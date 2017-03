Vì cái chết của một em gái Việt, ba người muốn tự tử

Tammy Trương và chiếc xe minivan trong tai nạn vào tháng Chín 2013. (CBC)



CALGARY – Trong một tòa án tại miền tây Canada trong tuần qua, người ta được nghe rằng có ba người muốn quyên sinh vì cái chết của em Tammy Trương, 11 tuổi. Em gái gốc Việt này bị thiệt mạng trong một tai nạn do một người lái xe trong lúc say rượu gây ra. Tài xế này cho biết anh muốn chết mỗi khi nhớ đến tai nạn kinh hoàng mà anh đã gây ra. Mẹ của Tammy cũng rất đau khổ, muốn tìm cái chết mỗi khi nghĩ đến đứa con thân yêu của bà. Cha của em cũng vậy.



Vụ án này đã được giới truyền thông tại thành phố Calgary loan tin đầu tuần này.

Các báo cho biết trong một phiên tòa ở Calgary hôm thứ Sáu, 17 tháng Ba, 2017, quan tòa đã cứu xét một bản án cho anh Karl Schwartz, 32 tuổi, người đã say rượu lái xe chạy vượt đèn đỏ vào sáng 9 tháng Chín, 2013. Xe của Karl đã tông thẳng vào bên hông chiếc xe minivan của gia đình họ Trương, ở ngã tư đường 52 St. và Erinwoods Dr. S.E.



Trước tòa, cha mẹ của Tammy và anh Karl đã đưa ra những lời phát biểu hết sức đau lòng, và mỗi bên đều nói về ý định muốn tự tử.



Tòa nghe trình bày rằng tài xế say rượu đã có một cuộc cãi nhau với cha của anh ta, trước khi anh chạy vượt qua đèn đỏ,



Trong khi đó, vì quá đau buồn, Nguyễn Thị Trang đã khóc nức nở, và vịn vào nữ thông dịch viên tiếng Việt. Cô này cũng khóc khi cô dịch những lời bà Trang nói, về việc mất đi “đứa con gái yêu dấu” của bà.

Bà Trang nói, “Tôi cảm thấy rất cô đơn và buồn bã. Tôi thường muốn uống hết mọi viên thuốc, để tôi có thể chết đi và gặp con gái tôi.”



Vì những thương tích trên thân của chính họ trong tai nạn, cả cha lẫn mẹ đều không thể bước tới chỗ Tammy, sau khi em bị văng ra khỏi chiếc xe van trong vụ đụng xe, và bị để “cho chết ở đó một mình,” bà Trang nói.



“Chúng tôi rất đau lòng và buồn khổ, vì chúng tôi không thể ở bên cạnh con gái khi con qua đời.”

Ông Trương Minh Sơn, cha của Tammy, cũng nói về cảm giác tuyệt vọng và đau khổ.

Ông nói, “Đôi khi tôi muốn tự sát.”



Lượng cồn trong máu của anh Karl đã cao gấp đôi mức giới hạn pháp lý, vào thời điểm xảy ra tai nạn. Anh đã nhận tội vào tháng 11 về tội lái xe ẩu gây tử vong.



Một số người thân của Karl mô tả anh là một người hiền lành trong gia đình, và lúc này anh rất “mong manh,” ít khi uống rượi, và đã trở thành “cái bóng của chính mình” sau cái chết của bé Tammy.

Nỗi tuyệt vọng của Karl đã tràn ngập tâm trí anh sau vụ tai nạn. Anh từng tìm cách tự treo cổ trong phòng giặt ở nhà. Rất may người vợ đã phát giác và cứu anh kịp thời.



Kể từ khi xảy ra tai nạn, Karl sụt ký mất 40 pound, và phải vật lộn với một cảm giác tội lỗi tràn ngập tâm tư.

Anh nói với gia đình Tammy, “Mỗi ngày tôi ước ao tôi có thể đổi chỗ với bé gái. Tôi xin lỗi từ tận đáy lòng tôi.”

Nữ luật sư Danusia Bourdon đã đề nghị một bản án hai năm tù giam. Bà nói Karl là “một người tốt nhưng đã có một quyết định hết sức khủng khiếp.”



Trước khi tòa bắt đầu xét xử, bà Bourdon giới thiệu ba đứa con của Karl cho xem mặt, trước khi các em được đưa ra khỏi phòng. Karl có hơn một chục người thân đến tòa để hỗ trợ tinh thần.

Công tố viên Meagan Blake đã đề nghị chánh án Neil Wittmann của tòa án Court of Queen xem xét một bản án ba năm tù giam.

Thẩm phán sẽ đưa ra bản án vào ngày 30 tháng Ba.