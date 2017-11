Thầy Hằng Trường họp báo phổ biến & mời đồng hương tham dự Pháp Hội Di Đà

Bài THANH PHONG

ANAHEIM - Vào lúc 10 giờ sáng thứ Năm, ngày 10 tháng 11, Thầy Hằng Trường và Hội Từ Bi Phụng Sự đã tổ chức cuộc họp báo tại Trụ Sở Hội TBPS, 420 S. Brookhurst St, Anaheim, CA 92804 để phổ biến và mời đồng hương tham dự Pháp Hội sẽ được tổ chức vào ba ngày 8-9-10 tháng 12, 2017 tại Anaheim Convention Center, 800 W. Katella Ave, Anaheim, CA 92802.



Thầy Hằng Trường cho biết, đây là năm thứ 9 Hội Từ Bi Phụng Sự tổ chức Pháp Hội. Những năm đầu, Pháp Hội có tên là Pháp Hội Tình Thương, Pháp Hội Vô Lượng Quang Minh, v.v.. Năm nay có tên là Pháp Hội Di Đà và Mạn Đà La Đại Bi Quán Âm - Lành Trị Cứu Bệnh Nan Y. Thầy mời tất cả qúy đồng hương tham dự Pháp Hội.





Thầy Hằng Trường với nụ cười hiền hòa dễ mến ngồi gần tấm pano "Xuất Gia Vị Tha" có hình của chị Phạm Lan Hương. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trong Pháp Hội có: Khóa tu xuất gia vị tha & Bồ Tát Đạo, Cúng dường Trai Tăng, Thể Dục Thân Khỏe Tâm An cho Hòa Bình Thế Giới, Tam Bộ nhất bái cho an bình mọi nhà và Mạn Đà La Lành Trị.



Mục đích của Pháp Hội Di Đà là để làm phát triển sự sáng suốt sẵn có trong tâm và phát triển tình thương vô biên sẵn có nơi mỗi người. Trước khi chúng ta nhắm mắt đi về cõi Cực Lạc Tịnh Độ của Đức Di Đà, chúng ta hãy phát tâm tu tập ngay trong Pháp Hội Vô Lượng Quang Minh hôm nay.





Thầy Hằng Trường giải thích ý nghĩa các màu sắc trong Mạn Đà La Di Đà cho các ký giả. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trong suốt thời gian họp báo, Thầy Hằng Trường nhấn mạnh đến hai chữ "Tình Thương," vì tình thương đem đến cho con người niềm vui, hy vọng và lẽ sống. Thầy kể câu chuyện rất cảm động của chị Phạm Lan Hương, một thành viên Hội Từ Bi Phụng Sự, mấy năm trước, khi chị phát hiện mình bị ung thư ngực thì đã ở vào thời kỳ thứ tư, bác sĩ cho biết, chị chỉ còn sống trên cõi đời hai tháng nữa thôi. Chị rất buồn.



Trong thời gian chờ ngày ra đi, chồng chị đang khỏe mạnh bỗng dưng qua đời! Hai anh chị có đứa con duy nhất mới 9 tuổi. Nỗi buồn này nối tiếp nỗi buồn khác, chị lo lắng cho đứa con chỉ còn ít ngày nữa sẽ trở thành đứa bé mồ côi, không ai săn sóc, lo lắng cho nó, chị tìm đến Thầy để xin một lời an ủi.



Trong một Pháp Hội, qua lời trình bày của Thầy, 100 người tình nguyện cạo đầu tham dự khóa tu đoản kỳ (tu ngắn ngày) để cầu nguyện cho chị. Nhờ sự hộ lực của nhiều người đem tình thương đến với chị, chị Lan Hương đã sống thêm bốn năm nữa khi đứa con gái lên 13 tuổi, chị mới vĩnh viễn ra đi.



Trong cộng đồng người Việt chúng ta không ai không nghe tên Thầy Hằng Trường. Thầy không xây chùa, không đúc tượng; không ai gọi Thầy là Thượng Tọa hay Hòa Thượng mà chỉ dùng một chữ "Thầy" duy nhất; chữ Thầy với tất cả tấm lòng kính trọng và nể phục vì Thầy không làm chính trị, không xây chùa nhưng xây dựng Trung Tâm Sinh Hoạt để giúp "Các Bác" (Thầy hay dùng hai chữ này để gọi chung mọi người) có nơi tập Tai Chi, tập Dưỡng Sinh và Càn Khôn Thập Linh hầu mang lại sức khỏe; đó chính là biểu hiện của Tình Thương.



Chúng tôi đã nhiều lần tham dự Pháp Hội, nhiều lần có mặt trong các buổi tập môn Thể Dục Tai Chi Tổng Hợp. Mỗi lần tổ chức Pháp Hội có hàng ngàn người tham dự, và mỗi tuần có hàng trăm người đến tập Tai Chi.



