(VienDongDaily.Com - 02/02/2017)

Một nguồn tin nội bộ cho biết ông James Wan - đạo diễn của Aquaman - đã nhắm Nicole Kidman cho dự án bom tấn của ông từ lâu. Tuy nhiên, lời mời chính thức mới chỉ được gửi tới nữ diễn viên hồi đầu tuần này.

Người đẹp Nicole Kidman.

HOLLYWOOD - Hãng Warner Bros. cùng DC hiện rất muốn mời “thiên nga Australia” sắm vai người mẹ của siêu anh hùng Aquaman trong bộ phim cùng tên ra mắt năm 2018. Theo các tạp chí điện ảnh, nữ tài tử Nicole Kidman có thể là ngôi sao tiếp theo gia nhập vũ trụ phim siêu anh hùng DC. Nữ diễn viên người Australia hiện trong quá trình thương thảo để sắm vai Atlanna - mẹ đẻ của siêu anh hùng Aquaman do Jason Momoa thể hiện.

Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Aquaman sẽ là tác phẩm điện ảnh siêu anh hùng thứ hai trong sự nghiệp của Nicole Kidman. Năm 1995, nữ minh tinh từng sắm vai Chase Miridian - người yêu của siêu anh hùng Batman (Val Kilmer) - trong Batman Forever.



Bên cạnh Nicole Kidman, đoàn làm phim hiện cũng hy vọng mời được Yahya Abdul-Mateen II, ngôi sao của series The Get Down, cho vai phản diện nổi tiếng Black Manta.



Trước đó, dự án Aquaman đã xác định được một số gương mặt diễn viên chủ chốt: Jason Momoa vai chính Aquaman, Amber Heard vai Mera - người yêu của siêu anh hùng, Willem Dafoe vai tiến sĩ Vulko - trợ thủ đắc lực của Aquaman, và Patrick Wilson vai phản diện Orm. Trước đây, Aquaman từng xuất hiện chớp nhoáng trong Batman V.Superman, và anh cũng sẽ tham gia Justice League (2017) trước khi có phim riêng vào năm 2018.

Năm vừa qua, khán giả được gặp lại Nicole Kidman trong vai Sue Brierley - mẹ nuôi của doanh nhân gốc Ấn Độ Saroo Brierley - ở tác phẩm cảm động Lion. Phim giành đề cử Phim truyện xuất sắc, còn riêng Kidman có tên ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc, tại Oscar 2017.



Theo dự kiến, Warner Bros. cùng DC sẽ sớm chốt dàn diễn viên cho Aquaman trong khoảng vài tuần tới, để dự án có thể chính thức khởi quay vào tháng 4 tại Australia. Bom tấn dự kiến ra mắt khán giả từ 5 tháng 10, 2018.