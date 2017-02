Lễ cầu siêu cho các nạn nhân trong Biến Cố Tết Mậu Thân tại Chùa Hương Tích

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Hàng năm một số thân hào nhân sĩ, sĩ quan QL/VNCH từng phục vụ tại cố đô Huế đều tổ chức buổi lễ cầu siêu cho hương linh các chiến sĩ QL/VNCH đã hy sinh và đồng bào đã bị Việt cộng thảm sát dã man trong dịp Tết Mậu Thân 1968. Năm nay buổi lễ được tổ chức trang trọng tại chánh điện chùa Hương Tích, 4821 W. 5th Street, Santa Ana vào lúc 1 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017.





Ni Sư Thích Nữ Minh Từ đang thắp hương cầu khấn tại bàn cúng vong trong buổi lễ cầu siêu cho các nạn nhân biến cố Tết Mậu Thân được tổ chức tại Chùa Hương Tích ở Santa Ana chiều Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trước khi cung thỉnh Ni Sư Thích Nữ Minh Từ, Viện Chủ chùa Hương Tích ra trước bàn thờ cử hành nghi thức đón rước chư hương linh, một vị đại diện ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự gồm có chư vị thiện tri thức, sĩ quan, binh sĩ QL/VNCH và một số Phật tử tại Orange County. Riêng ban tổ chức là những anh em sĩ quan QL/VNCH như quý ông Hồ Minh Lữ, Đặng Văn Kiến, Lê Xê...



Vị đại diện nói, “Với sự đồng công hiệp lực, góp ý tổ chức buổi lễ cầu nguyện hôm nay, nhất là các anh chị em trong giới truyền thông báo chí, với tấm lòng thật tình đến phổ biến chương trình kỵ, giỗ các nạn nhân Tết Mậu Thân, cầu nguyện cho chư hương linh đạt được một tinh thần viên mãn để rồi mỗi người phát tâm Bồ Đề, niệm Phật A Di Đà, cầu nguyện vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.”





Ni Sư Thích Nữ Minh Từ, Viện Chủ chùa Hương Tích cử hành lễ cầu nguyện cho các nạn nhân Tết Mậu Thân bị Việt Cộng sát hại. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trong màu áo cà sa vàng, Ni Sư Viện Chủ ra trước bàn thờ, thắp ba nén hương và quỳ gối kỳ nguyện trong tiếng chuông tiếng mõ đều đều vang lên:



“Ư kim Đinh Dậu niên, Chánh Nguyệt, Nhị Thập Tam Nhựt. Nguyên quán Việt Nam quốc, Hiện trú Hoa Kỳ quốc, California Tiểu Bang. Cung tựu Hương Tích Tự phụng Phật tu hương phúng kính: Tưởng niệm nạn nhân chiến tranh kỳ siêu độ sự, tinh thí thực âm cô hồn nhứt diên cầu âm Siêu Dương Thái Bảo An Hậu Duệ Sự.

“Kim đệ tử chứng minh: Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Minh Từ

“Đệ tử Hồ Minh Lữ, Pháp danh Quảng Hưng

“Đệ tử Đặng Văn Kiến, Pháp danh Chí Tâm

“Đệ tử Lê Xê, Pháp danh Nguyên Đạo

“Đồng chư thiện hữu Phật tử nam nữ đại tiểu chúng đẳng, duy nhựt bái can đại giác thế tôn phủ thùy tiếp độ.

“Phụng Vị: Biến cố Mậu Thân 1968, Quân Dân, Cán, Chính sở trì thảm sát đẳng đẳng chư hương linh.

“Phụng Vị: Miền Nam thất thủ Ất Mão 1975, Tướng lãnh tuẫn tiết, Chiến sĩ trận vong, nhân dân nạn vong đẳng chư hương linh.

“Phụng Vị: Vượt biên, vượt biển, tử tại Hải Trung đẳng chư hương linh.

“Phụng Vị: Đày ải cải tạo, bị bức tử hoặc quyên sinh tử tại ngục trung đẳng chư hương linh.

“Ngưỡng nguyện thập phương Tam Bảo, chư Đại Bồ Tát, thùy từ phóng quang tiếp dẫn chư hương linh giải oan, đoạn nghiệp, tốc xả mê đồ, siêu sanh lạc quốc.

“Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát.”







