Mục Sư Nguyễn Công Chính gặp gỡ hai Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ

Bài THANH PHONGLITTLE SAIGON - Sau khi được đến định cư tại Hoa Kỳ vào đầu tháng 7, 2017, Mục Sư Nguyễn Công Chính, một tù nhân lương tâm về tôn giáo và chính trị tại Việt Nam đã được gặp hai dân biểu liên bang Hoa Kỳ, và có cơ hội để ông đạo đạt một số nguyện vọng lên chính giới Hoa Kỳ.Từ phải là Bác Sĩ Võ Đình Hữu, Dân Biểu Ed Royce, Mục Sư Nguyễn Cống Chính, và Giám Mục Trần Thanh Vân. (Ảnh BS Hữu cung cấp)Cuộc viếng thăm Dân Biểu Liên Bang Ed Royce, Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện Hoa Kỳ, diễn ra vào lúc 4 giờ 30 chiều thứ Ba, ngày 22 tháng 8, 2017 với sự hướng dẫn của Giám Mục Trần Thanh Vân, lãnh đạo Giáo Hội Tin Lành Lutheran và Bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Hoa Kỳ. Mục Sư Nguyễn Công Chính đã đến thăm Dân Biểu Ed Royce tại Văn Phòng của ông ở 210 W. Birch Street, Brea, CA 92821.Dân biểu Ed Royce niềm nở chào đón Mục Sư Nguyễn Công Chính, GM Trần Thanh Vân và BS Võ Đình Hữu. GM Trần Thanh Vân ngỏ lời cảm tạ vị dân biểu Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện Mỹ đã góp phần tích cực vận động đưa đến việc nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho MS Chính, và cám ơn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã bảo lãnh gia đình MS Chính đến định cư tại đất nước vĩ đại này.Dân Biểu Lou Correa chụp hình chung với GM Trần Thanh Vân và gia đình MS Nguyễn Công Chính. (Thanh Phong/Viễn Đông)Mục Sư Nguyễn Công Chính thay mặt gia đình, bày tỏ lòng biết ơn đối với dân biểu Ed Royce cùng các đồng viện của ông tại Quốc Hội Mỹ, cám ơn chính phủ và người dân Hoa Kỳ đã cho gia đình ông đến định cư tại xứ sở tự do Mỹ quốc. MS Nguyễn Công Chính cũng cám ơn Cộng Đồng người Việt, các tổ chức, hội đoàn, đảng phái chính trị, các cơ quan truyền thông Việt ngữ đã góp phần không nhỏ trong việc lên tiếng đấu tranh, vận động chính giới Hoa Kỳ can thiệp với nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho ông sau 6 năm 4 tháng bị tra tấn, giam cầm trong nhà tù Việt Cộng.Để bày tỏ lòng biết ơn, MS Chính thay mặt gia đình kính tặng Dân Biểu Ed Royce một chậu hoa lan. Sau đó, MS Chính đã được dịp trực tiếp trình bày với một vị Dân Biểu rất có uy thế trong Hạ Viện Mỹ về những sự đàn áp hết sức dã man mà nhà cầm quyền CSVN đã đối xử với ông và vợ con ông cũng như sự đàn áp các đồng bào thiểu số theo đạo Tin Lành, đặc biệt các tín đồ do ông coi sóc. Ngoài việc bắt bớ, đánh đập, bắt bỏ đạo, chúng còn phá hủy nhà thờ, tịch thu đất đai canh tác của tín đồ làm đồn điền cao su, khiến những tín đồ của ông quá sợ hãi phải vượt biên sang Thái Lan xin tỵ nạn.Dân Biểu Lou Correa đang xem các hình ảnh gia đình MS Nguyễn Công Chính bị đàn áp tại VN. (Thanh Phong/ Viễn Đông)MS Chính cũng nêu trường hợp vợ ông là bà Trần Thị Hồng đã bị công an Việt cộng đánh trọng thương ngày 14 tháng 4, 2016, nhiều lần bà còn bị đám công an đánh đập, thậm chí lột truồng làm nhục! và xin Dân Biểu Ed Royce can thiệp cho 100 thành viên của Hội Thánh Lutheran VN đang ở Thái Lan được hưởng qui chế tỵ nạn. Xin can thiệp buộc nhà cầm quyền CSVN phải trả