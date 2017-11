Kết quả vòng loại Champions League đợt 5

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Ba và thứ Tư có tất cả 16 trận vòng loại đợt 5 cho 8 nhóm từ A đến H của vòng 32, giải UEFA Champions League.

Bốn nhóm từ E đến F đấu trước trong ngày thứ Ba với kết quả như sau:



Nhóm E:

Liverpool-Sevilla: (3-3). Một trận thuộc loại đầu voi đuôi chuột như mùa bóng này ở trong cũng như ngoài nước đội Liverpool hầu như vẫn có truyền thống. Ông Klopp đem quân từ Liverpool xuống đấu dưới tuốt miệt Nam Tây Ban Nha với đội Sevilla. Liverpool dẫn đầu 3 bàn trắng trong hiệp 1, thế rồi qua hiệp 2 làm ăn chẳng còn ra làm sao hết, để Sevilla gỡ luôn một mạch 3 bàn, bàn cuối là vào đúng ngay phút 90 + 3, tức phút cuối của 3 phút phụ trội.





Tiền đạo Paul Pogba của Manchester United sút cú đá tự do trước ranh cấm địa Basel trong trận vòng loại 32 đợt 5 của giải Champions League ngày 22/11 bên Thụy Sĩ. (Getty Images)



Ông Klopp kết luận, "Hiệp 1 các cầu thủ của chúng tôi đấu, xong rồi qua hiệp 2 thì hết còn đấu"!

Bực lắm thì ông ta mới vắn tắt như thế! Mỗi bên được thêm 1 điểm; Liverpool tiếp tục đứng đầu nhóm với 9 điểm, Sevilla đứng nhì với 8 điểm. Thay vì thắng với tổng cộng 11 điểm thì Liverpool có thua trận đợt cuối với Spartak Moscow đi nữa thì vẫn cầm chắc là sẽ lọt vào vòng 16, nhưng nay Spartak hiện có 6 điểm sau khi hòa với Maribor (1-1) cho nên nếu nó thắng Liverpool ngày đó thì nó cũng sẽ có 9 điểm tuy Liverpool vẫn không đến nỗi mất chỗ nhờ sai biệt về tổng số bàn thắng. Trong khi đó, Sevilla sẽ đấu trận đợt cuối với Maribor hiện đứng cuối nhóm với 2 điểm thì Sevilla có triển vọng thắng để có 11 điểm, tức là Liverpool gặp rủi ro với Spartak nhiều hơn là Sevilla sẽ gặp Maribor!

Nhóm F:

Manchester City-Feyenoord: (1-0). Napoli-Shakhtar Donetsk: (3-0).

Man C như vậy là đấu 5 đợt thắng cả 5, tiếp tục đứng đầu nhóm với 15 điểm, chắc chắn sẽ lọt vòng 16. Shakhtar tuy thua Napoli ở đợt 5 nhưng có 9 điểm trong khi Napoli chỉ có 6. Đợt cuối của vòng loại cho nhóm F vào ngày 6/12 thì Shakhtar sẽ đụng trận với Man C còn Napoli sẽ đấu với Feyenoord. Xác suất là Shakhtar sẽ thua Man C và Napoli sẽ thắng Feyenoord. Nếu Napoli cùng điểm 9 với Shakhtar thì ai lọt vòng 16 sẽ căn cứ vào tổng số bàn thắng có được từ đầu mà như vậy thì Napoli có phần trội hơn.

Nhóm G:

Besiktas-Porto: (1-1). Leipzig-Monaco: (4-1). Đội Besiktas của Thổ Nhĩ Kỳ với 11 điểm là kể như chắc ăn để lọt vào vòng 16, trong khi Porto hiện đứng nhì với 7 điểm thì lại cùng điểm vớ Leipzig hạng 3. Bởi vậy mà 2 trận cuối của vòng loại 32 vào ngày 6/12 của nhóm này thì sẽ là 2 trận hết sức hấp dẫn bởi Besiktas sẽ đụng với Leipzig và Porto sẽ đụng với Monaco. Hai cặp này kể như là ngang ngửa với nhau. Giữa Porto với Leipzig, anh nào thắng thì anh đó sẽ vào vòng 16. Nếu cả hai cùng hòa với đối thủ của mình để cùng có 8 điểm như nhau thì Porto có lợi hơn Leipzig về tổng số bàn thắng.

Nhóm H:

Real Madrid-Apoel Nicossia: (6-0). Tottenham-Dortmund: (2-1).

Ronaldo từ đầu mùa bóng này trong nhóm La Liga bên Tây Ban Nha chưa làm nên trò trống gì cho nên sau khi cậu ta ghi 2 bàn thắng trong trận vòng loại CL đợt này thì báo chí bên Tây Ban Nha lại có dịp ồn ào. Trong khi đó thì bàn thắng đầu tiên của trung vệ Luka Modric từ cự ly 25 mét như viên đạn bắn vào lưới Apoel mới thật là đẹp mắt. Real đấu 5 trận vòng loại 32 thì thắng 3, thua 1, hòa 1, trong khi Tottenham thắng 4, hòa 1 cho nên nó có 13 điểm đứng đầu nhóm trong khi Real đứng nhì với 10 điểm. Dortmund hạng 3 và Apoel cuối nhóm với 2 điểm như nhau thì ở nhóm H này kể như cả Tottenham lẫn Real Madrid đều đã trót lọt vòng 16, cho dù các trận đợt 6 có ra sao đi nữa.

