Nhà chứa 5 xác cọp trong tủ đông đá

Một trong năm xác cọp được tìm thấy trong nhà của ông Toàn ở huyện Diễn Châu ngày thứ Hai.



NGHỆ AN – Một ông sống ở huyện Diễn Châu đã bị nghi ngờ là thành viên trong một đường dây buôn lậu thú rừng.



Vào thứ Hai vừa qua, công an cùng cơ quan chống buôn lậu đã bất ngờ khám xét nhà của ông Cao Xuân Toàn ở xóm 3, xã Diễn Lâm.



Tại đây, công an khám phá năm xác cọp đã chết đang được cất giấu trong tủ đông lạnh. Cả năm xác cọp này đã được mổ lấy nội tạng và để lại nguyên bộ da. Họ ước lượng năm con cọp này nặng khoảng 5 tạ, vì mỗi con nặng chừng 100 kí lô. Những con thú này thuộc giống hổ vằn quý hiếm.



Nghi can Cao Xuân Toàn bị cho là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán động vật hoang dã từ nước ngoài về Việt Nam. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu toàn bộ tang vật để điều tra, làm rõ.

Hơn hai tháng trước, công an cùng cơ quan chống tội phạm môi trường cũng tìm thấy hai xác cọp đông lạnh với trọng lượng nặng 300kg và một xác con sơn dương tại trang trại bò của ông Nguyễn Văn Huệ trú ở xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu.