29/12/2016

Trong vài giờ sau khi xảy ra tai nạn, một người bán rượu tại El Rancho Sports Bar, một nơi chỉ cách địa điểm xảy ra tai nạn khoảng nửa dặm, cho biết cô Zamora đã uống hai ly rượu vào đêm thứ Bảy, trước khi rời quán sau nửa đêm qua ngày Chủ Nhật.

Hai chiếc xe trong đêm xảy ra tai nạn. (Hình của sở cứu hỏa cung cấp cho nhật báo Mercury News)

SAN JOSE – Mùa lễ cuối năm và đêm giao thừa mừng năm mới là dịp nhiều người uống bia rượu. Bản tin sau đây là lời nhắc nhở cho chúng ta hãy cẩn thận, cân nhắc trước khi uống thêm một ly nữa và không biết lúc nào là quá trớn.







Andrew Nguyễn là con duy nhất





Các bản tin trong vùng San Jose cho biết một phụ nữ trẻ tuổi đã gây tai nạn trong lúc say rượu, và trước đó phụ nữ này đã bị truy bắt vì tội lái xe trong lúc say rượu. Trong tai nạn xảy ra sáng sớm Chủ Nhật ngày Giáng Sinh, 25 tháng 12, chiếc xe của phụ nữ này đã đâm thẳng vào một chiếc xe của một gia đình người Việt Nam chạy ngược lại. Trong chiếc xe thứ nhì, một em trai 14 tuổi đã thiệt mạng.



Phụ nữ gây tai nạn cũng chết sau đó. Trước khi lên xe lần chót, phụ nữ này đã uống vài ly rượu tại một quán bar ở gần đó. Cô chỉ lái được vài trăm thước trước khi chiếc xe chạy xuống đồi, lao ra giữa đường trên xa lộ Capitol Expressway đang có nhiều xe qua lại trước khi đâm vào xe chở ba người gốc Việt.

Đến ngày thứ Tư, 28 tháng 12, phòng giảo nghiệm thi hài mới cho biết em trai 14 tuổi bị thiệt mạng là Andrew Nguyễn, một cư dân sống ở San Jose. Andrew đã ngồi chung xe với cha mẹ trong chiếc xe Lexus màu bạc đời 2004 chạy trên đường Capitol gần đường Snell Avenue vào khoảng 12:28 sáng.



Người lái chiếc Chevy Malibu đời 2012 là cô Jessica Marie Zamora, 25 tuổi. Nữ tài xế say rượu này đã tắt thở tại bệnh viện, sau khi được xe cứu thương chở đến đây.



Em Andrew Nguyễn cũng mất tại bệnh viện vì những vết thương quá nặng. Cha mẹ của Andrew đã được đưa vào bệnh viện, và họ may mắn chỉ bị thương nhẹ. Cảnh sát cho biết Andrew đã ngồi ở ghế sau, sau ghế của mẹ. Cha của em đã cầm tay lái.



Một người bạn của gia đình cho biết Andrew học lớp Chín tại trường Evergreen Valley High School. Em là đứa con duy nhất của cặp vợ chồng rất thương yêu nhau, theo lời của người bạn này nói với nhật báo Mercury News. Người bạn cho biết Andrew “không là người mắc cở,” có rất nhiều bạn ở trường học.

Ông Chris Funk, giám thị của học khu East Side Union High School District, đã ngỏ lời chia buồn cùng gia đình họ Nguyễn. Ông nói với các học sinh ngày thứ Ba, “Lời nói không thể giải thích được hết nỗi buồn và sự mất mát lớn mà gia đình họ Nguyễn đang trải qua. Chúng tôi thành thật chia buồn cùng với gia đình.”



Vào ngày thứ Tư, sở Cảnh Sát San Jose cho biết cô Zamora đã bị án lệnh truy bắt vì một tội lái xe say rượu trước đây. Zamora đã để lại một con gái mới có 5 tuổi.