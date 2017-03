Thầy, trò trường Quốc Học, Đồng Khánh họp mặt mừng Xuân Đinh Dậu

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - “Quốc Học và Đồng Khánh là hai trường nam và nữ đầu tiên cho Việt Nam được thành lập ở Huế. Đặc biệt là hai trường nằm kế bên nhau và cùng nhìn ra bờ sông Hương trong một khung cảnh rất nên thơ. Năm nay đánh dấu 120 năm Quốc Học, và 100 năm Đồng Khánh được thành lập. Hôm nay ngồi lại với nhau, nhìn những gương mặt thân ái ngày xưa lòng không khỏi bùi ngùi nhớ về kỷ niệm cũ và những người thân yêu; kẻ mất, người còn. Năm nào Hội cũng tổ chức họp mặt để có cơ hội nhìn lại và nói chuyện với nhau vì không biết năm tới còn có dịp gặp các cụ nữa hay không?”





Vũ khúc “Lưu Thủy Kim Tiền” do Vũ Đoàn Việt Cầm trình diễn mở đầu chương trình văn nghệ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trên đây là một đoạn trong lời phát biểu khai mạc của bác sĩ Võ Đình Hữu, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Quốc Học, Đồng Khánh (Huế) trong buổi họp mặt vui Xuân và kỷ niệm 120 năm Quốc Học và một thế kỷ Đồng Khánh được tổ chức vào trưa Chủ Nhật, ngày 12 tháng 3, 2017 tại Seafood Place Restaurant ở thành phố Garden Grove.





Giáo sư và cựu nữ sinh Đồng Khánh trong một tiết mục dựa theo phim “Sister Arts” (Thanh Phong/Viễn Đông)



Cũng trong lời phát biểu, bác sĩ Võ Đình Hữu còn nhắc đến những vai trò quan trọng trong thành phần lãnh đạo đất nước mà các cựu học sinh QH, ĐK đã nắm giữ ở cả hai miền Nam, Bắc VN. Khi ra hải ngoại, các cựu học sinh QH, ĐK cũng không quên hướng dẫn con em, tiếp tục đóng góp cho sự thành công của cộng đồng và đất nước mà mình cư ngụ. Tuy nhiên, nhớ về quê xưa, ông nhắc mọi người đừng quên bổn phận và trách nhiệm của người tỵ nạn cộng sản, và đừng quên 4 chữ Quốc Gia – Học Đường.



Nhà hàng Seafood Place, Brookhurst chật cứng người tham dự. Trên sân khấu, hậu cảnh là tấm phông lớn vẽ lại cổng trường QH – ĐK năm xưa, gợi nhớ biết bao kỷ niệm cho các chàng trai Quốc Học và các cô nữ sinh Đồng Khánh, nhất là cho các chàng trai xứ Quảng (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Tín) qua hai câu thơ:

“Học trò trường Quảng ra thi / Gặp cô Đồng Khánh bước đi không đành,” và hôm nay, các cựu nữ sinh Đồng Khánh đã thể hiện hai câu thơ trên bằng những tà áo dài trắng của tuổi học trò năm xưa, chiếc nón bài thơ che nghiêng e ấp, thẹn thùng nhưng thật duyên dáng, nhất là giọng nói ríu rít như những con chim Hoàng Oanh hót líu lo đón chào buổi bình minh trong sân trường. Một nam giới ngồi ở bàn số 2 sát sân khấu khi nhìn các cô Đồng Khánh bước ra, anh đã buột miệng nói: “Rứa là bước đi sao đành?”







Các cựu nữ sinh Đồng Khánh vẫn còn làm các cựu học sinh trường Quảng “bước đi không đành.” (Thanh Phong/ Viễn Đông)





