Phân tổng hợp: Để nhớ công dụng NPK

Bài VŨ HẰNG

Phân tổng hợp là những bao phân bán trên thị trường, thường có ghi ba con số lớn to tướng để chỉ ba dưỡng chất căn bản N (nitrogen), P (phosphorous), và K (potassium). Trong đó, Nitrogen là dưỡng chất làm nẩy mầm tốt lá, Phosphorous là "thực phẩm" giúp rễ khỏe cây vững, và Potassium làm cho cây sinh quả ngon, trái lành.





Cỏ cần xanh tốt, vì thế bao phân phải có số N cao



Mặc dầu kiến thức về phân tổng hợp của Hằng chỉ có thế, chưa đầy… cái lá đa (ông xã em bảo vậy), nhưng thường khi ra tới cửa hàng, nhìn những bao bì xanh đỏ, đẹp mắt bắt mê là em chẳng còn nhớ chúng bổ ngang bổ dọc thế nào nữa. Không lẽ đi đâu cũng phải cầm theo cuốn sách?

Up, Down, All Around

Nên lang quân em mới phải ra tay, sáng chế câu thần chú thế này: Up, Down, All Around. Đọc lên nghe có vần điệu (ấp, đao, on ờ rao), y như câu à ơi… rõ ràng dễ nhớ hơn nhiều. Khi em học thuộc rồi, "thầy" mới giảng nghĩa:





Nhưng bao phân này với số P cao thì rõ ràng là để bón cho cây ăn củ, như cà rốt, củ cải… hoặc thúc cho cây ra hoa



- Up: Có nghĩa là "lên," chỉ chồi non, lá xanh khi cây cối có đủ "nitrogen"

- Down: Có nghĩa là "xuống" chỉ cái rễ vững vàng, khỏe mạnh nhờ cây có đủ "phosphorous"

- All around: Có nghĩa là "toàn diện" để cây có thể kết thành trái lành, quả ngọt nhờ có "potassium" chăm sóc.



Bắt được bí quyết là em mang ra áp dụng ngay, này nhé:

- Nếu trồng những loại rau ăn lá, như rau diếp (lettuce), bắp cải (cabbage), rau dền (spinach)… thì mình phải kiếm một bao phân có số N lớn hơn 2 số P và K, chẳng hạn: 2-1-1; 3-1-1. Bởi vì, Nitrogen làm trổ lá non và tô điểm màu xanh.



- Trồng những rau ăn củ, như tỏi (garlic), cà rốt (carrot), củ cải đường (beets, radishes) thì cần thứ phân làm mạnh rễ, có số P (phosphorus) cao hơn. Không chỉ làm mạnh rễ, phosphorus cũng cần cho cây trổ hoa. Nếu chỉ còn có vài tuần nữa là đến ngày triển lãm mà những giò thược dược không kịp nở hoa, vậy bạn cần bón thêm chất gì? Phosphorus phải không? Ngay chóc!





Hai công thức này, với số N cao, cũng dùng để bón những loại rau ăn lá



- Trồng những loại rau ăn quả như cà chua (tomatoes), dưa hấu (melons), bí đao (squash), thì potassium cần hơn. Như vậy, chúng ta sẽ mua những bao phân có công thức 1-1-2, 1-2-2, 2-1-2, v.v..

Shoot, Root, Fruit

Sau này, Hằng lại kiếm được một câu thần chú khác là Shoot, Root, Fruit. Vần điệu (sút, rút, frút) cũng dễ nhớ, nhưng áp dụng làm sao đây?



- Shoot: Có nghĩa là bắn, cũng hiểu là đâm chồi, nẩy lá, thành quả của "nitrogen" (N).

- Root là rễ, cần tới "Phosphorus" (P)

- Và Fruit là quả, cần tới "Potassium" (K).

Shoot, Root, Fruit …. Rõ ràng là thần chú. Đọc lên là ai cũng có thể nhớ ngay được công dụng của N, P, K rồi.



Quả thật, làm vườn bây giờ quá dễ dàng và thú vị. Khác hẳn với những vất vả thời xưa, thời mà các cụ nhà mình mô tả nghề nông là nghề "bán lưng cho trời, bán mặt cho đất," bây giờ chúng ta được thừa hưởng bao nhiêu thành quả khoa học, nhờ đó tiết giảm được bao nhiêu công sức lao động mà thu hoạch lại dồi dào hơn.



Cũng là nhờ công ơn các thầy cô trong ngành canh nông. Không có những nghiên cứu của các thầy cô thì chắc chẳng bao giờ có những người mê vườn như Vũ Hằng này đâu!

Believe me! (Chữ mới, em học được của "thầy" Trump đấy).



Vuhang231@yahoo.com