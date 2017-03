Ứng cử viên tổng thống phe Hữu biến thành trò cười trên đài truyền hình

Bài NGỌC DIỄM

Vào ngày thứ Năm, 23 tháng Ba, vừa qua, đài truyền hình quốc gia số 2 đã tổ chức mời ông F.F. (Francois Fillon) tham dự chương trình mang tên “Lémission politique” (Ấn bản chính trị). Có sáu điều nổi bật sau đây được giữ lại cho những người muốn biết nội dung của chương trình do nam ký giả nổi tiếng David Pujada điều khiển, kéo dài hơn hai giờ đồng hồ.



Đầu tiên, ông FF luôn khẳng định rằng hay nghĩ tới vị cựu Thủ Tướng đã qua đời tên là Pierre Bérégovoy (thời phe Tả, vị này dính líu đến một tin đồn nhận hối lộ từ người bạn để mua bất động sản với giá rẻ nên đã tự tử chết gây sốc năm 1993) vì ông cũng là nạn nhân của tin xấu thổi phồng. Tuy nhiên, trong vụ nhận mấy bộ trang phục đắt tiền gần đây lại gây thêm tai tiếng, ông nhận tội đã cư xử sai lầm. Ông nói đã hoàn trả cho người biếu.



Người tặng đồ là một viên luật sư gốc Pháp-Liban (Robert Bourgi), từng gây tai tiếng năm 2011 khi bị vỡ lỡ chuyện ông ta mang hàng tá va-li đựng tiền của các chính phủ Châu Phi hối lộ cho nhân vật chính trị cao cấp Pháp. Ông này khai tên những người giữ chức Tổng Thống như Pompidou, Miterrand… kể cả Jean-Marie Le Pen. Rồi nói rằng vì muốn giữ sự trong sạch cho quốc gia nên mới tiết lộ bí mật như thế.



Tòa án Paris đã xếp xó lời tố tụng vì cho rằng không có bằng cớ. Kỳ này, ông ta tặng quà cho ứng cử viên TT chỉ do tình bạn trong sáng mà thôi; nhưng vị này đã mang trả lại sau khi bị báo chí (tờ Báo Chủ Nhật) phanh phui phạm luật. Khi Fillon nhắc đến vị cựu Thủ Tướng trào Mitterrand, ông giải thích để tự biện hộ cho chính mình là giờ đây ông rất thông cảm cho hành động cực lực nói trên.





Khách mời ngồi bên tay phải và chân dung rọi lớn: Francois Fillon.





Tóm lại, dù bị buộc tội tạm thời (mis en examen, bộ luật hình sự Pháp với điều lệ 80-1) vì lý do lạm dụng của công và không làm tròn bổn phận phải khai báo cho Hội Đồng Tối Cao nhà nước hành vi rõ ràng khi làm việc công chúng, ông muốn chứng tỏ rằng mình bị vu oan giá họa đến nước có thể sẽ đi tự vẫn như trường hợp thương tâm nói trên.



Điều thứ nhì, Fillon phản pháo bằng cách tố cáo TT đương nhiệm điều hành một “văn phòng bí mật (cabinet noir)” gây chuyện xấu cho quốc gia theo những trang sách ghi lại trong cuốn “Chào mừng khi đến công trường Beauveau,” do nhà xuất bản Laffont phát hành gần đây. Sau đó, TT Hollande vội vã trả lời ngay cho rằng đây là những điều dối trá đưa ra bởi ứng cử viên FF. Hollande chỉ biết nội vụ xảy ra bởi báo chí lôi ra ánh sáng mà thôi, và nói thêm chỉ có người bị buộc tội sẽ ra toà; chính phủ hoàn toàn đứng ngoài.



Điều thứ ba, tiếp theo vụ văn phòng đen nêu lên bởi Fillon, ký giả truyền hình cho hay là người viết sách ấy đã đính chính rõ ràng là không hề có nhắc đến chuyện này. Sách của ông (tác giả Didier Hassoux) đã bị dùng làm dụng cụ chính trị cho FF. Ứng cử viên TT hơi tái mặt và lúng túng không xác định được khi bị chất vấn. Điều này rõ ràng là do ông ta bịa ra thêm.



