Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 3 tháng Ba, 2017Hãng phim: 20th Century FoxĐạo diễn: James MangoldTác giả kịch bản: David James Kelly, Michael GreenDiễn viên: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Richard E. Grant, Stephen Merchant, Eriq La Salle, Elise Neal, Elizabeth RodriguezThê loại: Phim hành động, phiêu lưuThứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng R, vì những pha hành động thô bạo ác liệt, lối ngôn từ sử dụng trong phim, và những hình ảnh khoả thân.

Trong tương lai gần, người hùng Logan đang mệt mỏi trong việc chăm sóc ông Giáo Sư X ốm yếu, tại một nơi ẩn nấp bí hiểm trên vùng biên giới Mexico. Thế nhưng những cố gắng của Logan nhằm trốn tránh khỏi thế giới và che giấu quá khứ của ông đều bị đảo lộn, khi một nhóm quái nhân thuộc dạng đột biến trẻ tìm đến đó. Họ bị truy đuổi bởi những lực lượng đen tối và cần đến Logan.





Before I Fall (Trước Khi Tôi Ngã)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 3 tháng Ba, 2017

Hãng phim: Open Road Films

Đạo diễn: Ry Russo-Young

Tác giả kịch bản: Maria Maggenti

Diễn viên: Zoey Deutch, Halston Sage, Logan Miller, Kian Lawley, Elena Kampouris, Cynthy Wu, Medalion Rahimi, Diego Boneta, Jennifer Beals

Thể loại: Phim truyện

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG-13, vì những cảnh uống rượu, tình dục, bắt nạt, một số hình ảnh bạo lực, và lối ngôn từ dùng trong phim. Tất cả đều liên quan tới các thiếu niên.

Điều gì xảy ra nếu bạn chỉ có một ngày để thay đổi hoàn toàn mọi sự? Samantha Kingston có tất cả mọi thứ: những người bạn tốt, một người tình hoàn hảo, và một tương lai dường như cũng khá hoàn hảo. Thế rồi sau một đêm định mệnh, mọi thứ đều thay đổi. Samantha tỉnh dậy chợt thấy không có một tương lai nào cả.

Bị mắc kẹt vào việc phải sống lại một ngày như mọi người, giống y chang nhau, cô bắt đầu đặt câu hỏi về việc cuộc sống của cô có thực sự hoàn hảo như cô tưởng. Khi Samantha bắt đầu gỡ rối những bí ẩn của một cuộc sống đột nhiên bị trật đường, cô cũng phải phanh phui những bí mật của những người gần gũi nhất với cô, và khám phá sức mạnh của một ngày duy nhất để tạo ra một sự khác biệt, không chỉ trong cuộc sống của chính cô, mà còn trong cuộc sống của những người xung quanh, trước khi cô không còn thời gian để làm vậy.





Catfight (Đàn Bà Đánh Nhau)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 3 tháng Ba, 2017

Hãng phim: Dark Sky Films

Đạo diễn: Onur Tukel

Tác giả kịch bản: Onur Tukel

Diễn viên: Alicia Silverstone, Anne Heche, Sandra Oh, Dylan Baker, Tituss Burgess

Thê loại: Phim hài, hành động

“Catfight” là một phim hài đen về hai đối thủ ghét nhau cay đắng, mà trận đấu ác cảm kéo dài suốt một đời người. Nghệ Sĩ Ashley Miller (do Anne Heche đóng vai) có cuộc sống khá vất vả, và cô nội trợ giàu có Veronica Salt (do Sandra Oh đóng vai), đã quen biết từ thời còn làm sinh viên đại học. Sau khi rời đại học thì họ không gặp nhau nữa. Đến khi họ cùng tham dự một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức khá linh đình, thì những lời qua tiếng lại giữa hai người dẫn đến vụ ẩu đả, và một cuộc cãi vã om sòm càng làm cho hai người mắc kẹt vào cuộc chiến trong nhiều năm sắp tới. Trong phim này thì Alicia Silverstone đóng vai Lisa, người tình của Ashley.