Hương, Siti bị đưa tới nơi xảy ra vụ giết ông Kim Jong-nam

Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đều mặc áo giáp rất nặng và đã mệt mỏi sau ba giờ tái tạo hiện trường tại sân bay Kuala Lumpur. (Twiitter/@SumishaCNA)



KUALA LUMPUR - Hai bị cáo Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah trong vụ giết ông Kim Jong-nam đã bị dẫn tới phi trường quốc tế Kuala Lumpur ngày thứ Ba, 24 tháng 10. Tại phi trường này, hai cô phải diễn lại những hành động mà họ đã làm khi sát hại ông Nam.



Siti Aisyah, 25 tuổi người Nam Dương, và Đoàn Thị Hương, 28 tuổi người Việt Nam, bị buộc tội giết hại ông Kim Jong-nam bằng cách bôi chất VX vào mặt nạn nhân.





Siti Aisyah đang cúi đầu ở bên trái và Đoàn Thị Hương đang bị dẫn đến phi trường Kuala Lumpur vào sáng thứ Ba. (REX/Shutterstock)



Hai cô luôn nói rằng họ tưởng đây là một trò chơi sẽ được chiếu lại trên TV, không hề biết mình tham gia một vụ ám sát do cộng sản Bắc Hàn chủ động. Hai cô nói họ không biết nạn nhân là anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Kim Jong-Un, người bị nghi là muốn thanh toán anh Nam hầu không còn lo lắng về việc bị cướp ngôi lãnh tụ.



Hai cô Hương và Siti đã bị buộc tội bôi chất độc thần kinh VX lên mặt ông Kim trong khi ông đang chờ lên một chuyến bay trở về Macau, nơi ông sống lưu vong.



Cho đến nay cộng sản Bình Nhưỡng vẫn phủ nhận mọi liên hệ đến vụ giết người xảy ra ngày 13 tháng Hai. Nhưng bốn người đàn ông từng làm việc với hai cô Siti và Hương đã bay về Bắc Hàn ngay sau khi vụ ám sát được thực hiện và trước khi hai cô gái bị bắt mấy ngày sau.



Tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur ngày thứ Ba, cả trăm phóng viên đã theo dõi hai nữ nghi can. Số nhân viên an ninh cũng đông không kém, lên tới 200 người từ ngoài đến bên trong phi trường.



Cả hai cô Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đều được mặc áo giáp chống đạn. Các luật sư và thẩm phán chủ trì phiên tòa cũng đến xem. Nếu bị kết tội, hai cô gái có thể bị án tử hình. Tại Mã Lai Á, án tử hình được thực hiện bằng phương pháp treo cổ.



Các luật sư biện hộ sẽ đưa ra lập luận rằng những kẻ chủ mưu thực sự là các điệp viên Bắc Hàn, những người đã rời khỏi Malaysia, chứ không phải hai cô gái bị lừa này.



Trong những phiên tòa trước đây, các chuyên gia nói cho biết dấu vết chất độc VX đã được tìm thấy trên quần áo của hai nữ bị cáo.



Mục đích của buổi tái lập tội phạm tại phi trường là để nhà chức trách hiểu rõ hơn về những sự kiện đã diễn ra vào ngày 13 tháng 2.



Trong ngày xảy ra án mạng, lần theo những bước mà nạn nhân và các bị cáo đã thực hiện ngày hôm đó, từ một nhà hàng nơi cô Siti được trông thấy đi cùng với một người đàn ông mà sau này cảnh sát xác định là "ông Chang," và phòng y tế của phi trường, nơi ông Nam đến xin giúp đỡ sau khi bị tấn công.



Ông Gooi Soon Seng, luật sư của cô Siti Aisyah, nói rằng việc quay lại hiện trường là một bước cần thiết để kiểm chứng môi trường xung quanh và địa điểm nơi viện công tố cho là đã xảy ra vụ giết người.



Nửa chừng trong chuyến đi kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ, cô Hương trông có vẻ không khỏe, còn Siti thì khóc ròng. Cả hai nữ nghi can sau đó được đưa lên xe lăn đẩy đi.



Các luật sư biện hộ sau đó nói cả hai nữ nghi phạm đều kiệt sức vì phải mặc áo giáp chống đạn quá nặng.