Điều thứ tư, cũng chính đài số 2 đã cho phát hình cảnh tượng lúc ứng cử viên TT này đến thăm viếng một nhà dưỡng lão (Nphed viết tắt, viện săn sóc người già cả tùy thuộc vào nhân viên) tại ngoại ô Paris. Nhân viên điều dưỡng đã thẳng thắn bày tỏ sự bất đồng ý kiến với chương trình làm việc nếu đắc cử do ông đưa ra. Vấn đề tăng giờ hàng tuần hơn 35 tiếng đồng hồ bị chỉ trích nặng nề. Y tá nói họ đã làm gần đến 40 giờ mà còn không kham nỗi. Ca đêm chỉ có 2 mống mà phải lo cho 84 người già cả. Nào là phải chạy tới khi chuông bấm khẩn cấp gọi, nào là trả lời điện thoại và săn sóc họ cho đến 3 giờ khuya còn chưa xong…! Cực nhọc đến thế mà tân TT tương lai đòi tăng lên 39 giờ là quá độ. Họ còn than phiền rằng nếu sa thải công chức là một nhân viên lo việc hành chánh, thì y tá phải làm thay, nếu y tá không làm thì người phụ việc phải làm, nếu phụ việc không làm thì sao?! Trước những lời chê trách như vậy, ông FF lặng thinh không tỏ vẻ thông cảm mà lái sang chuyện nhà nước phải… lo trả nợ nần (nên mới sẽ dẹp 500 ngàn công chức).



Điều thứ năm, người được mời lên bất ngờ trong chương trình phát hình Ấn bản chính trị là nữ tác giả viết tiểu thuyết tên Christine Angot 58 tuổi đã cãi nhau quyết liệt với ông FF trong vòng 8 phút. Quả thật, bà này tỏ vẻ bất mãn vì sự so sánh ngấm ngầm với vụ tự tử của nạn nhân muốn giữ tròn danh dự của ông FF. Bà hỏi thẳng “ Bộ ông muốn dọa tự tử hay sao vì bị oan ức?” và còn chê rằng nếu TT được bầu cũng không ai tin tưởng vì ông không thẳng thắn nhận tội.



Ứng cử viên FF nổi giận hỏi lại gay gắt là “Bà lấy quyền gì mà kết án tôi, chỉ vì một tờ báo tố cáo tôi mà tôi có tội sao chứ?” Đôi bên lớn tiếng đến đỗi cử tọa đều nhận thấy họ đang khẩu chiến với nhau. Đài số 2 đã mời một nữ nhân vật nổi tiếng trong giới văn chương (bà đạt được bốn giải thưởng và được lãnh huy chương danh dự của quốc gia) lên đây và không vừa gì. Bà hay xuất hiện trên sân khấu để đọc các văn bản của mình, thường gây ra nhiều tranh luận trái ngược về tác phẩm văn chương. Đặc biệt, bà rất ủng hộ TT Hollande và cứ yêu cầu ông này ra tái ứng cử, chính vì khuynh hướng thiên tả này mà bà tấn công mạnh bạo ứng cử viên Fillon!



Điều cuối cùng làm cử tọa tại chỗ và cử tọa bên ngoài đài TH cười té ghế là danh hài nữ tên Charline Vanhoenacker lên bục kết thúc chương trình như thường lệ. Bà này đưa ông FF vào bẫy bằng cách nhắc lại câu nói thảm não của ông Tôi là nạn nhân bị người ta tìm cách gây nên 1 vụ ám sát chính trị. Nạn nhân nghe xong cười mím chi hơi tỏ vẻ quê quê, thế là bẫy xập xuống ngay với lời bàn làm thiên hạ cười rần rần!

Mấy câu nói hài hước được thốt ra như sau: “Tôi có nghe ông bảo rằng đó là một vụ vu oan giá họa do điện Elysée cầm đầu chống lại ông. Thế nhưng từ 5 năm nay, ai cũng biết là Tổng Thống Hollande hoàn toàn bất lực. Chẳng làm nên cơm cháo gì hết, vậy mà khi Hollande thành công thì đó lại là hạ bệ ông, đúng không?!”

Tương lai chính trị của ngài François Fillon xem ra không mấy sáng sủa cho lắm sau buổi truyền hình. Bầu trời càng thêm u ám khi các quan toà vừa buộc tội thêm một nghị sĩ (Marc Joulaud đã thay thế ông Fillon tại thượng viện) ngày thứ Sáu (24/03). Ông này tiếp tục bao che cho việc làm ảo tưởng của phu nhân Penelope (bà nhà của Fillon) từ năm 2002 đến năm 2007. Thế là cá mè một lứa, cả hai đều bị kết tội lạm dụng của công. Công lý đang nắm gáy họ! (ntnd)