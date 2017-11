Nữ tài tử Ấn bị đe dọa tính mạng vì một phim dính Hồi

Deepika Padukone

MUMBAI - Một nữ tài tử hàng đầu trong ngành điện ảnh Bollywood của Ấn Độ đã được chính phủ cấp một đội cảnh sát đặc biệt bảo vệ an ninh, trong lúc diễn ra những cuộc biểu tình phản đối một phim truyện lịch sử.

Deepika Padukone đã nhận được những lời đe dọa ác liệt về vai chính mà cô đóng trong bộ phim Padmavati. Đây là truyện kể về một nữ hoàng theo Ấn Độ Giáo của Rajasthan vào thế kỷ 14, dựa trên một tác phẩm sử thi thời trung cổ.



Những người chống phim đã phá hoại nhiều rạp hát, và cảnh sát chống bạo động đã được đặt trong tình trạng báo động, chuẩn bị đối phó khi phim này được trình chiếu vào ngày 1 tháng 12.



Các nhóm Ấn Độ Giáo khuynh hữu nói rằng phim đã làm hoen ố thanh danh của hoàng hậu Padmavati, bằng cách ngụ ý rằng bà có một mối tình lãng mạn với một hoàng đế Hồi Giáo trong khi bà kết hôn với một quốc vương Ấn Độ Giáo. Đạo diễn đã bác bỏ lời cáo buộc này.



Mahipal Singh Akrana, chủ tịch của nhóm cực hữu Shree Rajput Karni Sena, tuyên bố, "Những người Rajput không bao giờ dọa đánh phụ nữ, nhưng nếu cần, Deepika sẽ bị chúng tôi làm điều mà Lakshman đã làm cho Shurpanakha." Ông muốn nhắc đến một câu chuyện từ truyền thuyết Ramayana của Ấn Độ Giáo, trong đó một nàng công chúa quỷ bị cắt mũi để trừng phạt.



Trong khi đó, đạo diễn Sanjay Leela Bhansali đã viết thư cho Ủy Ban Trung Ương Chứng Nhận Điện Ảnh của Ấn Độ, xin họ đẩy nhanh việc khởi chiếu phim và tổ chức một buổi xem phim trước, để làm giải tỏa mọi điều lầm lẫn.



Ông cũng công bố một video nói rằng không có cảnh nào đáng trách giữa Padmavati và Alauddin Khilji, vị hoàng đế Sultan của Delhi.



Phim này đã gây tranh cãi từ khi bắt đầu quay hình. Nhiều cảnh đã bị phá hủy, đạo diễn Bhansali bị tấn công ở Japiur, và một nhóm treo phần thưởng gần $800,000 Mỹ kim cho ai giết được nữ tài tử và đạo diễn của phim.



Những lời đe dọa đã khiến cho cảnh sát Mumbai phải tăng cường bảo vệ an ninh cho đạo diễn và nữ diễn viên Padukone.



Trưởng Ban Cảnh Sát Hỗn Hợp Deven Bharti nói với thông tấn xã Press Trust of India, "Chúng tôi đang cung cấp an ninh đúng mức cho cô ấy sau khi có mối đe dọa. Cảnh sát sẽ cung cấp an ninh tại nhà riêng cũng như văn phòng của cô."



Trước phản ứng trong dư luận, cô Padukone nói, "Đất nước chúng ta đã tiến tới đâu? Chúng ta đã đi thụt lùi. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm với hội đồng kiểm duyệt mà thôi. Tôi biết và tôi tin rằng không có gì có thể ngăn chặn việc trình chiếu phim này."



Các sử gia đã tranh luận về sự chính xác về nhân vật Rani Padmavati. Họ nói nhân vật này không chắc có thật. Một số người nói rằng câu chuyện về hoàng hậu này được kể đi kể lại trong những bài hát dân gian qua nhiều thế kỷ, kết hợp nhiều truyện khác nhau từ khắp tiểu lục địa Ấn Độ.



Phiên bản ngắn kể rằng bà là một nàng công chúa Sri Lanka (Tích Lan), xinh đẹp như Helen của thành Troy, và vua Ratan Sen của Rajasthan đã tìm đến và kết hôn với công chúa, sau khi nghe kể về cô từ một con vẹt biết nói được tặng cho nhà vua. Sau đó vị hoàng đế Sultan của Delhi cũng nghe nói về vẻ quyến rũ của cô và đến xâm chiếm Rajasthan.



Nhiều sử gia nói rằng nhân vật ấy, như hiện giờ người ta biết, là hầu hết dựa vào tác phẩm 'Padmavat' của nhà thơ Malik Muhammad Jayasi, từ năm 1540.