Phụ nữ gốc Việt bị tù 90 ngày vì tội gây nguy hiểm cho con trong lúc "vui" với bạn trai

Khách sạn Comfort Inn & Suites ở San Francisco. (Expedia)SAN FRANCISCO – Vào tháng Ba, một người mẹ trẻ tuổi đã nhận tội gây nguy hiểm cho hai đứa con của cô. Đến ngày thứ Ba vừa qua, 14 tháng 11, cô bị tuyên án tù giam 90 ngày và bốn năm được tạm tha có điều kiện dưới sự giám sát.Trong vụ án mà các công tố viên của Hạt San Mateo nói rằng đứa con 10 tháng tuổi của cô cần được làm hồi sinh, sau khi bé bị bỏ quên trong bồn tắm mà không có người trông coi, trong khi cô có “sinh hoạt tình dục” (sexual activity) với anh bạn trai.Vào ngày thứ Ba, Mindy Trịnh, 22 tuổi, khóc lóc xin lỗi trước quan tòa vì những việc cô làm. Mindy nói rằng cô là một người mẹ tệ hại, và nay cô cố gắng tự tha thứ bản thân vì tội đã để hai đứa con, 10 tháng và 3 tuổi, ở trong phòng tắm, trong khi cô và đồng anh Charlie Her, 30 tuổi, đang “vui vẻ” với nhau ở trong phòng khác.Theo điều kiện của tòa, Mindy Trịnh sẽ phải phải hoàn tất một chương trình nuôi dạy con về việc ngược đãi trẻ em, kéo dài một năm. Tuy vậy thẩm phán Donald Ayoob đã bỏ một lệnh cấm không cho Mindy được ở một mình với hai con. Vì đã bị giam 36 ngày, tòa cho phép cô trừ số ngày này trong bản án 90 ngày giam.Trước đây, vào ngày 3 tháng Chín, 2016, các nhân viên y tế đã được gọi đến khách sạn Comfort Inn & Suites ở phía nam San Francisco. Họ đã làm hô hấp nhân tạo em bé mới có 10 tháng, được tìm thấy bất tỉnh trong nước bồn tắm. Các điều tra viên xác định rằng Mindy Trịnh và Charlie Her đã để hai đứa trẻ ở một mình trong phòng tắm. Thế nhưng các công tố viên cho biết hai bị can đã nói dối về chuỗi sự kiện dẫn đến việc phải làm hồi sinh cho đứa bé, và về chuyện hai đứa trẻ bị bỏ mặc mà không được trông coi trong thời gian bao lâu.Luật sư biện hộ của Mindy Trinh xin giảm mức tội cho cô, từ tội nặng xuống mức tội nhẹ. Thế nhưng thẩm phán Ayoob từ chối giảm bớt mức tội, và nói rằng cáo buộc này có thể được giảm bớt khi Mindy Trịnh đang thi hành bản án tạm tha có điều kiện.Biện lý địa hạt ông Steve Wagstaffe hài lòng với quyết định của thẩm phán Ayoob. Ông Wagstaffe nói thêm rằng nỗ lực của luật sư bào chữa, nhằm làm giảm bớt mức tội xuống còn tội nhẹ, đã bị đặt sai chỗ.Ông nói, “Cho đến khi cô ấy chứng minh cho chúng tôi thấy rằng cô có hạnh kiểm tốt trong thời gian tạm tha có điều kiện, thì việc thẩm phán quyết định giữ nguyên mức trọng tội là quyết định đúng đắn. Hành động của cô trong quá khứ là nguy hiểm.”Còn anh Charlie Her thì đã nhận tội chống cự việc bắt giữ vào ngày 20 tháng 12. Anh lãnh án một năm tạm tha có điều kiện, và bị tuyên án chín ngày bị giam trong nhà tù quận hạt.