Thù vặt, tạt sơn phá hoại nhà người khác

Quán Tri Kỷ bị tạt sơn ở Sóc Trăng. (Zing)

SÀI GÒN - Kẻ xấu ở Việt Nam đã nghĩ ra một chiêu... xấu mới để gây phiền cho người khác, trong một xã hội mà thói quen suy nghĩ xấu, ác lại được trân trọng ở thành phần chóp bu của đất nước. Trong ngày thứ Ba vừa qua, báo điện tử Zing đã có hai bản tin tuy khác về địa điểm nhưng lại giống về hình thức phá hoại. Đó là tạt sơn vào nhà hoặc tiệm người khác. Một xảy ra ở Sài Gòn, một ở Sóc Trăng, và sơn đỏ đều được dùng trong cả hai vụ.



Tại một căn nhà ở trong hẻm đường Tam Bình, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Sài Gòn, người sống ở nhà này đã bị kẻ xấu tạt sơn đến 10 lần chỉ trong hơn nửa năm, khiến cả gia đình sống trong cảnh bất an.,



Ông Nguyễn Quang nói rằng gia đình ông không hiểu tại sao họ bị kẻ xấu tạt sơn lần thứ 10 chỉ trong vòng bảy tháng trở lại đây.



Chủ nhà cho biết, rạng sáng thứ Ba, cả gia đình đang ngủ thì nghe mùi sơn nồng nặc. Cả nhà thức dậy thì thấy cổng nhà bị kẻ xấu tạt sơn đỏ. Kẻ xấu bỏ lại nhiều tờ giấy với nội dung: "Chúng tôi tha thiết mong gia đình ông Nguyễn Quang, ông Quang Vinh, cô Phan Thị Thu Hà về giải quyết tiền bạc cho chúng tôi."

Ông Quang cho biết mình có tên trong tờ giấy trên nhưng chưa có ai đến tìm mình để đòi nợ, ông cũng không có nợ hay xích mích với ai. Vinh là anh họ ông Quang còn Hà là con ông Vinh.





Nhà ở trong hẻm đường Tam Bình, phường Hiệp Bình Chánh bị tạt sơn vào sáng thứ Ba. (Zing)



Theo ông Quang, việc gia đình ông bị tạt sơn có thể bắt nguồn từ việc Hà và người chồng tên Tuấn ly hôn. Tuy nhiên, có thể cả hai còn mâu thuẫn về tiền bạc nên Tuấn vẫn đi tìm Hà.



Bà Phan Thị Minh Loan, 43 tuổi, vợ ông Quang cho biết, "Ít tháng sau khi chia tay, Tuấn nhắn tin cho chồng tôi bảo nhờ tìm ông Vinh với Hà để đòi tiền. Nhưng trước giờ Hà đâu có ở nhà tôi, chuyện của họ đâu liên quan gì tới chúng tôi."



Theo bà Loan, lúc đầu bà không nghĩ Tuấn là người gây ra vụ việc, thế nhưng trước đó nhà mẹ vợ của Tuấn ở Gò Vấp cũng liên tục bị tạt sơn. Gia đình này hoảng sợ nên chuyển đi nơi khác sống. Từ đó, rất có thể Tuấn không tìm được họ mới chuyển sang gia đình bà để áp đảo tinh thần.

"Chúng tôi cũng đã báo công an nhưng đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ. Gia đình tôi có con nhỏ mà liên tục bị tạt sơn thế này khiến ai cũng bất an và mệt mỏi. Nếu chúng tôi nợ nần gì thì họ tới đây, chúng tôi sẽ mời đến công an giải quyết sao cứ phải làm những việc như vậy," bà Loan nói.

Quán trà sữa bị tạt sơn

Tại phường 3, thành phố Sóc Trăng, quán trà sữa Tri Kỷ ở đường Lê Hồng Phong đã bị tạt sơn cùng ném trứng thối.



Bà chủ quán Trần Thị Diễm cho biết trong một tháng qua Tri Kỷ bị người lạ tạt nước sơn bốn lần vào ban đêm. Tuần trước, bà Diễm nghe tiếng động lúc rạng sáng nên chạy ra thì thấy rất nhiều nhớt cũ bị ai đó tạt lên cửa.



Ngoài việc báo công an, chủ quán này cũng đang nhờ bốn, năm người phục kích hàng đêm trước quán để xem những người tạt sơn có quay lại thực hiện hành vi tương tự hay không. Đến sáng nay thì quán bị ném trứng thối nhưng camera an ninh ghi không rõ mặt hai người bị tình nghi.



Bà Diễm nói, "Tôi thuê mặt bằng bán nước giải khát với bánh mì và đồ ăn sáng. Tôi không mâu thuẫn với ai nhưng lại bị tạt sơn bốn lần vào ban đêm chỉ trong một tháng khiến cho việc kinh doanh gặp khó khăn."

Bà chủ quán cho biết tháng trước, vì có việc đi Côn Đảo mua hàng thủy sản, bà có nhờ một người bạn trông coi quán. Bà này đã có xích mích với một phụ nữ ở phường 6.



"Chị bạn tôi với người bên kia có lần đánh nhau. Cũng có thể ai đó mâu thuẫn với chị ấy, nhầm tưởng là chủ quán nên tạt nước sơn để phá hoại. Bây giờ chị bạn đã nghỉ phụ tôi nhưng quán lại bị kẻ xấu làm bẩn," bà Diễm than thở.