Năm vừa qua, Pháp Hội tổ chức ở Long Beach Convention Center có hai ngàn người tham dự. Rất nhiều người không phải là Phật tử gia nhập Hội Từ Bi Phụng Sự vì họ cho biết, Thầy Hằng Trường không lợi dụng tập trung đông người để giảng Phật pháp, Thầy chỉ muốn đem tình thương giúp mọi người; và để mọi người đem tình thương trao cho nhau; đó là mối quan hoài, niềm ưu tư nhất của Thầy.



Trả lời một số câu hỏi của báo giới, Thầy Hằng Trường giải thích tại sao gọi là Pháp Hội Di Đà? Câu trả lời của Thầy chúng tôi đã tóm gọn ở phần trên. Còn Mạn Đà La (Mandala Đại Bi Quán Âm) là gì? Thầy trả lời: Mạn Đà La Quán Âm còn gọi là Mạn Đà La Lành Trị Cứu Bệnh Nan Y, những bệnh nan y không chỉ là những bệnh như ung thư, bệnh cùi v.v. mà theo Thầy, bệnh nan y cũng là những bệnh do Thiên Tai như động đất, sóng thần, bão lụt, hỏa hoạn; thứ đến là những bệnh do Nhân Họa thí dụ những người xả súng giết người như vừa qua ở Texas và những bệnh nan y khác do ăn uống và lối sống không lành mạnh gây ra.

Những bệnh này tự mình không làm được mà phải nhờ vào Ơn Trên cùng tha lực. Trong Mạn Đà La Đại Bi Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán Thế Âm có hình tướng sáu tay, ý nghĩa là để hóa giải sáu căn bản phiền não, giúp chúng ta khỏi bệnh tật và tai họa.



Mạn Đà La là sức mạnh từ một tập thể cùng cầu nguyện, là cộng hưởng sức mạnh định lực. Do đó, Thầy muốn nhờ tất cả các bác, anh chị hãy mời những vị Tăng, Ni có định lực cùng tới tham dự, để mình có được sức mạnh hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong vũ trụ. Năm ngoái, Mạn Đà La được kết tụ 2,000 người cùng tham gia, tạo nên một hình ảnh vô cùng rực rỡ và ý nghĩa. Vì trong số 2,000 người đó có khoảng 200 người "Xuất gia vị tha" tức là tu ngắn ngày, số còn lại thuộc nhiều sắc dân, nhiều tôn giáo khác nhau.

Năm nay khóa tu "Xuất Gia Vị Tha" có 7 ngày, từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 07 tháng 12, sau đó tham dự Pháp Hội. Chương trình tu tập này có mục đích giúp những người tham dự trải nghiệm con đường xuất tục, hướng thiện dẫn đến Chân, Thiện, Mỹ. Công hạnh chuyên tu này sẽ giúp hóa giải được nhiều nghiệp chướng bản thân và hơn nữa, chỉ khi nào ta tu "cho người" thì người tu mới thật sự triển khai lòng từ bi và thể hiện được hạnh vị tha của Bồ Tát.



Thầy Hằng Trường mong rằng năm nay sẽ có nhiều người ghi danh xuất gia vị tha để dùng tình thương của họ mà cộng hưởng (là nhân lên, tăng bội) để sức mạnh tình thương có thể lan tỏa tác động đến chư Phật khắp mười phương và do đó các Ngài mới đem thần lực của các Ngài đến với chúng ta, và lành trị tất cả các thiên tai, nhân họa.



Quý đồng hương nào chưa tham dự Pháp Hội do Thầy Hằng Trường và Hội Từ Bi Phụng Sự tổ chức, xin hãy đến để cảm nhận "tình thương" được mọi người thể hiện với mình như thế nào. Khi đặt chân vào cửa hội trường rộng lớn của Anaheim Convention Center, mọi người nhận được ngay những nụ cười niềm nở đón tiếp của tất cả các anh chị em trong Hội Từ Bi Phụng Sự, các thiện nguyện viên giúp từng người ghi danh, nhận phiếu ăn trưa và chiều. Các em thiện nguyện viên từ 6 tuổi trở lên sẽ đem nước uống đến tận tay từng người.



Trước khi kết thúc cuộc họp báo, Thầy Hằng Trường cám ơn anh chị em trong giới truyền thông hiện diện, và mong rằng qua sự phổ biến của chúng tôi, qúy đồng hương khuyến khích con, cháu cùng tham gia Pháp Hội Di Đà, và hiện ban tổ chức đang cần thêm 300 thiện nguyện viên (xin ghi danh với Diana: (626) 347-5862).



Cô Anh Trâm, người phụ giúp Thầy trong ban tổ chức cho biết, sẽ có xe Van chuyên chở các bác từ Trung Tâm Từ Bi Phụng Sự đến Anaheim Convention Center. Để giúp ban tổ chức chu toàn việc tổ chức Pháp Hội cũng như có lòng hỗ trợ tài chánh, Xin vào trang nhà WWW.phaphoidida.com. Ghi danh tham dự Pháp Hội trên Online: www.phaphoidida.com , Gọi điện thoại: (714) 561-5974 hay đến Trung Tâm Từ Bi Phụng Sự 420 S. Brookhurst St, Anaheim, CA 92804.