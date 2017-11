Quảng Nam bị lũ lụt

Ngày thứ Hai, ảnh hưởng của bão Kigori cùng không khí lạnh đã gây mưa lớn trên miền núi Quảng Nam, khiến các đập phải xả nhiều lượng nước như tại hồ Sông Tranh 2, Sông Bung 4, và A Vương.Huyện Nông Sơn nằm ven sông Thu Bồn, nước lũ dâng cao khiến nhiều đoạn đường ngập khoảng 1.5 m. Bốn xã vùng trũng thấp của huyện là Phước Ninh, Quế Lâm, Quế Phước và Quế Ninh bị nước lụt chia cắt.Tại huyện Đại Lộc, nước từ thượng nguồn đổ về khiến lũ sông Vu Gia và Thu Bồn trên báo động 2, một số vùng xung yếu ngập cục bộ. Tuyến đường đi từ trung tâm huyện qua các xã như Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Sơn bị chia cắt.Vì nước lũ gây ngập khoảng nửa mét, giao thông bị gián đoạn, người dân phải dùng xe bò, thuyền chở qua đoạn ngập nước. Huyện miền núi Bắc Trà My đã di dời hơn 500 gia đình ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Trong đó, xã Trà Bui 200 hộ, Trà Đông 108 hộ.Tranh chỗ ngồi, hai ông VN đánh nhau trên máy bayHÀ NỘI - Theo nguồn tin của báo Giao Thông, khi chuyến bay VN7259 từ Hà Nội đi Sài Gòn đang chuẩn bị cất cánh thì bất ngờ xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nam hành khách ngồi hàng ghế số 12, khiến chuyến bay phải chậm lại để cơ quan chức năng giải quyết sự việc.Trước đó, sau khi lên máy bay và tìm số ghế, hành khách Phúc, có vé ở số ghế 12D, thấy hành khách Dũng, có vé ở số 12G, đang ngồi chỗ mình. Phúc yêu cầu Dũng trả lại ghế, nhưng anh kia không chịu với lý do chỗ ngồi đó do tiếp viên sắp xếp. Nhiều người chứng kiến sự việc cho biết hai người đã lời qua tiếng lại khá lâu và cao điểm là anh Phúc đấm vào mặt anh Dũng làm anh này bị chảy máu mũi.Công an phi trường Nội Bài và nhân viên y tế đã đến băng bó vết thương và yêu cầu hai hành khách trên về đồn công an để làm việc. Hãng hàng không đã từ chối chuyên chở hai hành khách nói trên. Vụ này đã khiến chuyến bay bị chậm, cả trăm người bị ảnh hưởng.THỪA THIÊN HUẾ - Lúc 12g25 trưa thứ Hai, tàu xe lửa SE3 chạy đến Lăng Cô - Hải Vân, huyện Phú Lộc, người lái phát hiện có tảng đá lớn sạt lở vào đường sắt và kịp thời dừng tàu. Khối đá lớn khoảng 7 mét khối vương nằm sạt lở giữa đường rầy, khiến tàu phải dừng qua khu vực đèo Hải Vân, tàu SE3 đã phải di chuyển về ga Lăng Cô.Ngành đường sắt đã huy động nhân lực cùng các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để cắt phá tảng đá lớn, và đến 6 giờ chiều thì đường rầy mới được khai thông.Tàu SE3 xuất phát từ ga Hà Nội đi Sài Gòn đêm Chủ Nhật, trên tàu có gần 250 hành khách. Ngoài ra, tàu SE4 từ Nam ra Bắc cũng đang tạm dừng ở ga Đà Nẵng. Sạt lở xảy ra bởi ảnh hưởng của bãoKigori.ĐỒNG NAI - Công an cho biết có hơn 80 người yêu cầu Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Thái Bình, phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, đang nợ họ hơn 50 tỉ đồng (hơn $2.1 triệu Mỹ kim).Sáng thứ Hai, nhiều người đã kéo tới tụ tập trước trụ sở để đòi tiền, sau khi giám đốc cơ quan này vắng mặt và không thể liên lạc được. Tại hiện trường, người dân tụ tập trước trụ sở quỹ, cầm các biểu ngữ với nội dung "Trả tiền tôi" và liên tục lên tiếng đòi tiền. Sự việc khiến nhiều người đi đường hiếu kỳ đứng lại xem, giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua đây bị kẹt xe.Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường giữ trật tự, đồng mời mời những người liên quan về trụ sở UBND phương Tân Hòa để “làm việc.”Bà Dung, ngụ ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, cho biết gia đình bà gửi hơn $30,000 vào Quỹ Tín Dụng Thái Bình để lấy lời. Ban đầu bà nhận được tiền lời đúng hẹn và đầy đủ. Nhưng từ đầu năm 2017 đến nay, quỹ nhiều lần né tránh, không thanh toán tiền cho bà.SÀI GÒN - Ngày thứ Hai, Sở Tài Nguyên và Môi Trường, phát thông báo khẩn về những thông tin sai sự thật của công ty CP Alibaba Tây Bắc TPHCM và công ty CP Địa Ốc Alibaba.Theo thông báo, thời gian qua, Sở TN&MT nhận được nhiều khiếu nại của người dân về việc hai công ty nói trên, thực chất là một đơn vị điều hành, có hành vi rao bán dự án chưa đầy đủ thủ tục cần thiết.Qua điều tra, Sở Tài Nguyên nhận thấy những quảng cáo của Alibaba không đúng sự thật. Trong đó, dự án "Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi Khu vực VIII-3," xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi vẫn chưa có chủ đầu tư, chưa được phép công bố bán nền nhà, thu tiền đặt chỗ.Theo Sở TN&MT, Alibaba có trụ sở chính tại 321 đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, nhưng hoạt động thường xuyên tại 120-122 Kha Vạn Cân, Thủ Đức. Sở TN&MT yêu cầu người dân cảnh giác và tìm hiểu kỹ khi đầu tư nhà, đất.