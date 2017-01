(VienDongDaily.Com - 07/01/2017)

Cá trê râu vàng bị bắt

BẠC LIÊU – Một con cá màu vàng rực, có số râu nhiều gấp đôi bình thường đã bị nông dân bắt được mới đây. Sáng thứ Bảy, anh Nguyễn Minh Triệu, 35 tuổi, ở thị xã Giá Rai, khi xem xét lưới cá dưới ao gần nhà, khám phá một con cá trê nặng khoảng 200 gr, dài 25 cm, toàn thân màu vàng rực và đặc biệt là có tới tám cái râu.

"Lần đầu tôi thấy con cá trê có màu vàng lạ và đẹp đến thế. Tôi bỏ vào chậu nước nuôi cho nhiều người cùng xem," anh Triệu nói với báo VnExpress.

Những người lớn tuổi cho biết có thể do sự biến đổi di tính thể nên cá có màu vàng óng, và nhiều hơn bốn râu so với cá trê thông thường. Vào tháng 11 năm ngoái, anh Đặng Văn Lợi, 21 tuổi, ở xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cũng câu được một con cá trê có màu vàng khác lạ, dài 60 cm, và cũng có tám cái râu, cân nặng khoảng 1 kg tại mương nước gần nhà.

Phi cơ Singapore có mùi khét, đáp khẩn cấp tại Sài Gòn

Trên hành trình từ Đài Loan đến Tân Gia Ba, một chiếc máy bay của hãng Tiger Air chở hơn 160 hành khách đã xin hạ cánh khẩn cấp xuống phi trường Tân Sơn Nhất vì phát hiện mùi khét trong khoang hành khách. Vụ này xảy ra đêm thứ Sáu.

Trước khi gặp trục trặc, máy bay đã dự kiến đáp xuống phi trường Changi, Singapore vào 7 giờ tối. Khoảng 10 phút trước khi đến Changi, khi bay vào không phận Sài Gòn vùng FIR, phi hành đoàn phát giác trong khoang hành khách có mùi khét và khói, nên xin hạ cánh khẩn cấp xuống Tân Sơn Nhất vào lúc gần 5 giờ chiều cùng ngày.

Sau khi hạ cánh an toàn, chiếc máy bay đã được kiểm tra các vấn đề liên quan. Sáng thứ Bảy, hành khách được chuyển sang máy bay khác để tiếp tục hành trình đến Singapore.

Cháy kho hàng cạnh quán karaoke, khách tháo chạy

BIÊN HÒA - Vào khoảng 3 giờ chiều thứ Bảy, kho hàng nằm trên đường Bùi Văn Hòa, khu phố 11, phường An Bình bỗng dưng bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên rồi bốc cháy dữ dội. Đám cháy tạo thành cột khói lớn cao hàng chục mét.

Vì kho hàng này nằm sát bên quán karaoke L.H, ngọn lửa có nguy cơ cháy lan sang quán karaoke khiến hàng chục người bên trong quán tháo chạy trong sự hoảng hốt.

Lực lượng cảnh sát cứu hỏa với nhiều xe nước đã tới dập tắt đám cháy, đồng thời ngăn cháy lan sang quán karaoke. Khoảng hơn 2 giờ đồng hồ sau, đám cháy đã được khống chế. Chưa rõ nguyên nhân gây cháy kho hàng.

Truy xe tải tông chết người rồi bỏ chạy

NGHỆ AN - Chiều thứ Bảy, nhà chức trách cho biết đơn vị đang truy tìm chiếc xe tải tông chết người trước đó rồi bỏ chạy. Tai nạn xảy ra vào khoảng 2:30 chiều trên Quốc Lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu.

Ông Đậu Ngọc Nh., 70 tuổi, trú ở xã Diễn Trung đi xe máy trên đường về nhà theo hướng Diễn Châu - Vinh. Khi đi đến khu vực trước trụ sở UBND xã Diễn Kỷ thì gặp chiếc xe ô tô khách đang đầu bên đường. Ông Nh. tránh chiếc xe khách để tiếp tục đi thì bất ngờ từ phía sau một chiếc xe ô tô tải lao tới tông vào.

