Triển lãm hình phong cảnh Mỹ tuyệt vời của nhiếp ảnh gia Q.T. Lương

Q.T. Lương tại một địa điểm hoang dã.Một nhiếp ảnh gia đại tài gốc Việt, được người Mỹ kính trọng, đang có một cuộc triển lãm tại thành phố San Jose, Bắc California, nơi ông đang sống với vợ con.Hình chụp tại Công Viên Quốc Gia Joshua Tree, Nam California đăng trong cuốn "Treasured Lands” của ông Q.T. Lương.Trong tuần qua nhà triển lãm Art Ark Gallery đã giới thiệu một cuộc triển lãm mang tựa đề “Treasured Lands: Photographs of National Parks” (tạm dịch Miền Đất Quí: Hình Ảnh Những Công Viên Quốc Gia) của nhiếp ảnh gia Q.T. Lương.Trong thời hiện đại, ông Q.T. Lương là nhiếp ảnh gia chụp nhiều ảnh nghệ thuật về các công viên quốc gia của Mỹ, được khen ngợi không ngớt qua nhiều chương trình phỏng vấn, phim tài liệu của người Mỹ.Q.T. Lương đã dành hơn 20 năm để chụp ảnh các công viên quốc gia Hoa Kỳ. Ông là nhiếp ảnh gia duy nhất được biết đến vì tổ chức nhiều cuộc triển lãm ảnh khổ rộng của tất cả 59 công viên quốc gia. Dự án này giúp Q.T. Lương trở thành một nhân vật chính trong loạt phim tài liệu của đài PBS, đó là phim "The National Parks: Americas Best Idea" (2009) của hai đạo diễn Ken Burns và Dayton Duncan.Q.T. Lương và chiếc máy ảnhCuộc triển lãm hiện nay là lần đầu tiên cư dân miền Bắc California có cơ hội xem hàng trăm tấm ảnh đẹp của 59 công viên quốc gia, sau khi Q.T. Lương kết thúc chuyến lưu diễn toàn quốc và đưa toàn bộ dự án trở về San Jose.Trong suốt chặng đường lưu diễn, Q.T. Lương ký tên vào cuốn sách mới có tên "Treasured Lands: A Photographic Odyssey through Americas National Parks." Cuốn sách mới giành được bốn giải thưởng sách quốc gia trong hai tháng vừa qua.Cuộc triển lãm đang diễn ra tại Art Ark Gallery, số 1035 S. 6th Street, San Jose, CA 95112, và sẽ kết thúc ngày 20 tháng 6, năm 2017.Chào đời ở Pháp, cha mẹ là người Việt Nam, Q.T. Lương tốt nghiệp đại học bách khoa và trở thành một nhà khoa học (Ecole Polytechnique X84, PhD University Paris). Trong quá khứ, ông có một số đóng góp cơ bản vào lãnh vực Trí Tuệ Nhân Tạo và Xử Lý Hình Anh (MIT Press, với Olivier Faugeras).Giữa thập niên 1980, cuộc đời của nhà khoa học Q.T. Lương bỗng thay đổi bỏi những miền hoang dã của nước Mỹ. Là một nhà leo núi, và sau đó là hướng dẫn viên leo núi, ông bắt đầu quan tâm đến nhiếp ảnh. Ông xem nhiếp ảnh như một phương tiện nhằm truyền đạt vẻ đẹp của tất cả kỳ quan (mà ông nhìn thấy trên đỉnh núi Alps tại Pháp) tới những người không có cơ hội đến đó.Dù ông không còn tham gia vào việc leo núi với những kỹ thuật khó khăn, nhưng vì sự nghiệp nhiếp ảnh, ông vẫn tiếp tục những chuyến đi mạo hiểm, đưa ông đến mọi ngóc ngách của năm châu lục. Ông cảm thấy may mắn vì công việc của ông có thể trải rộng từ việc leo lên đỉnh núi Mt. McKinley ở Alaska, tới việc lặn dưới vùng nước biển nhiệt đới.Năm 1993, một bước ngoặt nữa xảy ra. Trên đường đến Đại Học California, Berkeley, để tạm trú trong một thời gian ngắn, ông bị thu hút bởi sự hùng vĩ của công viên quốc gia Yosemite - cũng như các vực đá nổi tiếng. Tại đó, đứng trước vẻ đẹp phong phú của thiên nhiên tươi xanh, ông nảy ra kế hoạch cho một dự án, và bắt đầu học cách sử dụng máy ảnh khổ rộng.Với một tình yêu đối với công viên quốc gia bùng cháy trong lòng, Q.T. Lương quyết tâm thực hiện dự án mới mà ông tin rằng chưa một ai làm được. Dự án đó là chụp ảnh tất cả công viên quốc gia bằng máy ảnh khổ rộng. Để hoàn thành dự án, ông mua nhà trong vùng San Francisco. Những năm kinh nghiệm về cuộc phiêu lưu ngoài trời hoàn toàn hữu ích khi ông muốn khám phá vùng đất hoang dã của nhiều công viên, hoặc khi ông thực hiện cuộc đi bộ đường dài trên địa hình trắc trở, với ba lô nặng 70 pound (32 kg), hoặc chèo kayak và lái ca-nô trong những cuộc thám hiểm kéo dài.Mặc dù Q.T. Lương vẫn đang làm mới những bức ảnh về công viên (hiện nay ông đang khai thác công nghệ kỹ thuật số để tạo nên những hình ảnh mà ông không thể làm được trong mùa hè năm 2002), ông vẫn không ngừng chụp những bức ảnh khổ rộng của 58 Công Viên Quốc Gia khi ông đặt máy ảnh trên Cồn cát Kobuk Great ở Alaska, Bắc Cực.Q.T. Lương bắt đầu có khán giả từ năm 1995 qua trang web đầu tiên: Mountain Gallery.Ông tiếp tục cập nhật hình ảnh vào website này vào năm 2001, và từ đó, ông được hàng trăm nhà xuất bản ở hơn ba mươi quốc gia mời cộng tác. Một thời gian sau, nhận thấy ở những website này, mỗi ngày có hàng ngàn người vào xem, ông quyết định chuyển sang nhiếp ảnh toàn thời gian.Năm 2009, hai đạo diễn Ken Burns và Dayton Duncan mời Q.T. Lương đóng vai một nhân vật chính trong loại phim tài liệu: National Parks: America's Best Idea, của đài PBS. Để đánh dấu ngày lễ National Park Service Centennial năm 2016, ông cho ra đời cuốn sách "Treasured Lands: A Photographic Odyssey through America's National Parks," giúp ông giành được bốn giải thưởng sách quốc gia. Cuốn sách này được xếp vào danh sách "best seller" ở Hoa Kỳ. Ông Q.T. Lương hiện sống ở San Jose với vợ, hai con, hai con gà và một con chó Chihuahua tên Peanut.(Theo Allevents.in)