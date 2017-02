Tin vắn: Nhà trưởng công an xã bị gài bom

Nhà trưởng công an xã bị gài bom

THÁI NGUYÊN – Cho đến đêm thứ Bảy, công an còn điều tra một vụ nổ bom tại huyện Phú Lương. Vụ nổ xảy tại nhà riêng của trưởng công an xã Sơn Cẩm vào trưa cùng ngày.

Theo đó, khoảng 12 giờ 25 trưa, Nguyễn Ngọc Tính, trưởng công an xã, vừa rời khỏi nhà, vợ ông đi chợ. Ít phút sau, một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra từ cửa nhà ông Tính.

Vụ nổ khiến phần tường phía ngoài ngôi nhà nứt toác, cửa xếp bị bẻ cong và tài sản tại tầng một bị hư hỏng. Thời điểm xảy ra nổ, may mắn các thành viên trong gia đình ông Tính không ai bị thương.

Ông Tính cho biết gia đình không có tranh chấp với ai. “Bước đầu nghi ngờ là mìn nổ, nhưng phải chờ kết quả điều tra chính thức mới công bố. May là người nhà của tôi không sao, chỉ bị thiệt hại về cánh cửa, trưởng Công an xã Sơn Cẩm nói. Tuy “không có mâu thuẫn với ai” như lời ông nói, sự việc ông ta là trưởng công an thì có lẽ là đầu mối cho cuộc điều.

Được biết, trước khi ra khỏi cửa, vợ ông Tính có nhìn thấy một túi nilon màu đen để sát cửa ngôi nhà, nhưng do vội đi nên bà không kiểm tra. Vừa đi đến chợ, bà nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ nhà mình. Thời điểm xảy ra nổ, vợ chồng con trai và cháu nội của ông Tính đang ngủ ở phòng cuối ngôi nhà nên không bị ảnh hưởng.

Xe chở học sinh tông chết 1 người

MAI CHÂU - Gần 11 giơ trưa thứ Bảy, một xe bus 49 chỗ ngồi đã chở học sinh một trường ở Hà Nội do tài xế Trần Thanh Thương lái trên quốc lộ 6, hướng Hà Nội - Sơn La. Khi xe đến xóm Vãng, thị trấn Mai Châu thì đâm vào một xe máy đi ngược chiều do bà Hoàng Thị Loan, 41 tuổi, trú tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, điều khiển. Tai nạn khiến bà Loan chết tại chỗ.

Lực lượng công an huyện và công an tỉnh Hòa Bình đã nhanh chóng có mặt để điều tra. Chiếc xe bus lao sát vào vách núi. Rất may, tất cả học sinh trên xe không bị thương.

Né trạm cân, xe tải phá nát đường giao thông

QUẢNG NAM - Tại ngã ba Đại Hiệp, điểm giao nhau Quốc lộ 14B và tuyến đường ĐT 609B, hơn một tháng nay, hầu hết xe tải, xe ben đều tập trung đi vào đường này. Con đường chính vào thị trấn Ái Nghĩa bị băm nát. Cuộc sống của hàng vạn người dân bị xáo trộn. Tai nạn giao thông xảy ra liên tục. Theo người dân, xe tải đi vào thị trấn Ái Nghĩa là do né trạm cân trên Quốc lộ 14B.

Theo sự thừa nhận của lực lượng Thanh Tra Giao Thông, từ khi đặt trạm cân di động trên Quốc lộ 14B, thuộc xã Đại Hiệp, hầu như rất ít xe tải đi qua tuyến đường này.

Theo lãnh đạo huyện Đại Lộc, nếu đặt trạm cân tại ngã ba Đại Hiệp thì sẽ giám sát toàn bộ xe tải lưu thông trên tuyến quốc lộ 14B và đường ĐT 609B. Thực tế cho thấy, vị trí đặt trạm cân hiện tại không thể giám sát xe quá tải lưu thông trên quốc lộ 14B. Ngược lại, tình trạng xe tải né trạm cân một cách hợp pháp khiến người dân và cả chính quyền huyện Đại Lộc cảm thấy bất an.

Hai xe khách giường nằm tông nhau ở bến xe

QUẢNG TRỊ - Một vụ va chạm xảy ra giữa hai chiếc xe khách giường nằm ngay trước cổng Bến xe Đông Hà vào lúc 5 giờ sáng thứ Bay. Bến xe khách thuộc phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà.

Xe của hãng Thái Hà do Đinh Thế Khoa, 39 tuổi, lái hướng nam - bắc đã va chạm với xe khách giường nằm của hãng Tân Quang Dũng do Nguyễn Đăng Hùng, 47 tuổi, đang rẽ vào bến xe.

