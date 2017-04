Ngược đãi tổng thống

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNHHôm thứ Sáu, 31 tháng Ba, 2017 tòa án Nam Hàn đã bắt giam nữ tổng thống Park Geun-hye khiến bà trở thành nhà lãnh tụ Nam Hàn đầu tiên bị bỏ tù tính từ ngày Nam Hàn dân chủ hóa. Trước khi bị hạ ngục, bà Park Geun-hye đã bị hạ bệ ngày mùng 10 cũng trong tháng Ba 2017.Một chi tiết: bà bị giam trước khi bị truy tố.Bà Park Geun-hye đến trình diện tại trụ sở công tố viện Hán ThànhTrong bản tuyên bố với truyền thông, thẩm phán Kang Bu-young viết: “Trọng tội đã được xác định, và tội nhân có khả năng tiêu hủy bằng chứng, do đó tòa thấy giam giữ tội nhân là điều cần thiết và hợp lý.”“Trọng tội” mà công tố viện truy tố bà Park Geun-hye là lạm dụng quyền hạn, nhận hối lộ và tiết lộ bí mật quốc gia; trừ tội “nhận hối lộ” có thể chứng minh cụ thể, hai tội kia chỉ là lập luận.Bản công bố của công tố viện Hán Thành còn viết: "Nghi can lạm dụng quyền hạn to lớn và địa vị chí tôn của một vị tổng thống để nhận hối lộ của các doanh nhân, vi phạm quyền tự do quản lý doanh nghiệp, và tiết lộ nhiều tin tức hệ trọng."Điều này có nghĩa là tòa án giam giữ bà trước khi truy tố bà là có tội, ngược với nguyên tắc “chứng minh nghi can có tội là trách nhiệm của công tố viện, chứ nghi can không cần chứng minh là mình vô tội.” Nói cách khác trước khi có bản án, mọi nghi can vẫn phải được coi là vô tội. Thử đặt giả thuyết, nếu luật sư biện hộ bà chứng minh được là bà vô tội, thì thẩm phán Kang Bu-young có phạm tội tống giam người vô tội hay không.Bà Park Geun-hye bị giam tại Trung Tâm Giam Giữ Hán Thành hôm thứ Sáu, những người đồng lõa với bà, như bà Choi Soon-sil, và những người đã đưa hối lộ cho bà như ông Lee Jae-yong, hãng Samsung cũng bị giam tại đó.Bà Choi Soon-silÔng Lee Jae-yongBộ Tư Pháp Nam Hàn mô tả Trung Tâm Giam Giữ Hán Thành không tiện nghi như tòa Nhà Xanh, cung điện cư ngụ và làm việc của quý vị tổng thống Nam Hàn; tuy nhiên sinh hoạt tại Trung Tâm Giam Giữ Hán Thành cũng không nghiêm ngặt như các khám đường.Từ 6:30 sáng cho đến 9 giờ tối, người bị giam có thể ra khỏi phòng giam, và tiếp đón những người được phép Trại Giam cho đến thăm viếng.Người bị giam không được mặc thường phục, mà phải mặc đồng phục màu xanh lá cây. Bữa điểm tâm sáng thứ Sáu 3/31/2017 của bà Park Geun-hye gồm có cơm, canh cá khô, hai loại kim chi và rong biển.Công tố viện xác nhận là họ có quyền giam bà Park 20 ngày trước khi chính thức truy tố bà về tội giúp bà Choi Soon-sil nhận tiền của những doanh nhân tặng cho các quỹ từ thiện do bà Choi tổ chức. Quỹ này được sử dụng vào việc mua bất động sản, để tạo thành trường mẫu giáo.Báo chí Nam Hàn chỉ trích bà Park dùng quyền lực chính trị ép buộc các doanh nhân giúp tiền cho bà Choi, và bà Choi lợi dụng giao tình với tổng thống để làm tiền giới doanh nhân; những bài báo kích động tạo ra nhiều cuộc biểu tình lớn tại Hán Thành, đòi truất phế bà Park.Nhiều cuộc biểu tình lớn tại Hán Thành, đòi truất phế bà Park.Có dư luận