Cú đâm từ phía sau bất ngờ, đã làm ông Nh. Chết tại chỗ. Không đứng lại giải quyết tai nạn, tài xế xe tải đã lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường ngay sau đó. Cho đến đêm thứ Bảy, họ chưa tìm ra tài xế tông chết người.

Học sinh đứng trên bờ ngóng thi thể thầy giáo

QUẢNG TRỊ - Hai ngày sau khi anh Nam mất tích, dân chúngh đã tìm thấy thi thể nạn nhân nổi trên sông Thạch Hãn. Vào chiều thứ Bảy, gia đình đã tổ chức tang lễ cho anh Đinh Văn Nam, 39 tuổi, trú thị xã Quảng Trị. Anh là một giáo viên trong vùng.

Hai ngày trước, người địa phương thấy xe máy cùng áo khoác và điện thoại di động của anh Nam trên cầu Thạch Hãn nhưng không thấy người. Họ báo tin cho gia đình và cơ quan chức năng. Anh Nam được xác định bị mất tích từ sau cuộc nhậu vào đêm thứ Tư kéo dài qua sáng thứ Năm. Nam và các bạn đã nhậu tại một quán gần cầu Thạch Hãn, sau đó ra về một mình. Lúc thấy anh điều khiển xe hướng về phía sông, vì không yên tâm nên các bạn chạy theo. Nhưng khi đến bờ sông thì họ chỉ còn thấy chiếc xe máy của anh.

Nghi anh Nam nhảy cầu tự vẫn, công an cùng gia đình tổ chức tìm kiếm trên sông Thạch Hãn suốt hai ngày. Trong thời gian đó, hàng chục học sinh đã đến bờ sông cầu nguyện cho giáo viên Nam. Sáng thứ Bảy, xác nổi trên sông đoạn sát cầu Thạch Hãn. Giáo viên Nam chưa lập gia đình.

Xôn xao về chân người bị vứt bên đường

PHÚ THỌ - Bộ phận con người cũng đâu khác bộ phận thú vật, muốn vất đâu thì vất. Trong mấy ngày qua, nhiều người đã chụp hình một chân người nằm bên đường. Họ nghi ngờ đây là một vụ phi tang thi thể. Sau khi điều tra, công an thành phố Việt Trì nói đây là chân của một người bị tai nạn lao động, phải cắt bỏ.

Trước đó, ngày thứ Sáu, một số trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh một phần chân người bị vứt ven đường tại khu vực Nguyễn Tất Thành, phường Gia Cẩm, đoạn gần Bệnh Viện tỉnh Phú Thọ.

Công an khẳng định, đây không phải là một án mạng. Một công nhân làm việc trong nhà máy gạch bị tai nạn được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bệnh nhân này phải cắt bỏ phần chân bị dập nát. Thay vì xử lý theo biện pháp vệ sinh, bệnh viện lài giao phần chân bị cắt bỏ cho người đi cùng anh công nhân, và rồi người này lại mang đi để bên vệ đường, không xa bệnh viện.

Cán bộ ngân hàng mất tích sau khi vay tiền tỷ của dân

THANH HÓA - Từ ngày 10 tháng 12 đến nay, Hà Minh Tuấn, 30 tuổi, quê ở huyện Cẩm Thủy, công tác tại Phòng Giao Dịch của Ngân Hàng Nông Nghiệp (Agribank), đã vắng mặt tại nhiệm sở.

