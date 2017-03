Trồng khoai trong điều kiện môi trường giống Hỏa Tinh

Cơ Quan Không Gian Hoa Kỳ (NASA) và Trung Tâm Khoai Tây Quốc Tế vừa trồng thành công khoai tây trong điều kiện môi trường tương tự như trên Hỏa Tinh. Các nhà khoa học tại NASA và Trung Tâm Khoai Tây Quốc Tế (CIP) ở Lima, Peru, thực hiện thí nghiệm trồng khoai tây trong môi trường mô phỏng điều kiện khắc nghiệt của sao Hỏa, từ ngày 14 tháng 2 đến 5 tháng 3.

Nhóm nghiên cứu trồng củ khoai tây bên trong hộp kín gọi là CubeSat. Hộp có chứa máy bơm, ống dẫn nước, đèn LED, và các dụng cụ khác để mô phỏng nhiệt độ, chu kỳ ánh sáng, các loại khí và áp suất khí quyển trên bề mặt Hỏa Tinh. Đất trồng khoai tây được lấy từ sa mạc Pampas de la Joya, Peru. Các nhà khoa học đóng kín hộp và đặt máy quay phim ở bên trong để quan sát kết quả.

Theo CIP, kết quả ban đầu khá tốt. Cây khoai tây đã mọc trên đất sa mạc khô cằn trong điều kiện môi trường tương tự như sao Hỏa. "Nếu khoai tây chịu được điều kiện khắc nghiệt trong CubeSat, nhiều khả năng chúng cũng sẽ phát triển tốt trên sao Hỏa. Chúng tôi sẽ làm thêm nhiều thí nghiệm để tìm ra giống khoai tây tốt nhất, cũng như tìm hiểu điều kiện tối thiểu để khoai tây có thể tồn tại", Julio Valdivia-Silva, nhà nghiên cứu của NASA cho biết.

Việc trồng khoai tây thành công trong điều kiện khí hậu và môi trường khắc nghiệt giống sao Hỏa sẽ là bước tiến quan trọng cho ngành nông nghiệp thế giới, và hứa hẹn một nguồn cung cấp lương thực tiềm năng cho con người trong các nhiệm vụ không gian trong tương lai.

Bắt 3 nghi can gắn máy đọc thẻ trên máy ATM

TEMECULA – Ba người đàn ông, cư dân Anaheim, đã bị bắt vào hôm thứ Hai, vì bị nghi đã gắn một thiết bị bất hợp pháp lên máy ATM ở thành phố Temecula, nhằm lấy trộm thông tin thẻ credit của những người sử dụng chiếc máy này. Nhân viên Pacific Marine Credit Union tại Temecula đã liên lạc với cảnh sát vào tháng 2, sau khi phát hiện 1 thiết bị đọc thẻ credit được gắn tại máy ATM đặt tại cơ sở này. Cảnh sát đã tắt thiết bị, và túc trực tại đây để đón đầu những nghi can đến lấy lại máy đọc thẻ.

Khi 3 người đàn ông xuất hiện và tháo máy đọc thẻ, họ đã bị tạm giữ, nhưng sau đó được thả vì các cảnh sát chưa thực hiện đủ các bước điều tra cần thiết để bắt giữ các nghi can. Đến thứ Hai vừa qua, cảnh sát Riverside County và Anaheim đã bắt các nghi can Florin Dumitru, 21 tuổi; Ionut Dumitru, 18 tuổi; và Stefan Dumitru, 21 tuổi. Ba người này bị cáo buộc các tội giả dạng người khác để chiếm đoạt tài sản, nhận tài sản trộm cắp, và thông đồng phạm tội. Ba nghi can được thả vào hôm thứ Ba, sau khi đóng tiền bảo lãnh tại ngoại. Nhà chức trách hiện đang tìm kiếm các nạn nhân của các nghi can này.

Phó tổng thống Pence sắp công du 4 nước Á Châu

WASHINGTON DC – Phó tổng thống Mike Pence dự định sẽ đi thăm Nhật Bản và 3 nước châu Á – Thái Bình Dương khác vào tháng 4, nhằm khẳng định lời cam kết của Hoa Kỳ đối với các nước trong khu vực. Theo lời một viên chức chính phủ, ông Pence dự định sẽ đi thăm Indonesia, Nhật Bản, Nam Hàn, và Úc, vào giữa tháng tới. Đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của Phó tổng thống Pence, kể từ khi ông nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Đây cũng được coi là cơ hội để ông Pence trấn an các đồng minh của Hoa Kỳ, những nước vốn đang rất lo ngại trước phong cách lãnh đạo của Tổng Thống Donald Trump.

Ông Pence được cho là sẽ thảo luận về quyết định của ông Trump trong việc rút lui khỏi Hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP, một thỏa thuận mà Nhật và Úc cũng là thành viên. Khi đến thăm Nhật, ông Pence và Phó thủ tướng Nhật Taro Aso sẽ thảo luận về các chính sách thương mại, các dự án hạ tầng và dự án năng lượng. Chặng dừng của ông Pence tại Indonesia, quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới, cũng được coi là khá thách thức, khi diễn ra giữa lúc Tổng Thống Trump đang ra lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ 6 nước Hồi giáo thuộc vùng Trung Đông và châu Phi. Chuyến công du của ông Pence không bao gồm Trung Quốc. Tuy nhiên, Tổng Thống Trump đang dự định sẽ gặp gỡ Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tại khu dinh thự sang trọng Mar-a-Lago của ông tại Palm Beach, Florida, vào ngày 6 và 7 tháng 4.