cho là việc bà Park Geun-hye bị ngược đãi có liên quan đến lập trường chính trị của bà -lập trường thân Nhật, thân Mỹ, và cực lực chống Bắc Hàn. Lập trường đó khiến bà đồng ý cho Hoa Kỳ đặt giàn phóng hỏa tiễn THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) chống hỏa tiễn Bắc Hàn.Trung Cộng chỉ trích việc Mỹ đem hỏa tiễn đến đặt tại Nam Hàn -sát nách họ; phát ngôn viên Quốc Phòng của Trung Cộng, đại tá Wu Qian, tuyên bố thái độ của Trung Quốc phản đối việc Mỹ đem hỏa tiễn đến Nam Hàn sẽ không chỉ giới hạn vào ngôn ngữ và điện văn.Trung Quốc không chấp nhận giải pháp Hoa Kỳ đề nghị gửi chuyên viên sang Trung Quốc để giải thích là những giàn hỏa tiễn THAAD không tạo ra một đe dọa nào cho nền an ninh của Trung Quốc.Tuy nhiên hôm mùng 9 tháng Hai, 2017, trong một cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình, Tổng Thống Donald Trump hứa hẹn sẽ dẹp bỏ những nguyên nhân tạo căng thẳng trong giao tình Hoa-Mỹ. Một trong những nguyên nhân đó là Đài Loan, và ông Trump hứa sẽ tôn trọng nguyên tắc “chỉ có một nước Trung Quốc,” nguyên tắc đó đặt Đài Loan xuống địa vị một quận hạt của Trung Quốc.Không ai biết nguyên nhân thứ nhì có phải là bà Park Geun-hye và giàn hỏa tiễn THAAD mà bà đồng ý cho Mỹ đem đặt trên lãnh thổ Nam Hàn hay không. Nếu nghi vấn này được xác nhận, thì bà Park cũng chỉ là một trong ba vị tổng thống “đồng minh” của Mỹ bị Mỹ “hy sinh” mà thôi.Hỏa tiễn THAAD, đã được chứng minh là kiến hiệu bảo vệ Do Thái chống hỏa tiễn bắn từ giải GazaVị tổng thống thứ nhì đồng minh với Mỹ, bị Mỹ hy sinh là Tổng Thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos; người Mỹ mất kiên nhẫn vì ông ngồi trị vì đất nước ông quá lâu: từ 1965 đến 1986, trong đó có 10 năm ông cai trị bằng quân luật (martial law).Thái độ “mất kiên nhẫn” của Mỹ tạo ra trung tá Eduardo Kapunan và phong trào “Cải Cách Quân Đội” Phi Luật Tân; phong trào đó đưa đến mưu đồ tấn công dinh tổng thống Malacadang Palace để giết Tổng Thống Marcos và bà vợ đẹp Imelda nổi tiếng với 2,700 đôi giầy của bà; và đó là chuyện ông Marcos bị ngược đãi.Bà tổng thống thích nhiều giầyTrước ông, vị tổng thống thứ nhất đồng minh với Mỹ bị Mỹ hy sinh là tổng thống Việt Nam Ngô Đình Diệm. Mỹ giết ông Diệm vì ký giả Mỹ bóp méo chiến tranh Việt Nam, cho là Nam Việt đang thất trận. Một ông trung tá khác -Lucien Conein, thuộc CIA Mỹ- bỏ Mỹ kim ra mua chuộc vài ông tướng Việt Nam làm đảo chánh giết tổng thống Việt Nam Ngô Đình Diệm.Trung tá CIA Lucien ConeinTrong những thành tích ngoại giao đó của Hoa Kỳ -ngược đãi lãnh tụ đồng minh trong nửa thế kỷ vừa rồi- và so với số phận bị giết của ông Diệm, bị lưu vong cho đến chết của ông Marcos, thì một bản án tù vài năm của bà Park Geun-hye cũng không có gì là quá đáng.Bà có thể mượn khoa tử vi để tự an ủi là hai vì sao “tuần” và sao “triệt” đã giúp bà toàn mạng; dù có bị tù tội nhưng bà không bị giết như ông bố -Tổng Thống Park Chung-hee và bà mẹ Yuk Young-soo; cả hai cùng bị ám sát.Tử vi còn giúp bà lạc quan, không trách người Mỹ ngược đãi những lãnh tụ ngoại quốc cam tâm cộng tác với họ. (ndt)