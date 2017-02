Việt Nam: 80-90% người dân sẽ dùng Internet

Một nhóm người đang đọc tin tức trên điện thoại tại Hà Nội. Việt Nam là một trong những nơi mà người dân dùng Internet nhiều nhất thế giới. (Hoang Dinh Nam/ Getty Images)

HÀ NỘI- Ngày thứ Tư, tại cuộc tọa đàm về công dân số và hưởng ứng ngày an toàn Internetđược tổ chức tại Hà Nội, đại diện bộ thông tin và truyền thông cho biết mục tiêu của Việt nam là tăng tỷ lệ người sử dụng Internet lên 80-90% dân số, ngang bằng với các nước phát triển hiện nay.



Hiện Việt Nam có gần 50 triệu người sử dụng Internet, đạt tỷ lệ 53% dân số. Đây là con số cao hơn mức trung bình của thế giới là 46,64% dân số đang sử dụng Internet. Trong đó, người sử dụng Internet thường xuyên vào mỗi ngày lên tới 78% số người có sử dụng Internet.



Tại diễn đàn này, các chuyên gia cũng chia sẻ thông tin hiện Việt Nam đứng ở vị trí thứ 16 trong top 20 quốc gia có số người dùng Internet nhiều nhất tại châu Á. Về độ tuổi, người sử dụng Internet ở Việt Nam đa phần là người trẻ tuổi.



Ông Vũ Hoàng Liên, chủ tịch hiệp hội Internet Việt Nam nói với báo Tuổi Trẻ, “Phát triển Internet là điều kiện tiên quyết để đạt được tăng trưởng vượt bậc trong thương mại điện tử, càng ngành và lĩnh vực kinh tế xã hội khác.”



Tuy nhiên, Việt Nam hiện đang đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn để phát triển Internet như cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn nhân lực, bảo mật thông tin, an toàn và an ninh mạng…- ông Liên đánh giá.

Chia sẻ thông tin chỉ số an toàn Internet tại Việt Nam -VNISA Index – năm 2015 là 46,5% dưới mức trung bình, đại diện cơ quan chức năng lưu ý tới các nguy cơ và tác động tiêu cực hiện hữu và đa dạng trên môi trường mạng. Đó là tình trạng vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ, đánh cắp, sao chép công nghệ gia tăng, nguy cơ tấn công mạng, phát tán thông tin bịa đặt, độc hại… ngày càng phổ biến và nguy hiểm.



Năm 2016 tại Việt Nam xảy ra hàng loạt những sự kiện đáng báo động về an toàn sử dụng Internet như khách hàng của ngân hàng bị hack tài khoản, tin tặc tấn công các sân bay, hãng hàng không quốc gia và nhiều trang web khác, nội dung hình ảnh chương trình dành cho trẻ em có nội dung độc hại, phản cảm.



Đại diện bộ thông tin và truyền thông cho biết sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và các qui tắc hoạt động trên Internet. Việt Nam sẵn sàng tham gia vào việc hình thành hệ thống pháp luật an toàn về Internet, sử dụng các nguồn lực quốc tế để ứng cứu quốc tế trên mạng khi cần thiết.