Cú va chạm quá mạnh đã làm một trong xe khách bị quay 180 độ, nát bét phần đầu, vỡ kính, móp méo một phần hông và làm nhiều loại hàng hóa trên xe văng ra đường; tài xế Khoa bị gãy chân phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Trong khi đó, xe khách kia đã lao thẳng, húc văng một đoạn tường rào của bến xe khách và cũng bị móp méo, hư hỏng phần đầu và hông; các cửa kính trên xe bị vỡ.

Một xe “quay đầu” từ miền Nam ra nên trên xe chỉ có tài xế và phụ xe. Còn xe kia thì đang vào bến để đón khách nên trên xe cũng không có hành khách, công an cho biết.

Thăng lại nổ, muốn Sài Gòn có Nobel y khoa

Bí thư của thành phố lớn nhất Việt Nam lại nói năng nổ về tiềm năng của thành phố, và lần này Đinh La Thăng cho rằng Sài Gòn phải phấn đấu đạt giải thưởng Nobel y học. Bí thư Thăng cho rằng thành phố Sài Gòn có tiềm lực, có đội ngũ y bác sĩ giỏi và khẳng định sẽ lập tổ chuyên gia đưa giải Nobel y học về cho thành phố.

Ông ta đã phát biểu như vậy vào chiều thứ Sáu, trong cuộc gặp gỡ các y sĩ tiêu biểu nhân dịp sắp đến ngày lễ 62 năm ngày Thầy Thuốc VN, 27 tháng 2 (1955-2017).

Đinh La Thăng phát biểu rất hăng rằng ông rất tin tưởng vào trình độ và năng lực của đội ngũ y bác sĩ thành phố và năm 2017 ngành y tế tại nơi đây sẽ đạt được nhiều kết quả thành công mà nhiệm vụ đã đề ra.

Ông Thăng cho biết ông đã nói chuyện với nữ giáo sư - bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên giám đốc Bệnh Viện Từ Dũ và đặt vấn đề "liệu Sài Gòn có thể có giải thưởng Nobel về y học được không?” Bí thư khẳng định đây là gợi ý và ý tưởng rất đáng suy nghĩ. Thành phố có đội ngũ y bác sĩ rất giỏi, có tiềm lực về y tế và nếu có quyết tâm có khả năng đạt được những thành tựu cao về y học.

Bà bác sĩ Phương có “giả nhời” ông Thăng rất bài bản rằng, “Đội ngũ y tế của thành phố rất giỏi, chỉ cần quyết tâm và tổ chức lại ngành y tế cho phù hợp nhất định sẽ giành được Nobel y học.”

Vào cảng tránh thời tiết xấu, tàu cá bị lốc đánh chìm

QUẢNG TRỊ - Khoảng 4 giờ sáng thứ Bảy, tàu cá của ông Nguyễn Đức Giả, trú xã Triệu An, huyện Triệu Phong, bị một cơn lốc xoáy đánh chìm khi đang neo đậu tại Cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh.

Bộ đội biên phòng Cảng Cửa Việt cùng nhiều ngư dân đã đến cứu nạn tàu cá dưới trời mưa, gió mạnh. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, tàu cá được cứu, buộc dây giữ an toàn trở lại ở khu neo đậu. Nhiều dụng cụ điện tử tân tiến trên tàu cá bị hư hỏng do nước tràn vào, ước tính thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Ông Giả cho biết ba ngày trước, ông đưa tàu cá vào cảng neo đậu để tránh đợt không khí lạnh gia tăng. Theo chủ tàu, phải mất hơn một tháng để sửa chữa chiếc tàu bị chìm mới có thể hoạt động trở lại.

Gần 90% dân thấy loa phường ‘không hữu ích’

HÀ NỘI - Trong 3,000 người tham gia khảo sát có đến 90% ý kiến cho rằng không nên duy trì loa phường tại thành phố Hà Nội. Theo Sở Thông Tin và Truyền Thông, hôm thứ Bảy 25/2 vừa qua là ngày cuối cùng lấy ý kiến người dân về hệ thống thông tin cơ sở, loa phường.

Theo thống kê, trong số những ý kiến này có đến gần 90% người dân khẳng định hệ thống loa phường không cần thiết duy trì. Ý kiến cho rằng loa phường cần thiết duy trì chưa đầy 4%; trong khi đó hơn 6% ý kiến cho loa phường là cần thiết nhưng phải đổi mới.

Về vấn đề cập nhật thông tin hàng ngày của người dân Hà Nội, trong số 3,000 người chỉ có gần 4% nghe loa phường, 45% biết tin tức qua Internet, 27% người dân cập nhập tin tức qua tivi.

Trong số những người cho ý kiến có đến gần 90% khẳng định thông tin từ loa phường không hữu ích. Trong khi đó, chỉ có hơn 10% nói rằng thông tin loa phường thực sự hữu ích.