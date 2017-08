Thành viên cực hữu California đứng sau vụ bạo động chết người tại Charlottesville

Nathan Damigo từng đấm một phụ nữ 19 tuổi trong một cuộc biểu tình tại Berkeley. Anh cũng bị tù vì từng dùng súng cướp xe taxi tại San Diego.SAN JOSE - Cuộc tuần hành của nhóm da trắng thượng tôn ở Virginia đã được thúc đẩy bởi một người từng bị ở tù và sống ở Silicon Valley, và người này sắp sửa đem kế hoạch tuần hành với những kẻ sẵn sàng đánh nhau trở lại vùng San Francisco. Nhân vật này là Nathan Damigo, 31 tuổi.Nathan không phải là dân kỹ thuật. Anh là một cựu thủy quân lục chiến, một tên cướp có vũ khí từng bị kết án, sau đó thành lập nhóm da trắng thượng tôn tên là Identity Evropa ở Oakdale. Nathan lớn lên ở San Jose, là học sinh San Jose trước khi rẽ vào con đường chính trị của nhóm cực hữu.Nathan được báo chí nhắc tới khi anh bị bắt vì đấm vào mặt một phụ nữ, tại cuộc biểu tình có tên “Battle for Berkeley” vào ngày 15 tháng Tư. Nathan nói những cuộc biểu tình bạo động trước đây tại Bắc California là thử nghiệm cho những gì xảy ra tại cuộc tuần hành “Unite the Right” ở Virginia hôm thứ Bảy.Sau khi bị bắt hôm thứ Bảy, Nathan nói chuyện qua một đoạn video, cho rằng những cuộc biểu tình bạo động gây ra cái chết của ba người, được sắp đặt để các nhóm da trắng thượng tôn có thể đoàn kết lại với nhau. Trong đoạn video dài 13 phút, Nathan cam kết sẽ kiện thành phố Charlottesville vì bắt giam anh ta. Quỹ ủng hộ online cho vụ kiện của Nathan quyên được gần $9,000 Mỹ kim. Có vẻ như Nathan cũng lên tiếng bênh vực cho nghi can James Alex Fields tuổi, đang bị giam giữ vì lái xe lao vào đám đông và cán chết một phụ nữ. Anh nói có thể Fields quá hoảng sợ giữa đám đông đầy bạo lực nên bị lạc tay lái.Anh ta nói, "Chúng tôi không biết thành phố có ý định gì, nhưng máu nhuộm bàn tay của nhân viên công lực địa phương, cũng như của viên chức thành phố Charlottesville, vì họ tạo ra một kịch bản hỗn loạn và bạo động."Sau khi xảy ra vụ cán chết người tại Charlottesville, gia đình của Nathan Damigo đã tuyên bố từ bỏ anh ta, không nhận anh là một thành viên trong gia đình.Hiện nay Nathan Damigo và nhóm của anh ta đang chuẩn bị cho một cuộc chiến ở Vịnh San Francisco một lần nữa, vì các cuộc biểu tình đaã được sắp đặt ở San Francisco và Berkeley vào cuối tháng Tám này. Theo báo chí địa phương, Nathan và nhóm của anh sẽ đưa thủ lãnh Richard Spencer của tổ chức da trắng thượng tôn National Policy Institute, tới Civic Center Park vào ngày 27 tháng Tám. Hôm đó, họ sẽ tổ chức cuộc biểu tình "Cấm Chủ Nghĩa Mác Xít ở Hoa Kỳ."Trong những tháng gần đây, ủng hộ viên của Tổng Thống Donald Trump sử dụng Berkeley như một thử nghiệm cho chiến dịch "tự do ngôn luận," tìm cách khiêu khích nhóm tự do ở địa phương. Cuộc tuần hành cuối tháng Tám sắp tới được cho là một cuộc "thử nghiệm xã hội," để xem cư dân Berkeley sẽ phản ứng thế nào. Nhà hoạt động cựu hữu Milo Yiannopoulos từng tổ chức một chương trình ở Berkeley vào tháng Hai, cho biết sẽ quay lại đây vào tuần lễ "tự do ngôn luận." Chắc chắn Nathan sẽ có mặt trên sân khấu.Trong một loạt phỏng vấn với đài KQED trước vụ xuống đường ở Charlottesville, Nathan nói rằng cuộc tuần hành ôn hòa của nhóm là quyền tự do được bảo vệ bởi Tu Chính Án Thứ Nhất. Khi báo chí nhắc lại chuyện anh đấm vào mặt một thiếu nữ 19 tuổi đang cầm máy quay phim, mà không hề bị khiêu khích, Nathan trả lời lúc đó anh cảm thấy cô ta là mối đe dọa, cô có ý định tấn công bạn anh, cô là thành viên của Antifa, một liên minh cánh tả làm việc với người theo chủ nghĩa xã hội và người theo chủ nghĩa vô chính phủ. Thành viên của liên minh này rất bạo động, anh nói.Trong cuộc phỏng vấn với Chronicle, Nathan nói "văn hoá chống người da trắng" đang xuất hiện ở Hoa Kỳ và phải bị xóa bỏ. Anh ta tuyên bố, "Đa dạng là chia rẽ. Ý tưởng người Mỹ sẽ đoàn kết chỉ là một nguyên tắc trừu tượng - như dân chủ, tự do và tình yêu. Nguyên tắc trừu tượng đó sẽ không có kết quả.”Học thuyết chống đa dạng được hình thành khi Nathan cùng mẹ từ Maine dọn nhà đến California. Anh nói lúc đó anh cảm thấy lạc lõng khi sống ở South Bay. Đó là lúc "thực tế chủng tộc" được đánh thức dậy. Nathan không bao giờ cảm thấy thoải mái khi có mặt tại nơi mà anh là người da trắng duy nhất. Nhất là khi tới nhà bạn chơi, lại không hiểu mọi người trong nhà nói gì.Một bước ngoặc khác trong đời Nathan vào cuối năm 2007, khi anh trở về nước sau đợt điều động sang chiến đấu ở Iraq lần thứ nhì. Lần đó, anh chĩa mũi súng vào đầu một tài xế taxi ở San Diego để cướp tiền người này. Anh nói không ai hãnh diện với hành động đó, anh cũng vậy. Anh gặp nhiều rắc rối khi từ Iraq trở về Mỹ.Hồ sơ tòa án cho biết Nathan được ba vị bác sĩ khác nhau cùng chẩn đoán anh bị hội chứng PTSD, bị kết tội đại hình vì cướp có vũ khí, bị kết tội tiểu hình vì mang vũ khí giấu kín. Anh bị kết án sáu năm tù, nhưng gọi đó là "bốn năm nghỉ phép." Trong thời gian đó, anh nghiền ngẫm một cuốn sách của tác giả David Duke, là cựu thành viên tổ chức Imperial Wizard of KKK. Và Nathan đi theo con đường chủ nghĩa da trắng thượng tôn kể từ đó.