chùa Liên Trì cho Hòa Thượng Thích Không Tánh.MS Chính cũng trình cho Dân biểu Ed Royce xem một số hình ảnh để chứng minh cho những lời ông vừa trình bày. Dân Biểu Ed Royce đã chăm chú lắng nghe và hứa sẽ làm hết sức mình để những yêu cầu của MS Chính được thực hiện.Bác sĩ Võ Đình Hữu, trong vai trò Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Nam toàn liên bang Hoa Kỳ, đã chuyển hồ sơ chùa Liên Trì và những vị phạm quyền tự do tín ngưỡng của nhà cầm quyền CSVN cho Văn Phòng Dân Biểu Ed Royce, đồng thời trình bày với Dân Biểu về thảm họa Formosa, về tình hình Biển Đông và vụ mới nhất là vụ nhà cầm quyền CSVN đã coi thường công pháp quốc tế khi cho mật vụ sang Đức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đem về nước.Sau khoảng một tiếng đồng hồ tiếp xúc thân mật, Dân biểu Ed Royce đã chụp chung tấm hình với phái đoàn và tiễn MS Chính, GM Vân và BS Hữu ra về.Vào trưa thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017, Dân Biểu Liên Bang Lou Correa và cô Christy Linh Lê phụ tá đã đến thăm MS Nguyễn Công Chính và gia đình ông tại văn phòng làm việc của Giám Mục Trần Thanh Vân trong khuôn viên nhà thờ Grace Lutheran, 6931 Edinger Ave, Huntington Beach, CA 92647 do GM Vân làm Quản Nhiệm. Dân Biểu Lou Correa đã đến bắt tay thân mật với GM Trần Thanh Vân, MS Nguyễn Công Chính, bà Trần Thị Hồng, và năm người con của MS Chính gồm bốn trai, một gái.Cũng như buổi tiếp xúc với DB Ed Royce, sau lời giới thiệu và chào mừng của GM Trần Thanh Vân, MS Nguyễn Công Chính đã ngỏ lời cám ơn vị Dân Biểu mà ông từng được nghe danh khi còn ở Việt Nam. Sau đó, MS Chính đã trình bày những gian khổ ông phải chịu sau 6 năm 4 tháng trong nhà tù Việt Cộng, và gia đình, vợ con ông bị hành hạ như thế nào.MS Chính đã trả lời một số câu hỏi của Dân Biểu Lou Correa liên quan đến các vấn đề MS Chính nêu ra. MS Chính nêu việc cần thiết nhất trong lúc này là xin Dân Biểu Lou Coreea can thiệp để gia đình ông sớm được hưởng quy chế tỵ nạn về tôn giáo và chính trị. Dân Biểu Lou Correa nói rằng, chính vì vấn đề đó mà ông có mặt tại đây.Dân Biểu Lou Correa cám ơn GM Trần Thanh Vân đã tạo cơ hội cho ông đến thăm hỏi, trò chuyện cùng gia đình MS Nguyễn Công Chính, chúc mừng gia đình MS đến được đất nước tự do. GM Trần Thanh Vân và MS Nguyễn Công Chính đã lên tiếng chính thức mời Dân Biểu Lou Correa nhận là người bảo trợ và là tiếng nói cho Hội Đồng Liên Tôn tại VN và Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại.Dân Biểu Lou Correa vui vẻ nhận lời và nói, “Tôi xin cám ơn Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại cũng như Hội Đồng Liên Tôn tại VN đã đặt niềm tin ở tôi. Tôi rất hãnh diện và cảm động trước việc được chọn làm người bảo trợ cho tiếng nói của hai tổ chức này. Hôm nay tôi chấp nhận lời mời này và tôi sẽ tiếp tục nỗ lực đấu tranh cho tự do dân chủ, nhân quyền VN và những vị đã lên tiếng để đấu tranh cho các quyền tự do này.”Sau buổi gặp gỡ với vị Dân Biểu được cộng đồng VN coi như người bạn thân thiết, Đại diện Địa hạt 46 gồm các thành phố Santa Ana, Anaheim, Garden Grove và Orange, Dân Biểu Lou Correa và phái đoàn chụp chung tấm hình kỷ niệm trước khi chia tay.