Ngân hàng huyện Mường Lát đã liên lạc bằng điện thoại với anh cán bộ này nhưng không được. Trước đó có xảy ra sự việc Tuấn vay tiền của người dân rồi xin nghỉ cuối tuần để đi khám bệnh. Đến nay nhiều người ở huyện Mường Lát đã có đơn gửi các cơ quan chức năng, lên tiếng về việc Hà Minh Tuấn vay tiền của họ nhưng không trả rồi đã bỏ trốn. Số tiền lên đến hàng tỷ đồng VN, tức có thể lên tới cả trăm ngàn Mỹ kim.

Tuy chưa biết Tuấn đang “mất tích” ở đâu, ngân hàng đã quyết định cho anh ta nghỉ việc. Ngân hàng chưa nói gì về số tiền bị mất của người dân.

Bé trai văng khỏi xe máy, nứt sọ

TRÀ VINH - Ngày thứ Bảy, Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Trà Vinh cho biết tình trạng sức khoẻ bé trai Phan Văn Bảo, 15 tháng tuổi, ngụ huyện Tiểu Cần, Trà Vinh, đang hồi phục.

Trước đó, vào ngày thứ Tư 4/1, mẹ của Bảo chở em trên xe máy, bé được đặt trong ghế ngồi phía trước. Khi xe chở Bảo va chạm với xe máy khác trong khi lưu thông, bé Bảo bị văng khỏi xe, rớt xuống đường. Người mẹ chỉ bị thương nhẹ, còn Bảo bị chấn thương phần đầu và được đưa đến nhà thương cấp cứu.

Kết quả chụp CT-Scanner cho thấy bé Bảo bị nứt sọ thái dương đỉnh trán, xương sọ vỡ nhiều mảnh, dập não thái dương đỉnh, xuất huyết não dưới nhện. Bác sĩ cho biết nếu cấp cứu trễ, bé Bảo sẽ nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên, sau khi được ê-kíp bác sĩ phẫu thuật, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch vàcó thể bình phục nhanh.

Em gái chết sau khi tiêm thuốc ở phòng khám tư

CỦ CHI - Nạn nhân là Trần Huyền Linh (tên được thay đổi), 13 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú huyện Củ Chi. Gia đình nạn nhân cho biết đầu tuần qua, khi thấy Linh mẩn ngứa, nổi nốt đỏ hai bên đùi và sốt nhẹ, nên họ đưa em tới phòng khám tư ở huyện Củ Chi.

Tại đây, bác sĩ đã kiểm tra, rồi tiêm một loại thuốc, chưa rõ tên. Lúc sau, em gái 13 tuổi nói mệt, rồi lịm dần.

Linh được chuyển tới một bệnh viện tại huyện Củ Chi rồi sau đó qua Bệnh Viện Nhi Đồng 1 ở Sài Gòn và chuyển sang Bệnh Viện Chợ Rẫy. Tới Chợ Rẫy, bệnh nhi đã rơi vào hôn mê sâu, và chết vào sáng thứ Năm 5/1. Các bác sĩ ở đây chẩn đoán Linh bị suy tim.

Hoang mang trước cái chết bất thường của Linh, gia đình đã làm đơn tố cáo gửi lên cơ quan công an yêu cầu điều tra. Hiện hồ sơ bệnh án, loại thuốc tiêm cho em gái 13 tuổi đã được niêm phong. Sở Y Tế cũng yêu cầu phòng khám P.A, và các bệnh viện bé Linh chuyển tới cấp cứu báo cáo sự việc.

Hơn 20 người vác dao chém nhau giữa đường

ĐỒNG NAI – Trong một video clip dài hơn một phút đăng tải trên mạng xã hội chiều tối thứ Bảy vừa qua, ghi lại cảnh hai nhóm thanh niên ném gạch, cầm dao rựa đuổi chém nhau trên Tỉnh Lộ 767. Sau một lúc gây náo loạn khiến người đi đường hoảng sợ, hai bên lên xe bỏ đi. Công an xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu xác nhận vụ ẩu đả xảy ra trên địa bàn khiến ba người bị thương, trong đó có một thanh niên bị thương nặng ở đầu. Một trong hai nhóm là thanh niên nơi khác đến.