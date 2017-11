Mạng Lưới Nhân Quyền VN họp báo công bố Giải Nhân Quyền 2017

Bài THANH PHONGWESTMINSTER - Vào chiều thứ Sáu, ngày 10 tháng 11, 2017 Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo tại Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu ở Westminster, công bố các ứng viên được đề cử trúng Giải Nhân Quyền Năm 2017.Cô Anh Thư điều hợp cuộc họp báo. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Thành phần tham dự gồm có ông Nguyễn Kim Bình (Trưởng Ban Phối Hợp MLNQVN); ông Ngô Văn Hiếu (đồng sáng lập MLNQVN); Giáo sư Đỗ Anh Tài (Ban Giám Sát MLNQVN) và phu nhân; nhà báo Đỗ Thị Thuấn (Tổng Thư Ký MLNQVN); cô Anh Thư; cô Julie Nguyễn; nhà báo Huỳnh Việt Lang; ông Đoàn Thế Cường (Thành viên MLNQVN).Về phía quan khách có Mục sư Nguyễn Công Chính và phu nhân, Tiến sĩ Cao Văn Hở, ông Vũ Hoàng Hải (Khối 8406) và một số cơ quan truyền thông.Chủ tọa đoàn, từ trái, Huỳnh Văn Lang, Nguyễn Kim Bình, và Ngô Văn Hiếu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Ông Đoàn Thế Cường phụ trách phần chào cờ khai mạc, và trong phút mặc niệm, mọi người tưởng nhớ các đồng bào trong nước đã can đảm đứng lên đòi công lý, tự do, dân chủ và nhân quyền nhưng bị bạo quyền Việt cộng sát hại.Cô Anh Thư điều hợp chương trình. Sau phần giới thiệu thành phần tham dự, cô mời ông Nguyễn Kim Bình phát biểu. Ông Bình ngỏ lời chào và cám ơn quan khách cũng như các cơ quan truyền thông đã có mặt tham dự. Sau đó, nhân danh Trưởng Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền, ông công bố kết quả bầu chọn các người được trao Giải Nhân Quyền Năm 2017.Bà Đỗ Thị Thuấn (TTK /MLNQVN) tuyên đọc tiểu sử và thành tích của Mục Sư Y Yich và chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức Mẹ Nấm. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Trước khi công bố tên họ người trúng giải, ông Nguyễn Kim Bình cũng trình bày một số khó khăn khi chọn trao giải, vì hiện nay, tại Việt Nam càng ngày càng có nhiều người can đảm đứng lên tranh đầu cho dân chủ và quyền con người. Vì thế, việc tuyển chọn không dễ dàng. Tuy nhiên, trong tinh thần dân chủ, các thành viên trong Mạng Lưới Nhân Quyền, sau nhiều ngày họp bàn đã quyết định năm nay sẽ trao Giải Nhân Quyền cho một tổ chức có tên gọi là “Hội Anh Em Dân Chủ” và ba cá nhân là ông Nguyễn Hữu Vinh tức Anh Ba Sàm, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức Mẹ Nấm, và Mục Sư Y Yích người dân tộc Tây Nguyên.Bà Đỗ Thị Thuấn lên trình bày tiểu sử và thành tích tranh đấu của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Mục Sư Y Yích. Nhà báo Huỳnh Việt Lang lên trình bày tiếp theo về Tổ Chức Anh Em Dân Chủ và anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh.Ông Nguyễn Kim Bình, Trưởng Ban Phối Hợp MLNQVN đang phát biểu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Tổ chức Anh Em Dân Chủ cũng như các cá nhân được hai vị trong MLNQ trình bày thật đầy đủ chi tiết, cho thấy các ứng viên trên rất xứng đáng được trao Giải Nhân Quyền năm 2017, và Lễ Trao Giải sẽ được tổ chức tại hội trường thành phố Westminster, 8200 Westminster Blvd, vào Chủ Nhật ngày 10 tháng 12, 2017 đúng ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 69 và là kỷ niệm 20 năm hoạt động của MLNQVN.Sau đó, các ông Nguyễn Kim Bình, Ngô Văn Hiếu và Huỳnh Việt Lang lên bàn chủ tọa để trả lời các câu hỏi của cử tọa.Để giúp MLNQVN tồn tại và có khả năng tài chánh trao giải, quý đồng hương nào có lòng hỗ trợ xin liên lạc: ĐT: (657) 329-9511 hay (714) 718-8347. Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net. Địa chỉ của MLNQVN: 15621 Beach Blvd # 6, Westminster, CA 92683. Muốn tìm hiểu về MLNQVN xin vào trang Web: http://www.vietnamhuymanrights.net.