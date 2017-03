Tháng Ba Điên: Giải vô địch bóng rổ đại học Mỹ bắt đầu với 68 đội

Lauri Markkanen của Arizona Wildcats đang lừa banh trước TJ Leaf của UCLA Bruins trong trận diễn ra tại Las Vegas hôm thứ Sáu. Arizona thắng 86-75. (Ethan Miller/ Getty Images)Năm nay chương trình giải vô địch bóng rổ nam NCAA sẽ bắt đầu với hai trận ngày thứ Ba và hai trận ngày thứ Tư. Sau đó, ngày thứ Năm, hàng loạt các đội khác sẽ đấu vòng đầu tại các địa điểm khác nhau trên toàn quốc. Đến ngày thứ Bảy là vòng thứ nhì.Hai hệ thống truyền hình Turner Sports và CBS Sports (TBS, CBS, TNT và truTV) được toàn quyền chiếu trực tiếp các trận đấu từ nay cho đến trận hai trận bán kết ngày thứ Bảy, 1 tháng Tư, và chung kết đêm thứ Hai, 3 tháng Tư.Ba đồng đội Kris Jenkins #2, Mikal Bridges #25 và Eric Paschall #4 của Villanova Wildcats đang ăn mừng trong lúc thắng Creighton Bluejays tại New York ngày thứ Bảy vừa qua. Villanova được tiên đoán sẽ tiếp tục giữ chức vô địch NCAA năm nay. (Mike Stobe/ Getty Images)Dưới đây là 68 đội, còn được gọi là “hạt giống” được tuyển chọn từ mấy trăm đội đại học trên toàn nước Mỹ vào ngày Chủ Nhật vừa qua. Các đội đã được liệt kê từ hạng yếu nhất đến mạnh nhất trước khi trận đầu tiên mở màn vào chiều thứ Ba.Trường Villanova nằm ở ngoại ô thành phố Philadelphia đang giữ chức vô địch và cũng được xem là một trong 10 đội có triển vọng thắng giải năm nay. Chín đội kia là Gonzaga, Kansas, Arizona, North Carolina, Kentucky, Duke, UCLA, Oregon và Louisville.68. New Orleans Privateers67. Mount St. Mary's Mountaineers66. UC Davis Aggies (California)65. North Carolina Central Eagles64. Troy Trojans63. Jacksonville State Gamecocks62. Texas Southern Tigers61. North Dakota Fighting Hawks60. South Dakota State Jackrabbits59. Northern Kentucky Norse58. New Mexico State Aggies57. Kent State Golden Flashes56. Bucknell Bison55. Iona Gaels54. East Tennessee State Buccaneers53. Winthrop Eagles52. Vermont Catamounts51. Princeton Tigers50. Xavier Musketeers49. Rhode Island Rams48. Providence Friars47. Creighton Bluejays46. Florida Gulf Coast Eagles45. USC Trojans (California)44. Kansas State Wildcats43. Arkansas Razorbacks42. Northwestern Wildcats41. Minnesota Golden Gophers40. South Carolina Gamecocks39. UNC-Wilmington Seahawks38. Marquette Golden Eagles37. Maryland Terrapins36. Nevada Wolf Pack35. Virginia Tech Hokies34. Miami Hurricanes33. VCU Rams32. Middle Tennessee Blue Raiders31. Vanderbilt Commodores30. Dayton Flyers29. Seton Hall Pirates28. Michigan State Spartans27. Saint Mary's Gaels26. Wake Forest Demon Deacons25. Cincinnati Bearcats24. Oklahoma State Cowboys23. Purdue Boilermakers22. Michigan Wolverines21. Florida Gators20. Wisconsin Badgers19. Butler Bulldogs18. Florida State Seminoles17. Virginia Cavaliers16. Baylor Bears15. Notre Dame Fighting Irish14. Iowa State Cyclones13. Wichita State Shockers12. SMU Mustangs11. West Virginia Mountaineers10. Oregon Ducks9. Louisville Cardinals8. Arizona Wildcats7. Kentucky Wildcats6. UCLA Bruins (California)5. Gonzaga Bulldogs4. Kansas Jayhawks3. Duke Blue Devils2. North Carolina Tar Heels1. Villanova Wildcats