi báo chí được đọc bởi bà Nicola (em hay chị của ông Osborne) và người cháu trên Ellis, gia đình cho biết: “Chúng tôi vô cùng sửng sốt, hoàn toàn không thể ngờ ông ấy có thể hành động như vậy. Chúng tôi chưa thật sự tin rằng việc này đã xảy ra.”Gia đình cũng nói thêm: “Chúng tôi xin cầu nguyện cho những người bị tổn thương.”Hung thủ sống tại Cardiff, một thành phố nằm ven biển và cách xa thủ đô Luân Đôn khoảng 150 dặm về hướng tây.Bộ Trưởng An Ninh Ben Wallace nói rằng nhà chức trách chưa bao giờ nghi ngờ ông Osborne là kẻ quá khích. Họ tin rằng ông tự gây ra vụ tấn công này, chứ không phải hành động cho một nhóm nào đó.Trong khi đó, đài BBC cho biết ông Osborne lớn lên tại Weston-super-Mare, Somerset, và sống tại vài địa chỉ ở Cardiff. Ông cũng từng sống ở Swindon.Có một người đã thiệt mạng trong vụ tấn công chiều Chủ Nhật. Cho đến chiều thứ Hai, nhà chức trách vẫn chưa xác định được là người đàn ông đã qua đời vì bị chiếc xe van của ông Osborne tung vào người, hay vì một nguyên nhân nào khác. Có tới 10 người khác đã bị thương.Nhiều người đã đến dự lễ lúc nửa đêm tại đền thờ Hồi Giáo để bắt đầu tháng chay Ramadan.Vào sáng thứ Hai, nữ Thủ Tướng Theresa May đã đến thăm ngôi đền. Vì vụ này do một người Anh gây ra nhắm vào người Hồi, bà May nói rằng vụ tấn công này cũng “ghê tởm như vụ xảy ra trước đó” do người Hồi quá khích nhắm vào người Anh.Bà nói, “Đây là một lời nhắc nhở rằng khủng bố, cực đoan, và hận thù, có nhiều hình thức. Chúng ta phải quyết tâm giải quyết tệ nạn này, cho dù ai là người chịu trách nhiệm.”Một nhân chứng cho biết tài xế của chiếc xe đã đâm vào đám đông, và hét lên “giết chết mọi người Hồi Giáo.”Ông Abdulrahman Aidroos nói với đài BBC, “Ông ấy nói rằng Tôi muốn giết thêm nhiều người, tôi muốn giết thêm nhiều người Hồi Giáo nữa.”Ông Aidroos cho biết ông đã giúp tóm lấy và bắt giữ người lái xe ấy. Các nhân chứng khác nói rằng một giáo sĩ Hồi Giáo đã nhào vô can thiệp, để bảo đảm cho hung thủ không bị đánh chết bởi đám đông.Giáo sĩ Mohammed Mahmoud nói, “Chúng tôi thấy một nhóm người nhanh chóng tụ tập xung quanh ông ta, xung quanh kẻ tấn công. Một số người tìm cách đánh đập, đấm đá ông. Nhờ ơn Thượng Đế, chúng tôi đã bao quanh ông, và bảo vệ ông khỏi bị hại.”Một giới chức nói rằng “lòng dũng cảm và can đảm” của vị giáo sĩ Hồi Giáo có thể cứu mạng ông ấy.Đô Trưởng Sadiq Khan của Luân Đôn nói rằng sẽ tăng cường lực lượng cảnh sát xung quanh đền thờ Hồi giáo trong những ngày tới, để bảo vệ những người Hồi tránh những tội ác thù hận.Đô Trưởng nói rằng đã có một đợt gia tăng trong số lượng những vụ tội phạm do lòng thù ghét Hồi Giáo, từ khi xảy ra cuộc tấn công khủng bố ở cầu London Bridge.Ông Khan nói, “Sẽ không dung thứ đối với tội ác do lòng căm thù. Và tôi khuyên bất cứ người nào là nạn nhân của tội phạm do hận thù: hãy báo cho cảnh sát biết. Đừng nghĩ điều đó quá tầm thường. Đừng nghĩ rằng cảnh sát sẽ không hành động. Họ sẽ hành động.”Theo Bộ Trưởng An Ninh Ben Wallace của nước Anh cho biết, trước đây nhà chức trách không được người lái chiếc xe van lao vào những người thờ phượng là có quan hệ với chủ nghĩa cực đoan.Cảnh sát nói rằng họ không tìm kiếm thêm các nghi can nữa, sau khi bắt giữ người lái chiếc xe van.