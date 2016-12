(VienDongDaily.Com - 22/12/2016)

Bài VŨ HẰNG

Dù là một phương tiện nấu nướng rất tiện lợi, Microwave không thể làm được hết mọi sự. Mà ngay cả những điều chúng ta tưởng rằng nó làm được cũng có thể là … không. Tiếp nối bài lần trước, hôm nay chúng ta sẽ kể thêm những việc Microwave không thể làm, hoặc làm mà… không-nên-nết.





Không đưa hộp Styrofoam vào microwave

Hộp food to go

Hộp “food to go” làm bằng một chất nhựa dẻo, gọi là Styrofoam, không thể hâm nóng trong Microwave. Không phải chỉ dùng cho food-to-go, Styrofoam còn được dùng làm đồ chứa nhiều loại thực phẩm khác. Cho dầu vội vàng, bận rộn đến đâu, bạn cũng không bao giờ cho nguyên hộp thực phẩm vào Microwave. Phải lấy thực phẩm ra, đổ vào chén trước khi đưa đi hâm trong microwave.

Đó là nói về những hộp food to go mua từ cửa hàng. Nhiều người đi làm phải mang theo bữa trưa đựng trong hộp plastic, cũng gọi là hộp food to go. Bạn chỉ mất vài phút hâm lại trong microwave tại sở làm là có một bữa trưa ấm nóng. Chất liệu loại hộp này là Plastic, chứ không phải Styrofoam, nhưng bạn vẫn phải cẩn thận: Khi mua hộp, phải tìm thứ nào ghi rõ chữ “microwave safe” (an toàn khi dùng với microwave), bởi vì chúng ta thường phải hâm lại trong microwave trước khi ăn. Nên nhớ rằng, plastic cũng là một chất liệu không thể dùng trong microwave, trừ khi nó được ghi rõ ra như thế trên nhãn hiệu.







Mì tô

Mì ăn-liền thường đựng trong gói (nên mới gọi là mì gói), nhưng cũng có thứ được đựng sẵn trong tô plastic, lại kèm theo 1 cái muỗng và 1 cái nĩa nhựa. Mì tô trông sang trọng và tiện lợi hơn nhiều. Với tất cả mọi sự đã sẵn sàng, bạn chỉ việc đổ nước nóng vào tô, microwave trong ít phút là có thể thanh toán xong bữa trưa trong vội vàng. Ăn xong rồi, nếu bạn muốn giữ lại cái tô để dùng cũng được, nhưng đừng bao giờ ép nó vào Microwave một lần nữa. Bởi vì, nhà sản xuất chỉ chế tạo cho MỘT lần sử dụng, dĩ nhiên không bảo đảm an toàn cho những lần microwave tiếp đó.



Ngoài mì tô còn nhiều loại thực phẩm khác, chứa sẵn trong những hộp plastic, được bầy bán trong chợ, chẳng hạn như Yogurt, Margarine, kem chua…. Những hộp này trông đẹp, bền. Dùng xong, bạn vẫn muốn giữ lại để đựng thực phẩm khác. Nhưng nhớ rằng chất liệu hộp không có khả năng chịu nóng. Đưa vào Microwave, nó có thể bị móp, tệ hơn nữa là chảy lỏng và tống xuất hóa chất vào đồ ăn của chúng ta.







Tia microwave xuất phát từ magnetron đi vào trong đồ ăn Tia microwave xuất phát từ magnetron đi vào trong đồ ăn

Lunch bags

Lại có những loại food-to-go được đựng trong các túi giấy gọi là Lunch bags. Khi mua đồ ăn trong McDonalds chẳng hạn, bạn thường được hỏi câu: For here or to go? (ăn ở đây hay mang đi?). Nếu “to go,” đồ ăn sẽ được đựng trong túi giấy. Mang về sở làm, bao giờ ăn thì phải hâm lại trong microwave. Dù vội vã cách mấy, bạn không nên để nguyên thực phẩm trong những cái túi đó, dù túi giấy hay túi nhựa… Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ đã có lời cảnh giác rõ ràng: “Túi đựng đồ ăn không phải là thứ có thể đưa vào Microwave, nó không còn vệ sinh, có thể bắt lửa, xuất phát hơi độc….” Chà, không ngờ lại nguy hại đến thế.



Bánh mì

Những ổ bánh mì không ăn hết trong ngày để dành lại hôm sau đương nhiên mất nhiều phẩm chất. Bạn cố gắng gỡ gạc bằng cách hâm nóng lại trong microwave trước khi ăn. Nhưng khi lấy ra, ổ bánh mì có nóng hơn, nhưng khô, cứng, và nhạt nhẽo. Là vì, chỉ cần sau 10 giây, chút ẩm độ còn lại trong bánh mì cũng bị microwave hút ra, làm khô hết.

Tốt nhất, chỉ nên mua vừa đủ ăn trong ngày. Nếu còn lại nhiều, bạn nên nướng lại vài phút trong oven, bánh sẽ ngon hơn.

Không có gì…

Sau cùng, tối kỵ là dùng microwave khi không có gì trong lòng máy. Bộ điên sao? Không hẳn, nhưng có thể bạn quên, tưởng rằng đã đưa đồ ăn vào mà hóa ra chưa, hay đôi khi bạn muốn thử sức để tìm hiểu một chút cho vui. Đừng!



Mở máy mà không có gì trong đó là bạn đang phá máy. Nói đúng ra là bạn đang bắt nó phá nó. Bởi vì, lúc máy chạy, những luồng sóng vi ba (microwave) được phóng ra mà không có gì hấp thụ, thì bộ phận Magnetron – nơi xuất phát sóng vi ba – sẽ hấp thụ ngược lại sản phẩm của mình và tự tàn phá.

Có bao giờ bạn từng vặn máy thử mà quên không đặt một món đồ gì bên trong không? Nhớ đừng bao giờ làm như vậy. Cái Microwave vạn năng của chúng ta làm được đủ chuyện, nhưng không thể chịu đựng được sự “tự hành hạ” như vậy đâu.

Vuhang231@yahoo.com