Ông Hồ Minh Lữ, đại diện ban tổ chức ngỏ lời cảm tạ Hòa Thượng và Ni Sư Viện Chủ chùa Hương Tích cùng quý Phật tử tham dự. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Kế tiếp, ông Hồ Minh Lữ, đại diện ban tổ chức có lời phát biểu:

“Kính bạch Ni Sư Viện Chủ,

“Kính thưa quý đồng hương Phật tử,

“Vào năm 1968 nay đã trải qua hơn 40 năm. Thời gian này quả có lâu thật nhưng chưa khỏa lấp trong tâm trí chúng tôi biến cố đầu Xuân năm Mậu Thân 1968. Mùa Xuân này không phải đón mừng năm mới mà là mùa Xuân đầy tang tóc xảy ra trên cố đô Huế và khắp nơi. Nơi nào cũng thấy hầm hố chôn xác người. Tiếng than khóc cả một vùng trời. Người mất cha, kẻ tìm con, người nọ tìm chồng! Tiếng than khóc mấy ngàn thây người vung vãi khắp nơi. Thật là kinh hoàng khi chứng kiến đàn chó đói vô chủ tranh nhau ăn thịt người!



“Thủ phạm gây đau thương này chính là đảng cộng sản miền Bắc. Cho đến nay họ vẫn chưa thức tỉnh, vẫn chưa có một lời sám hối. Trong đời sống luôn luôn có tương quan tình nghĩa với nhau, tình người, tình xóm làng, cho nên chúng tôi dù lưu lạc trên xứ người, hàng năm chúng tôi thường góp gạo nấu cơm chung, kẻ ít người nhiều tùy theo khả năng để tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân biến cố Tết Mậu Thân, đồng thời tưởng niệm và ghi ơn các Quân, Cán, Chính đã hy sinh bảo vệ miền Nam Việt Nam để cho chúng ta được sống an lành.



“Cũng vì góp gạo nấu cơm chung cho nên chúng tôi chưa bao giờ có một nơi ổn định để tổ chức lễ, cũng chưa an tâm khi quý vị đồng hương tham dự chúng tôi chưa lo được chu đáo. Mong quý vị hoan hỷ bỏ qua. Năm nay được Hòa Thượng và Ni Sư chùa Hương Tích tạo nhiều điều kiện cho chúng tôi tổ chức tại chùa. Đây là cơ duyên không những cho ban tổ chức mà cho hương linh uổng tử có một nơi an trú nơi chốn thiền môn. Đại diện Ban Tổ Chức xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng và Ni Sư.



“Cũng không quên cám ơn thầy Nguyên Lượng nguyên sĩ quan của Quân Đoàn, nay là Hội Trưởng Hội Cư Sĩ Orange County. Thầy luôn luôn đồng hành với chúng tôi trong những công việc Phật sự. Thiển nghĩ, sự hiện diện của quý đồng hương tại đây đã thực hiện phương thức xử thế mà Đức Phật đã dạy: Làm sao sự hiện diện của mình luôn luôn là cánh hoa tươi làm mát cho mọi người. Trân trọng kính chào qúy đồng hương với lời chúc năm mới được an khang thịnh vượng.”



Sau đó, Ni Sư Viện Chủ được cung thỉnh ra phía ngoài mặt tiền của ngôi chùa. Tại đây ban tổ chức có để hai bàn, một bên tả, một bên hữu cửa chính. Trên mỗi bàn là các thức ăn và hoa quả. Ni Sư đến từng bàn thắp hương cầu khấn, sau đó trở lại chánh điện cử hành lễ tưởng niệm chính thức.



Sau lễ, ban tổ chức khoản đãi mọi người bữa cơm chay đạo vị. Ngoài các vị trong ban tổ chức như đã nêu, chúng tôi thấy có cựu Đại tá Lê Bá Khiếu, nguyên Tỉnh Trưởng Tỉnh Quảng Ngãi; ông Võ Văn Bằng, một nhân chứng sống trong biến cố Tết Mậu Thân, sau 1975, ông là một trong những người đã đi tìm mồ chôn tập thể các Quân, Dân, Cán, Chính bị Việt cộng thảm sát để an táng họ một nơi xứng đáng hơn.



Giới truyền thông tham dự có phóng viên Ngọc Ân và Hùng Đoàn của Đài Hồn Việt TV & Little Saigon Radio, ông Chu Tất Tiến của một đài truyền hình tại San Jose, và ký giả ba nhật báo Việt ngữ và khoảng 30 đồng hương Phật tử.