Thứ Tư 22 thì mới đến phiên 4 nhóm từ A đến D, với kết quả như sau:

Nhóm A:

Manchester United-Basel (0-1). CSKA Moscow-Benfica: (2-0). Benfica xứ Bồ hiện đứng chót với không điểm thì kể như xong, cón Man U đầu bảng với 12 điểm, Basel nhì với 9 điểm và CSKA Moscow hạng ba với 9 điểm mới là đáng bàn. Tưởng cũng cần nhắc lại là chỉ có hai đội đầu nhóm sau 6 đợt đấu của vòng loại 32 này này mới được vào vòng 16. Basel có lợi thế hơn CSKA vào thời điểm này nhờ sai biệt về tổng số bàn thắng (+ 4 so với -1). Tức là kết quả của Basel đụng với Benfica ngày 5/12 cũng như Man U với CSKA cùng ngày đó sẽ định đoạt số phận của Basel và CSKA chứ còn Man U thì không sợ vì nó hiện có đến + 8 về sai biệt bàn thắng. Basel mà thua Benfica trong khi CSKA làm sao đấy mà thắng được Man U thì bấy giờ Basel mới phải bị cho ra rìa khỏi vòng 32.





Hậu vệ Michael Lang của đội Basel Thụy Sĩ ngay sau khi ghi bàn thắng trong trận vòng loại 32 CL khiến Manchester United bất ngờ thua ở sân Jakob Park bên Thụy Sĩ. (Getty Images)

Nhóm B:

Bayern Munich-Anderlecht: (2-1). Paris Saint Germain-Celtic: (7-1).

Từ đầu vòng 32 đến nay, PSG thắng cả 5 trận với 15 điểm trong khi Bayern vì thua 1 trận cho nên chỉ có 12 điểm. Hai anh hạng ba là Celtic với Anderlecht cuối nhóm kém điểm quá cho nên trận đợt cuối vòng loại này không thay đổi gì hết. Cả PSG lẫn Bayern đều kể như đã lọt vòng 16.

Nhóm C:

Chelsea-Qarabag: (4-0). Atletico Madrid-Roma: (2-2).

Vô duyên nhất là trận Chelsea-Qarabag của xứ Azerbaijan ở sân tại Baku! Vào trận được ít phút thì Willian của Chelsea có banh trong cấm địa Qarabag. Cậu này chưa có động tác gì chứng tỏ là sẽ sút để ghi được bàn thắng thì đội trưởng đội kia đã hoảng vía níu kéo Willian khiến cậu này ngã chúi mũi chúi lái trên cỏ. Trọng tài thấy sự vi phạm đó vừa thô bạo vừa nguy hiểm cho nên đuổi ngay anh đội trưởng Qarabag ra khỏi sân với cái thẻ đỏ. Còn 10 người thì cỡ như Qarabag đấu sao lại Chelsea ?

Trong khi đó thì ở sân của Atletico Madrid tại Madrid, đội này thắng Roma từ Ý qua với 2 bàn trắng. Thế nhưng Chelsea đầu nhóm với 10 điểm vẫn chắc chắn lọt vòng 16 trong khi Atletico hạng ba với 6 điểm chỉ kém Roma 2 điểm. Từ vào vòng 32 đến nay Atletico đã hòa đến 3 trận cho nên trận đợt cuối vào ngày 5/12 với Chelsea thì Atletico sẽ lại thêm một phen điêu đứng, trong khi Roma ngày đó sẽ đấu với Qarabag.

Xác suất là Roma có triển vọng thắng Qarabag tong khi Atletico có triển vọng giỏi lắm là hòa với Chelsea, còn về thực lực mà xét thì e chỉ có thua. Bởi vậy mà người ta cũng e rằng đây sẽ là lần đầu tiên trong năm sáu năm vừa qua mà Atletico vắng mặt ở vòng 16 của Champions League!

Nhóm D:

Barcelona-Juventus: (0-0). Sporting CP-Olympiacos: (3-1).

Barcelona đầu nhóm với 11 điểm là kể như chắc chắn lọt vòng 16. Juventus hạng nhì với 8 điểm thì có tí vấn đề vì Sporting CP xứ Bồ nó có 7 điểm ở hạng 3. Trận đợt cuối vào ngày 5/12 thì Barcelona sẽ đụng với Sporting, còn Juventus sẽ đụng với Olympiacos. Sporting khó sống với Barcelona, còn Olympiacos khó sống với Juventus. Bởi vậy mà cặp Barcelona với Juventus chắc sẽ có mặt ở vòng 16.

Thứ Năm sẽ đến lượt đợt 5 , đợt áp cuối, của vòng 48, giải Europa League với luôn một lèo 24 trận. Âu châu không có Lễ tạ Ơn kiểu bên Mỹ thế nhưng ta cứ tin chắc là không ít cầu thủ ra sân trong ngày sẽ vẫn làm dấu thánh giá để xin được ơn cho cặp giò của mình!