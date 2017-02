Manny Pacquiao chuẩn bị trận so găng tiếp theo

Đương kim vô địch WBO Manny Pacquiao chưa thể dứt bỏ được nghiệp đấu (Sportingnews)

Võ sĩ Phi Luật Tân Manny Pacquiao vẫn còn duyên nợ với môn quyền Anh, nên dù chớm tuổi 40, anh vẫn nhiệt tình chuẩn bị cho trận so găng tiếp theo. Đương kim vô địch WBO và cựu vô địch hạng trung vẫn được thiết kế trận đấu với đối thủ người Úc Jeff Horn. Trận đấu bảo vệ chiếc đai vô địch sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 4.



Trong khi địa điểm thi đấu chưa được hai bên thống nhất, ngày giờ và tiền thưởng hầu như được xác định. Bob Arum là giám đốc công ty quảng cáo Top Rank đồng thời cũng là trưởng ban tổ chức trận so găng, nói rằng: "Sau khi chúng tôi chọn được địa điểm, tôi sẽ bay sang Phi Luật Tân gặp gỡ Manny Pacquiao và hoàn tất các bước theo thỏa thuận. Nhưng lần này Manny sẽ thi đấu với Jeff Horn, một võ sĩ quyền Anh nổi tiếng ở Úc, nhưng ít được nhắc tên ở Hoa Kỳ."



Thực ra, Pacquiao (59-6-2) vẫn muốn có cuộc tranh tài với đương kim vô địch hạng nhẹ WBC, WBO người Mỹ Terence Crawford, hoặc vô địch Anh quốc Amir Khan. Tuy nhiên so với thời khóa biểu thi đấu của Pacquiao, thì đấu thủ Horn (16-0-1, 11 KOs) có vẻ phù hợp hơn. Theo Bob Arum, võ sĩ người Úc chưa được tích lũy nhiều kinh nghiệm, không có cơ hội hạ gục Pacquiao, nhưng thừa sức cống hiến một trận so găng ngoạn mục cho khán giả. Sự dẻo dai và nhanh nhẹn của Horn có thể làm phiền Pacquiao không ít.



Là một thượng nghị sĩ Phi Luật Tân, thời gian Pacquiao dành cho võ đài không nhiều. Trong năm 2017 này, có thể Pacquiao chỉ có mặt trên võ đài chừng hai lần là cùng. Tuy nhiên Giám đốc Bob Arum muốn kéo nhà vô địch này ra khỏi sàn nhà Quốc Hội càng nhiều càng tốt. Ông tiết lộ đang đánh tiếng với một võ sĩ người Nga, để xem võ sĩ này muốn so găng với Pacquiao không. Nhưng ông không tiết lộ danh tính của võ sĩ Nga này.