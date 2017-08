Những thực phẩm không cần Organic

Bài VŨ HẰNG



Mặc dầu các thầy cô trong ngành dinh dưỡng luôn luôn khuyên nên ăn thực phẩm Organic, vì đây là cách an toàn nhất để chúng ta có thể tránh những thứ đã bị biến tính di truyền (GMO), tránh ăn nhằm dư lượng hóa chất trừ sâu, dư lượng thuốc trụ sinh, nhưng thi hành được lời khuyên này thực khó. Vì organic không có sẵn, mà nếu có thì rất đắt.



Chuẩn bị đóng cọc trái mít, một trong những thứ thực phẩm sạch.





Vì thế, chúng ta cần có đường lối dung hòa. Hơn nữa, theo những gì được biết qua các cuộc nghiên cứu khoa học thì còn có những nông phẩm khá an toàn, dù không được nuôi trồng theo phương pháp organic. Sách “Hướng Dẫn Người Đi Chợ Tránh Thực Phẩm Nhiễm Hóa Chất Diệt Sâu” (Shoppers Guide to Pesticides in Produce), do các nhà khoa học thuộc tổ chức Environmental Working Group (EWG) xuất bản vào đầu năm nay 2017, cho biết chúng ta có thể yên tâm sử dụng những thực phẩm sau đây:





Trái bơ vừa ngon mà lại lành, ngậy bùi nhờ một thứ chất béo lành mạnh.





1. Trái bơ

Đối với loại trái cây này, bạn khỏi cần phân vân, cứ việc chọn những quả nào bắt mắt nhất. Nhờ có tầng vỏ khá vững vàng bao bọc bên ngoài mà ruột trái bơ (avocado) được bảo vệ an toàn. Khi ăn, chúng ta đương nhiên lột bỏ vỏ, tức là bỏ ra ngoài tất cả những gì ô nhiễm rồi. Thí nghiệm của EWG trên 100 trái bơ thì chỉ có 1 trái là có dư lượng hóa chất trừ sâu. Theo tính toán của các thầy cô, tỷ lệ ô nhiễm 1% là mức thấp nhất rồi, không thể cầu toàn 100% hơn được.



Mặc dầu được bảo vệ như thế, nhưng dư lượng hóa chất vẫn có thể len vào bên trong. Nhưng đây là lỗi của người sử dụng: Nếu không rửa sạch trước khi bóc vỏ, bạn vẫn có thể lãnh nhận đôi phần dư lượng hóa chất từ vỏ theo đường dao đi vào bên trong ruột trái bơ. Vậy, đừng quên rửa sạch vỏ trước khi xẻ nó ra nhé.

Chúng ta phải coi đây là tin mừng. Vì Avocado được coi là một loại trái cây có nhiều dinh dưỡng, như Potassium, Folate, các vitamin K, vitamin B6, và vitamin C. Với độ ngậy bùi thiên nhiên, Avocado thật là “bắt lưỡi”, nhưng chất béo của nó lại chất béo lành. Bạn tha hồ dùng Avocado làm sinh tố, dùng nó thay cheese trong nhiều món ăn… mà không sợ tăng cholesterol.

2. Trái bưởi

Nói về vỏ dầy, chúng ta còn khá nhiều loại trái cây đáp ứng điều kiện này, điển hình là bưởi (grapefruit), rồi cataloupe, dưa hấu (watermelon), honeydew (dưa mật, dưa lê)…



Nhờ lớp vỏ dầy được bóc bỏ trước khi ăn, chúng ta có thể yên tâm thưởng thức những trái cây ngon lành với rất nhiều ích lợi dinh dưỡng của nó. Chẳng hạn, trái bưởi, trông nây nống hấp dẫn vậy đấy mà lại giúp chúng ta xuống cân!



Theo kết quả nghiên cứu thực hiên năm 2011, uống một ly nước bưởi 100% tinh khiết khoảng 10 phút trước bữa ăn có thể giúp bạn bớt được 30% calories nạp vào cơ thể. Những người đang ăn kiêng để “o phọc” phải biết điều này: Cần tránh tiếp nạp calories!





Những trái bưởi trông thật là hấp dẫn!



Và, đừng quên “em” bưởi là một trợ thủ rất được việc của bạn. Bớt được 30% calories là nhiều lắm. Cùng với bưởi thì dưa hấu cũng là bạn tốt của những người muốn giảm cân. Không muốn tiếp nạp nhiều chất đường mà vẫn … hảo ngọt? Bạn có thể yên tâm ăn dưa hấu cho thỏa mãn mà không sợ chất ngọt làm tăng lượng calories.



Còn cantaloupe? Thứ trái cây này được xếp vào danh sách 15 loại trái cây “sạch” nhất của EWG đó. Bạn không cần phải mua Cantaloupe thật chín, cứ tìm trái nào tròn trịa, bắt mắt mang về nhà, nó sẽ dần dần tự chín để hiến cho chúng ta những ly nước giải khát ngon ngọt thơm lành không ai có thể cưỡng lại nổi.

3. Trái dứa

Cũng còn gọi là trái thơm (pineapple), dứa có vỏ dầy, cứng mà lại gai góc, được xếp vào cùng loại gai góc là mít! Trông sù sì chả hấp dẫn tí nào, nhưng nổi tiếng là “Thơm như múi mít”! Hấp dẫn vì hương thơm, ai chẳng muốn thưởng thức. Nhưng mong bạn đừng quên lời khuyên này của tổ tiên:



“Quân tử có thương thì đóng cọc”

“Xin đừng mó máy nhựa ra tay” (thơ Xuân Hương)

Hiểu rồi, muốn thưởng thức trọn vẹn thì phải đóng cọc, chứ mó máy, rờ mò làm sao nhựa không ra tay! (Không hiểu sao cô Xuân Hương lại chỉ nói “quân tử?” Bộ nữ giới không thể là “quân tử” được sao nhỉ?)

Nhưng ngoài cái chuyện ô nhiễm vì mầy mò ra thì bạn có thể yên chí thưởng thức. Mít và dứa được coi là những loại trái cây “sạch” nhất theo tiêu chuẩn của EWG. Mít thơm ngon mà rất tốt cho sức khỏe, như bổ tim, bổ máu, và bổ nhiều thứ khác. Dứa thì có nhiều sinh tố C, có một thứ men xúc tác (enzyme) rất quí là Bromelain, giúp cơ thể chúng ta tiêu hóa thực phẩm, giảm viêm sưng.

Chưa hết, chúng ta còn có thể tìm được nhiều loại thực phẩm “sạch” khác. Nếu lo sợ vì không tìm đủ thực phẩm organic cho gia đình, nhất định bạn không thể bỏ qua danh sách này.

