(VienDongDaily.Com - 04/01/2017)

Hơn 100 tay súng Hồi giáo vũ trang đã tấn công một nhà tù ở miền nam Phi Luật Tân vào ngày thứ Tư và giải thoát 158 tù nhân. Đây là cuộc vượt ngục được mô tả “lớn nhất từ xưa nay.” Có 6 tù nhân đã thiệt mạng khi quân đội và nhân viên cảnh sát đuổi theo và đấu súng diễn ra. Có tám tù nhân bị bắt lại và bị đưa trả lại cho nhà tù này.Một viên chức tên Xavier Solda cho biết những tên phiến quân được trang bị vũ khí kỹ càng đã từ một khu rừng xuất hiện và tấn công vào nhà tù North Cotabato ở thành phố Kidapawan ở tỉnh Cotabato, cách thủ đô Manila khoảng 580 dặm về hướng đông nam.Trong các vụ bắn nhau dữ dội sau đó, ngoài số tù nhân bị giết, còn có một người nữa bị thương. Vụ đấu súng tiếp diễn nhiều giờ sau đó, khi quân đội có xe bọc sắt hộ tống, tham gia vào vụ lùng sục những kẻ trốn thoát. Có một trong số khoảng 20 nhân viên an ninh nhà tù bị bắn chết.

Trung Quốc: Hung thủ xách dao chém học trò

Một ông xách con dao bầu lẻn vào một trường mẫu giáo ở miền nam Trung Quốc chiều thứ Tư và đâm chém loạn xạ từ 11 đến 12 em học sinh, làm 5 em bị thương trầm trọng. Người này là cha của một em trong trường và ông lẻn vào nơi các em đang ăn để ra tay.

Thành phố Pingxiang nằm trong một khu thôn quê của tỉnh Quãng Tây. Có hai giáo viên can đảm dùng ghế nhựa chống trả, trước khi cảnh sát đến.Tên này là Qin Pengan, cư dân làng Nanshan. Qin nói với nhân viên trường mẫu giáo Xiaocongzai là đến đón con về để lẻn vào trường.

Theo cảnh sát điều tra thì rất may mắn là không một em nào bị thương có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát điều tra vụ này cho hay trong làng của hắn sinh sống, Qin thường bị người khác ăn hiếp, vì thế hắn muốn trút nỗi uất ức dồn nén lên đầu các em bé ngây thơ yếu đuối. Trung Quốc đã có nhiều vụ tàn sát bằng dao tại các trường học, đặc biệt là trường mẫu giáo, do những kẻ muốn “trả thù đời” khơi khơi gây ra.

Thổ Nhĩ Kỳ: Biết thủ phạm vụ bắn câu lạc bộ

Ngoại Trưởng Mevlut Cavusoglu loan báo với các ký giả là cơ quan an ninh đã nhận dạng được hung thủ tàn sát 39 người tại một hộp đêm ở Istanbul nhân dịp ăn mừng lễ dương lịch đầu năm. Nhưng ông Cavusoglu không cho biết người này là ai.

Có 20 nghi can của IS có dính líu đến vụ tấn công vào hộp đêm Reina cũng đã bị bắt. Ankara đang bị áp lực lớn là phải tìm cho ra thủ phạm. Được biết các nhân viên đạc nhiệm chống khủng bố đã thực hiện các vụ bắt giữ này ở bốn địa điểm trong hai khu phố Bornova và Buca của tỉnh Izmir, tin từ chính phủ Thổ cho biết và trong số các nghi can bị bắt có 11 phụ nữ. Thành phố Konya thuộc vùng trung bộ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhiều trang thiết bị quân sự cũng bị khám phá, kể cả ống nhòm nhìn ban đêm và kính gắn vào súng trường bắn tỉa, cùng dây đeo đạn dược. Bộ Trưởng Omer Celik của khối EU gợi ý là sát thủ là tay súng từng được huấn luyện giết người ở Trung Đông.

Ấn Độ: Sáu nghi can tấn công tình dục bị bắt

Ít nhất có 6 kẻ tấn công tình dục đã bị bắt khi chúng ra tay hãm hiếp một số phụ nữ trong đêm lễ hội ăn mừng năm mới ở thành phố Bangalore của Ấn Độ. Thám tử Hemant Nimbalkar đại diện cảnh sát địa phương cho hay các vụ bắt giữ đã diễn ra khi nhiều đoạn video an ninh ghi lại các cảnh tượng này được phát lên online.

Thoạt đầu chính cảnh sát cũng không tin là có “cưỡng hiếp,” nhưng sau khi xem lại các đoạn video, cảnh sát Bangalore cho là “có quá đủ bằng chứng để kết tội các nghi can,” dù họ chưa nhận được lời than phiền nào.

Khi đám đông đông đến 10,000 người tụ tập ở trung tâm Bangalore để mừng lễ giao thừa năm mới thì nhiều phụ nữ đã bị nhiều côn đồ bao vây và tấn công tình dục. Một đoạn video còn cho thấy có hai người đi xe gắn máy đã tấn công một phụ nữ đang di bộ một mình trên đường. Một nạn nhân tên Pooja nói, “Tôi cảm thấy tuyệt vọng, bọn này đông quá, thậm chí tôi còn không biết ai đã xúc phạm mình nữa.”

Phản đối nghị sĩ được bổ nhiệm chức Bộ Trưởng Tư Pháp

Cơ quan tranh đấu dân sự NAACP của Mỹ phản đối một vụ bổ nhiệm của ông Donald Trump và có sáu người đã bị bắt, trong số này có cả ông chủ tịch của cơ quan này, sau khi họ quyết định ngồi lì trước văn phòng của Nghị Sĩ Jeff Sesions ở Alabama để phản đối.

Ông Sessions là người được Tổng Thống đắc cử Donald Trump bổ nhiệm vào ghế Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ vào tháng 11. Nhiều nhà lập pháp Dân Chủ lẫn nhiều cơ quan tranh đấu dân quyền phản đối quyết định này, vì họ cho ông Sessions là người “có cách ăn nói sặc mùi phân biệt chủng tộc.”

Bên Cộng Hòa nhiều lần bác bỏ những cáo buộc như thế. Khi những người phản đối đến văn phòng của ông Sessions tối qua, họ quyết định sẽ chiếm hữu văn phòng này cho đến khi hoặc ông Sessions rút lui, hoặc họ sẽ bị bắt. Chủ tịch NAACP là Cornell William Brooks, một trong những người bị bắt, cho hay, “Chúng tôi đòi hỏi ông Sessions rút, hay ông Trump rút tên ông ta ra. Chúng tôi tranh đấu rất hòa bình.”