Chương trình buổi họp mặt được dàn dựng thật công phu, mới lạ, đầy màu sắc, và người điều hợp chính cho chương trình là nhà văn Bùi Bích Hà. Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm do QH. Minh Trì phụ trách, ban hợp ca QH-ĐK trình bày nhạc phẩm “Quốc Học Trường Xưa” lời và nhạc của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Kế đến, bác sĩ Võ Đình Hữu, Trưởng Ban Tổ Chức phát biểu chúc mừng năm mới qúy vị giáo sư, quan khách, thân hữu và đồng môn. Nhà truyền thông Như Hảo (ĐK) giới thiệu thành phần tham dự gồm một số giáo sư của hai trường QHĐK, một số vị dân cử, các cơ quan truyền thông và thân hữu các trường bạn. Lịch sử thành lập trường Quốc Học được cựu học sinh QH. Minh Trì giới thiệu. Theo đó, trường Quốc Học được thành lập theo chỉ dụ của vua Thành Thái. Nhà vua cử cụ Ngô Đình Khả làm Hiệu Trưởng đầu tiên. Toàn quyền Đông Dương ký quyết định ngày 18 tháng 11, 1896. Đây là trường Trung Học Đệ Nhất Cấp đầu tiên tại cố đô Huế. Chương trình giảng dạy bằng hai ngôn ngữ Việt – Pháp.



Sau trường Quốc Học, cựu học sinh Đồng Khánh, cô Công Tằng Tôn Nữ Kim Chi, Hội Phó Hội Ái Hữu QHĐK lên nói về lịch sử trưởng nữ Đồng Khánh. Cô Kim Chi cho biết, vào tháng 7 sắp tới, trường Đồng Khánh, một ngôi trường nữ đầu tiên dành cho 13 tỉnh miền Trung được mang tên vua Đồng Khánh sẽ mừng 100 năm thành lập. Cô Kim Chi cũng cho hay, ngày khánh thành, trường được vinh dự có vua Khải Định thân hành đến chứng giám.



Trải qua một thế kỷ tồn tại, Trường Đồng Khánh đã cống hiến cho quê hương dân tộc nhiều bậc nữ lưu nổi tiếng trong các lãnh vực văn hóa, nghệ thuật và quân sự như nữ Trung Tá KQ Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, giáo sư tiến sĩ Thái Kim Lan, bà Tuần Chi, nữ ca sĩ Hà Thanh, điêu khắc gia Phùng Thị, Nhiếp ảnh gia Đào Hoa Nữ v.v.. Trường Đồng Khánh cũng được nhắc đến qua các nhạc phẩm bất tử như “Cô Nữ Sinh Đồng Khánh” của Thu Hồ; “Tà Áo Tim” của Hoàng Thi Thơ, hay “Đây Thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử.



Chương trình được tiếp nối bằng Tiệc mừng và một chương trình văn nghệ thật đặc sắc, mở đầu với vũ khúc “ Lưu Thủy Kim Tiền” do Vũ đoàn Việt Cầm với vũ sư Đình Luân điều khiển. Sau đó, bác sĩ Đoàn Yến cống hiến tiếng hát qua nhạc phẩm “Xin Còn Gọi Tên Nhau”, và giọng ngâm, giọng Hò Huế điêu luyện của Bích Thuận qua những làn điệu Hò Mái Nhì, Hò Quảng Nam và hát Chầu Văn. Sau đó, ca sĩ Ngọc Trinh, Minh Phượng, Quý Châu, Mộng Hằng, Nhóm Quỳnh Hoa, Ngọc Diệp trình bày các nhạc phẩm về quê hương, về Huế. Ngoài ra, có nhạc cảnh Mừng Xuân Mới do ban văn nghệ cộng đồng Pomona, Tứ Ca do cựu nữ sinh trường Trưng Vương, Đồng Khánh; Một số vũ khúc đẹp mắt như “Chiều Lên Bản Thượng” và “Non Nước Hữu Tình” do các em hậu duệ Đền Hùng Hải Ngoại của LS Nguyễn Xuân Nghĩa phụ trách. Các hoạt cảnh vui: Con Mãi Theo Ngài, Hò Giã Gạo và ngâm thơ giọng Huế do các cựu học sinh QHĐK biểu diễn và màn hợp ca Cô Gái Việt. Tất cả các tiết mục văn nghệ đều được mọi người nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng từ đầu đến cuối.



Hội Ái Hữu Quốc Học Đồng Khánh, ngoài việc tổ chức họp mặt hàng năm, Sau mỗi dịp như thế, Hội có dư một chút hiện kim gửi về giúp các Thầy, Cô QHĐK gặp khó khăn bên quê nhà, hoặc giúp đỡ các Thầy, Cô, cựu học sinh QHĐK gặp thiên tai v.v..



Muốn tìm hiểu về Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh QHĐK xin liên lạc với bác sĩ Võ Đình Hữu qua email: drhvo@yahoo.com.